Il Creatore Definitivo di Video Demo Tecnologici

Crea demo interattive coinvolgenti con il nostro editor drag-and-drop e sfrutta i robusti controlli di Branding.

Crea un video dimostrativo tecnico di 1 minuto per ingegneri software B2B, mostrando un'integrazione API avanzata. Lo stile visivo dovrebbe includere registrazioni dello schermo ad alta fedeltà del codice che interagisce con l'interfaccia utente, enfatizzando demo interattive con annotazioni chiare sullo schermo e transizioni fluide e professionali. Una voce narrante autorevole generata dall'AI guiderà gli spettatori attraverso passaggi complessi, accompagnata da effetti sonori sottili e futuristici. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per garantire chiarezza e ridimensionamento dell'aspetto e esportazioni per una visione ottimale su tutte le piattaforme.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi per product manager e team di sviluppo, dimostrando la funzionalità di una nuova caratteristica con una registrazione dello schermo efficiente. La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica, utilizzando tagli rapidi per evidenziare specifiche interazioni con l'interfaccia utente e un layout a schermo diviso per confrontare stati precedenti e aggiornati. Una voce narrante chiara ed energica narrerà il processo, supportata da sottotitoli generati automaticamente per migliorare la comprensione. Sfrutta la funzione di testo a video di HeyGen per una creazione rapida di contenuti e la funzione di sottotitoli per l'accessibilità, assicurando che il messaggio su 'modifica video rapidamente' sia trasmesso efficacemente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 90 secondi su misura per professionisti delle vendite e del marketing, illustrando la potenza delle analisi avanzate degli spettatori all'interno di una piattaforma tecnologica. Visivamente, il video dovrebbe presentare walkthrough dell'interfaccia eleganti e brandizzati con sovrapposizioni di dati animate e movimenti di camera fluidi che enfatizzano le metriche chiave, riflettendo il branding personalizzato. Un avatar AI autorevole presenterà le intuizioni, accompagnato da un sottofondo musicale sofisticato e una voce narrante generata dall'AI, spiegando come le analisi premium guidano le decisioni. Incorpora gli avatar AI di HeyGen e la generazione di voiceover per offrire una presentazione raffinata e coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo conciso di 30 secondi per decisori IT e responsabili tecnici, demistificando una soluzione complessa di architettura cloud. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e utilizzare i modelli e le scene di HeyGen per semplificare concetti intricati con grafica chiara e professionale e testo minimo sullo schermo, fungendo da efficace 'creatore di video demo tecnologici'. Una voce narrante AI informativa e amichevole renderà accessibile il gergo tecnico, assicurando che la funzionalità principale sia facilmente comprensibile. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per chiarezza strutturale e supporto della libreria multimediale/stock per visuali di alta qualità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il creatore di video demo tecnologici

Crea video demo tecnologici coinvolgenti con facilità. Cattura l'attività dello schermo, affina i tuoi contenuti e aggiungi tocchi professionali per mostrare il valore del tuo prodotto.

1
Step 1
Registra il Tuo Schermo
Cattura ogni dettaglio del tuo prodotto con registrazioni dello schermo ad alta fedeltà.
2
Step 2
Modifica e Personalizza
Affina la tua demo con il nostro editor drag-and-drop intuitivo, aggiungendo animazioni e tagli per impatto.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover AI
Migliora il coinvolgimento e la chiarezza con voiceover potenziati dall'AI e elementi di branding personalizzati.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera MP4 ad alta risoluzione e condividi la tua convincente demo tecnologica tramite link condivisibili.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci Video Demo ad Alto Impatto

.

Produci annunci video ad alte prestazioni per i tuoi demo di prodotto e stimola un maggiore interesse di mercato in modo efficiente.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione e l'editing di video demo di prodotto?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video demo di prodotto professionali offrendo capacità avanzate di registrazione dello schermo, inclusi movimenti del mouse fluidi e zoom automatico. Puoi facilmente tagliare e accelerare segmenti utilizzando funzionalità di editing intuitive, quindi esportare il tuo progetto finale come un MP4 ad alta risoluzione.

Quali capacità potenziate dall'AI offre HeyGen per creare demo interattive?

HeyGen sfrutta funzionalità potenziate dall'AI per migliorare le demo interattive, inclusi voiceover AI realistici per una narrazione dinamica. Puoi integrare queste demo senza problemi nel tuo flusso di lavoro e condividerle facilmente tramite link condivisibili.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del brand in tutti i miei video demo tecnologici?

Assolutamente. HeyGen assicura la coerenza del brand attraverso opzioni di Branding Personalizzato robuste, permettendoti di applicare il tuo logo e i tuoi colori a tutti i video. Utilizza una vasta gamma di modelli video e il nostro editor drag-and-drop per creare video esplicativi professionali che riflettano l'identità del tuo brand.

Come può HeyGen migliorare la collaborazione e monitorare le prestazioni per i video demo condivisi?

HeyGen fornisce Analisi Avanzate degli Spettatori per offrirti approfondimenti sulle prestazioni dei tuoi video demo, aiutando a ottimizzare la tua strategia. Puoi facilmente condividere e incorporare video tramite link condivisibili, favorendo la collaborazione del team all'interno di Spazi di Lavoro di Squadra e assicurando la funzionalità cross-device.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo