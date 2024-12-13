Generatore di Video di Benvenuto per il Team: Accogli i Nuovi Assunti con Facilità

Crea video di onboarding coinvolgenti senza sforzo utilizzando gli avatar AI di HeyGen per un tocco personale.

461/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un dinamico video introduttivo di 45 secondi per YouTube, rivolto ai nuovi spettatori del canale, evidenziando il focus dei contenuti del canale e l'identità del brand. Adotta un approccio visivo moderno e veloce con grafiche in movimento accattivanti e una colonna sonora energica. Utilizza gli ampi "modelli e scene" di HeyGen per costruire rapidamente un'esperienza professionale di "creatore di intro per YouTube" che cattura l'attenzione fin dal primo secondo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video personalizzato di 60 secondi "intro del team" per annunci aziendali interni, ideale per "video di onboarding" che aiutano i nuovi dipendenti a conoscere i loro colleghi. Il video dovrebbe avere uno stile visivo giocoso e accogliente, utilizzando gli "avatar AI" di HeyGen per rappresentare i membri del team o i capi dipartimento, combinato con un voiceover caldo e conversazionale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un'introduzione concisa di 20 secondi per campagne di "video sui social media", mirata a catturare rapidamente l'attenzione di potenziali clienti o follower. Questo video dovrebbe essere visivamente elegante e professionale, incorporando immagini coinvolgenti dalla "libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen, accompagnato da musica di sottofondo sottile e testi sovrapposti d'impatto per trasmettere un messaggio chiaro, rendendo possibile una creazione rapida con i "modelli" disponibili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Benvenuto per il Team

Crea facilmente video di benvenuto coinvolgenti e personalizzati per i nuovi membri del team con strumenti potenziati dall'AI e modelli personalizzabili, favorendo la connessione fin dal primo giorno.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli da una libreria diversificata di modelli e scene progettati professionalmente per dare il via al messaggio di benvenuto del tuo team.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Video
Personalizza il tuo video di benvenuto aggiungendo il logo del tuo team, i colori del brand e messaggi personali utilizzando il nostro intuitivo editor drag-and-drop.
3
Step 3
Genera Contenuti Coinvolgenti
Trasforma il tuo script in voiceover realistici o utilizza le capacità di testo in video da script per dare vita ai saluti del tuo team.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di benvenuto per il team ed esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso con i tuoi nuovi assunti su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera i Contenuti di Onboarding Interni

.

Produci rapidamente video di onboarding essenziali e materiali di formazione interna per educare e accogliere efficacemente i nuovi membri del team con facilità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di benvenuto per il team coinvolgenti?

HeyGen è un eccezionale "generatore di video di benvenuto per il team", offrendo "modelli progettati professionalmente" e opzioni "completamente personalizzabili" per creare "video di onboarding" memorabili. Puoi facilmente aggiungere "avatar AI" e "voiceover dal suono umano" per personalizzare ogni "video di introduzione del team" con facilità.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per i video introduttivi di YouTube?

HeyGen funziona come un potente "creatore di intro per YouTube", fornendo una vasta gamma di "modelli di intro video" e opzioni dinamiche come "rivelazioni di logo" e "grafiche animate in movimento". I nostri "strumenti potenziati dall'AI" permettono una facile integrazione di "filmati stock" e diversi "effetti visivi" per creare "video introduttivi" accattivanti per qualsiasi canale.

HeyGen può generare video personalizzati utilizzando l'AI?

Assolutamente. HeyGen è un leader come "generatore di video AI" che ti permette di trasformare "semplici suggerimenti" o script in contenuti dinamici, incluso "testo in video AI". Con il nostro intuitivo "editor drag-and-drop", puoi facilmente personalizzare scene, incorporare "scene progettate dall'AI", e sfruttare una vasta libreria multimediale per una "creazione di contenuti video" veramente "personalizzabile" e coinvolgente.

HeyGen fornisce strumenti per intro video professionali oltre YouTube?

Sì, HeyGen serve come un versatile "creatore di intro video" per varie piattaforme, inclusi "video sui social media" e "video introduttivi" aziendali. Puoi utilizzare la nostra vasta libreria di "modelli", generare "voiceover" di alta qualità, e applicare "controlli di branding" per garantire che ogni video rifletta un aspetto professionale e coerente su tutti i tuoi contenuti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo