Creatore di Video Esplicativi Tecnologici: Spiegazioni Potenziate dall'AI

Crea senza sforzo demo di prodotto e video di formazione accattivanti utilizzando la generazione video da testo potenziata dall'AI.

Crea un video di 1 minuto che dimostri come un nuovo utente possa rapidamente produrre un video esplicativo coinvolgente sulla tecnologia utilizzando l'interfaccia intuitiva drag-and-drop di HeyGen. Destina questo video a creatori di contenuti emergenti e proprietari di piccole imprese, impiegando uno stile visivo luminoso e moderno con una voce narrante AI chiara e vivace, evidenziando la facilità di selezionare e personalizzare Modelli e scene per avviare il loro progetto.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale di 90 secondi rivolto ai professionisti del marketing, mostrando come creare demo di prodotto accattivanti che comunichino efficacemente le caratteristiche. Questo video dovrebbe adottare un'estetica visiva elegante e professionale, con un avatar AI che fornisce la narrazione con una generazione di voce sicura, dimostrando come questa tecnologia elevi la qualità e il coinvolgimento delle presentazioni.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 2 minuti per i dipartimenti HR e di formazione, illustrando la semplicità di generare video di formazione completi per l'inserimento di nuovi dipendenti utilizzando una piattaforma di generazione video da testo basata su AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito ed educativo, utilizzando sovrapposizioni di testo sullo schermo e una voce calma e autorevole, enfatizzando il vantaggio della generazione di video da testo per una rapida creazione di contenuti e l'inclusione di Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese, incoraggiandoli a creare campagne di marketing di impatto con facilità, anche senza esperienza precedente di editing video. Questo video dovrebbe essere veloce, visivamente vibrante e caratterizzato da una colonna sonora energica, dimostrando come l'utilizzo di Modelli e scene pre-progettati possa elevare istantaneamente la loro presenza online, completo di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per la distribuzione su più piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi Tecnologici

Trasforma senza sforzo le tue idee in video esplicativi professionali con una piattaforma di creazione intuitiva potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Testo
Inizia digitando o incollando il tuo testo. Sfrutta la generazione video da testo potenziata dall'AI per convertire istantaneamente il tuo testo nella base per le tue spiegazioni coinvolgenti, risparmiando tempo prezioso.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Avatar
Arricchisci la tua narrazione selezionando avatar AI per presentare le tue informazioni. Scegli tra diversi stili video e modelli disponibili per dare vita ai tuoi contenuti.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Brand
Eleva il tuo progetto con opzioni di voiceover AI realistiche per una narrazione cristallina. Personalizza il tuo video con elementi di brand per mantenere un'identità visiva coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza le tue creazioni aggiungendo sottotitoli/didascalie automatici per una maggiore accessibilità. Esporta il tuo video completato, pronto per il tuo pubblico su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Contenuti Coinvolgenti per i Social Media

.

Crea rapidamente video esplicativi e clip condivisibili e coinvolgenti per le piattaforme social per raggiungere un pubblico più ampio.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video esplicativi complessi?

HeyGen funziona come un leader nella creazione di video esplicativi tecnologici, utilizzando la sua piattaforma di creazione video potenziata dall'AI per semplificare concetti complessi. Permette agli utenti di generare video di alta qualità direttamente dai testi con la generazione video da testo potenziata dall'AI, rendendo la produzione efficiente e accessibile.

Quali funzionalità avanzate di AI offre HeyGen per la personalizzazione dei video?

HeyGen offre avatar AI avanzati e capacità di voiceover AI per personalizzare i tuoi contenuti video. Puoi scegliere tra una vasta gamma di stili video diversi e personalizzare gli avatar per trasmettere efficacemente il tuo messaggio, migliorando il coinvolgimento.

Posso brandizzare i miei video creati con HeyGen per uso professionale?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del tuo marchio nei tuoi video. Questo assicura coerenza in tutte le tue demo di prodotto, campagne di marketing e altri contenuti, sfruttando modelli video professionali.

Come assicura HeyGen l'accessibilità dei video e opzioni di output flessibili?

HeyGen genera automaticamente sottotitoli/didascalie per migliorare l'accessibilità per tutti gli spettatori, fondamentale per i video di formazione e la comunicazione interna. Inoltre, la piattaforma supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e varie opzioni di esportazione, assicurando che i tuoi contenuti si adattino perfettamente a diverse piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo