Generatore di Video di Prodotto: Crea Video Straordinari con l'AI

Crea video esplicativi di prodotto coinvolgenti in pochi minuti, sfruttando gli avatar AI per dare vita al tuo prodotto.

Produci un video dimostrativo di prodotto di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando quanto sia facile generare contenuti di prodotto coinvolgenti; utilizza uno stile visivo energico con musica di sottofondo vivace, sfruttando le funzionalità di HeyGen per la generazione di video da testo e voiceover per spiegare chiaramente i vantaggi principali.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un pezzo promozionale elegante di 45 secondi per i professionisti del marketing, evidenziando l'efficienza nella creazione di video di alta qualità generati dall'AI; presenta un'estetica visiva moderna con audio professionale, dimostrando la potenza degli avatar AI di HeyGen e dei vari modelli e scene per ottimizzare la creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo di prodotto informativo di 60 secondi rivolto alle aziende di e-commerce che necessitano di una presentazione costante dei prodotti, adottando uno stile visivo e audio chiaro e amichevole; incorpora i robusti sottotitoli/caption di HeyGen e il supporto esteso della libreria multimediale/stock per illustrare come la creazione di video scalabile possa aumentare le vendite.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video dinamico di 30 secondi per i social media per i creatori di contenuti, enfatizzando il rapido coinvolgimento e la viralità; utilizza immagini vivaci con musica di sottofondo alla moda, sfruttando la funzionalità di HeyGen per la creazione di video da testo e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per una condivisione senza problemi su tutte le piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Prodotto Tecnologico

Crea video di prodotto coinvolgenti senza sforzo. Sfrutta l'AI per trasformare le tue idee in contenuti visivi professionali e di alta qualità per qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo script video di prodotto. La nostra piattaforma sfrutta le capacità di video da testo, trasformando i tuoi contenuti scritti in una storia visiva dinamica.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi
Arricchisci la tua narrazione selezionando da una libreria di modelli video o integrando avatar AI realistici. Questi elementi forniscono una base visivamente coinvolgente per i tuoi video dimostrativi di prodotto.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Musica
Genera voiceover professionali con una varietà di voci e lingue. Completa la tua narrazione con musica di sottofondo dalla nostra libreria multimediale per un'esperienza immersiva.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza la tua creazione ed esporta il tuo video in vari rapporti d'aspetto, pronto per qualsiasi piattaforma. La nostra creazione di video scalabile assicura che tu possa produrre video di alta qualità per i social media in modo efficiente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo del Prodotto

Sviluppa video potenti alimentati dall'AI per evidenziare esperienze positive dei clienti e costruire fiducia nelle tue offerte tecnologiche.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen nella creazione di video di prodotto coinvolgenti?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma i dettagli del tuo prodotto in video di prodotto coinvolgenti. Sfrutta avatar AI realistici, funzionalità intuitive di video da testo e personalizzazione facile per produrre contenuti video ad alta risoluzione che catturano l'attenzione.

Quali opzioni di personalizzazione creativa sono disponibili per i video di prodotto HeyGen?

HeyGen offre ampie risorse creative e opzioni di personalizzazione, inclusi modelli predefiniti, scene diverse e la possibilità di integrare grafiche ricche e musica di sottofondo. Personalizza facilmente i video dimostrativi di prodotto per ottenere b-roll di prodotto di qualità professionale e visivi cinematografici.

HeyGen può generare efficientemente video esplicativi e di lancio di prodotto?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di video esplicativi di prodotto e video di lancio di prodotto con script generati dall'AI e funzionalità di video da testo senza soluzione di continuità. Questo consente una creazione di video scalabile, permettendoti di produrre contenuti accattivanti rapidamente ed efficientemente.

Quali tipi di contenuti video generati dall'AI posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare una vasta gamma di video generati dall'AI, dai video dinamici per i social media ai video dimostrativi di prodotto completi. Migliora ulteriormente i tuoi contenuti aggiungendo voiceover professionali, sottotitoli e supporto multilingue per connetterti con un pubblico globale.

