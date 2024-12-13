Crea video straordinari con il nostro creatore di video teaser
Trasforma le tue idee in immagini accattivanti utilizzando avatar IA e un'editor drag-and-drop per condividere facilmente sui social network.
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.
Immergiti nel futuro della creazione di video con un teaser di 60 secondi realizzato dall'IA e pensato per i marketer digitali. Sfrutta la funzione IA di trasformazione da immagine a video di HeyGen per convertire immagini statiche in visual dinamici, accompagnati da una voce fuori campo coinvolgente generata tramite tecnologia di sintesi vocale. Questo video è ideale per catturare l'attenzione del pubblico su diverse piattaforme di social media, offrendo uno stile visivo elegante e moderno.
Crea un video promozionale di 30 secondi che si rivolga direttamente ai professionisti creativi che cercano di elevare il loro marchio. Con la capacità di testo a video di HeyGen, puoi trasformare le tue idee in un video raffinato facilmente, includendo sottotitoli per l'accessibilità. Lo stile visivo vibrante ed energetico risuonerà con il pubblico, rendendolo perfetto per lanci di prodotti e promozioni del marchio.
Cattura l'attenzione del tuo pubblico con un video teaser di 90 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese. Metti in risalto le caratteristiche uniche del tuo prodotto utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen, assicurando immagini di alta qualità che affascinano gli spettatori. Il video combina uno stile visivo professionale e allo stesso tempo accessibile, il che lo rende adatto per la condivisione sui canali dei social media e per aumentare il riconoscimento del marchio.
Motore Creativo
Senza attrezzatura. Senza interruzioni. Solo il tuo Agente Video IA al lavoro
Creazione di Video Nativi
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generazione di video end-to-end
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Costruito con Struttura e Scopo
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casi d'uso
HeyGen rivoluziona la creazione di video promozionali con strumenti basati sull'intelligenza artificiale, permettendoti di realizzare video promozionali accattivanti senza sforzo. Sfrutta le capacità dei video promozionali con IA, l'editing trascina e rilascia, e i template di video promozionali per coinvolgere il pubblico sui social network.
Creazione di annunci ad alte prestazioni in pochi minuti con video IA.
Quickly produce compelling teaser videos that captivate audiences and drive engagement.
Crea video e clip accattivanti per i social network in pochi minuti.
Effortlessly create eye-catching teaser videos tailored for social media platforms to boost visibility.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare un video teaser accattivante?
HeyGen offre una varietà di modelli di video promozionali e strumenti potenziati dall'intelligenza artificiale che semplificano la creazione di video promozionali accattivanti. Con funzionalità come il montaggio trascina e rilascia e le capacità dell'IA di trasformare immagini in video, puoi creare contenuti visivamente impressionanti senza sforzo.
Cosa rende unico il creatore di video promozionali con IA di HeyGen?
HeyGen si distingue per le sue avanzate capacità di video promozionale con intelligenza artificiale, incluse la conversione di testo in voce e la generazione di voiceover. Queste caratteristiche consentono un'integrazione perfetta di audio e immagini, migliorando l'impatto generale del tuo contenuto promozionale.
È possibile utilizzare HeyGen per video promozionali di prodotti?
Certo! HeyGen è un eccellente creatore di video promozionali, che offre modelli personalizzabili e controlli del marchio per creare video anteprima di prodotti che si allineano con l'identità del tuo marchio. La sua libreria di media e il supporto di stock arricchiscono ulteriormente il tuo contenuto video.
HeyGen supporta formati video per i social network?
Sì, HeyGen supporta la modifica delle dimensioni e l'esportazione del rapporto d'aspetto, assicurando che i tuoi video promozionali siano ottimizzati per vari canali di social media. Questa caratteristica aiuta a mantenere la qualità e l'efficacia del tuo contenuto su diverse piattaforme.