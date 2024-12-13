Il tuo generatore di video per gadget tecnologici: Facile e Veloce

Crea facilmente video di alta qualità per gadget tecnologici utilizzando la funzione da testo a video, catturando il tuo pubblico con visuali dinamiche e spiegazioni chiare.

Crea un video esplicativo di prodotto di 45 secondi che mostri il nuovo dispositivo intelligente 'QuantumLeap', rivolto agli early adopters e agli appassionati di tecnologia. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e futuristico, incorporando modelli e scene dinamiche per evidenziare le caratteristiche principali, accompagnato da una voce narrante entusiasta e musica sintetica ad alta energia. Utilizza i "modelli e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione visivamente sorprendente dal tuo script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio pubblicitario di 30 secondi per i social media per una nuova piattaforma di generazione video AI, destinato a piccoli imprenditori e marketer digitali in cerca di contenuti di marketing. Il video dovrebbe presentare un avatar AI amichevole e professionale che illustra i vantaggi principali, con visuali moderne e vibranti e sovrapposizioni di testo dinamiche impostate su una traccia audio di tendenza accattivante. Sfrutta gli "avatar AI" di HeyGen e la funzione "da testo a video" per produrre senza sforzo questo pezzo ad alto impatto per i social media.
Prompt di Esempio 2
Immagina una recensione video dettagliata di 60 secondi del caricatore portatile all'avanguardia 'FusionFlow', specificamente rivolta ai consumatori che ricercano nuovi gadget e siti di e-commerce. I visual devono includere immagini di prodotto nitide e pulite e primi piani dettagliati, accompagnati da una voce narrante persuasiva e autorevole che spiega le caratteristiche e i benefici, sottolineata da una musica di sottofondo cinematografica sottile. Con le funzionalità avanzate di HeyGen per la "generazione di voiceover" e il "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto", ottenere un output video di alta qualità per la distribuzione multipiattaforma è semplice.
Prompt di Esempio 3
È necessario un video di suggerimento tecnologico conciso di 15 secondi per dimostrare una funzione rapida dell'app 'SynapseLink', progettata per professionisti e studenti impegnati in cerca di soluzioni tecnologiche facili da usare. Questo video dovrebbe impiegare visuali in stile infografico a ritmo veloce con testi chiari e concisi, il tutto supportato da una voce narrante energica ma informativa e musica di sottofondo vivace e non invasiva. La capacità di HeyGen di generare "sottotitoli/didascalie" è cruciale qui per garantire una comprensione immediata e accessibilità anche senza audio.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il generatore di video per gadget tecnologici

Crea senza sforzo contenuti video professionali e coinvolgenti per i tuoi prodotti tecnologici, trasformando idee in presentazioni raffinate.

1
Step 1
Crea il tuo script video
Inizia redigendo il tuo script video avvincente. La nostra piattaforma utilizza questo testo come base per la generazione da testo a video, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e conciso.
2
Step 2
Seleziona il tuo avatar AI e la scena
Scegli da una libreria diversificata di modelli e seleziona un avatar AI coinvolgente per presentare il tuo gadget tecnologico, dando vita al tuo prodotto con personaggi realistici.
3
Step 3
Personalizza con voiceover e branding
Migliora il tuo video con la generazione di voiceover dal suono naturale e applica i tuoi controlli di branding unici, inclusi loghi e schemi di colori, per un aspetto coerente.
4
Step 4
Genera ed esporta il tuo video
Finalizza la tua creazione ed esporta il tuo video in vari rapporti d'aspetto, pronto per l'uso immediato su diverse piattaforme e per diversi pubblici.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra spiegazioni di prodotto e recensioni

.

Genera video esplicativi di prodotto persuasivi o contenuti di recensioni dei clienti, comunicando efficacemente il valore delle tue innovazioni tecnologiche.

background image

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare contenuti di marketing coinvolgenti?

HeyGen utilizza il suo potente generatore di video AI per trasformare i tuoi suggerimenti di testo e script in visuali dinamiche. Puoi sfruttare una vasta gamma di avatar AI e modelli per produrre creazioni pubblicitarie ad alte prestazioni e narrazioni avvincenti per contenuti di marketing senza sforzo.

Posso personalizzare i video generati da HeyGen per il mio marchio?

Assolutamente! HeyGen offre un ampio controllo creativo, permettendoti di applicare design personalizzati e mettere in risalto l'enfasi. Puoi caricare i tuoi contenuti, utilizzare modelli predefiniti e aggiungere elementi come voiceover e musica per allinearti perfettamente allo stile unico del tuo marchio.

Con quali tipi di progetti video creativi può aiutare HeyGen?

HeyGen è un versatile generatore di video AI, perfetto per una vasta gamma di progetti creativi come video esplicativi di prodotto, testimonianze dei clienti e contenuti coinvolgenti per i social media. Ti consente di generare video AI in qualsiasi stile, trasformando idee da immagini o testo in video sorprendenti con facilità.

HeyGen supporta funzionalità avanzate come la risoluzione 4K e rapporti d'aspetto specifici?

Sì, HeyGen garantisce un output video di alta qualità con supporto per vari rapporti d'aspetto, inclusa la risoluzione 4K, per soddisfare gli standard professionali. Questo consente visuali cinematografiche e un processo di creazione video end-to-end, assicurando che il tuo video finale appaia raffinato e professionale.

