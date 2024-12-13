Creatore di Video di Aggiornamento del Team: Crea Video Coinvolgenti per il Team Velocemente

Crea facilmente video professionali per il team utilizzando il nostro editor video online con avatar AI per aggiornamenti dinamici.

Produci un video di aggiornamento interno di 1 minuto destinato ai project manager, mostrando i principali successi trimestrali e gli obiettivi futuri. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e aziendale, utilizzando grafiche in movimento coinvolgenti dai Template e scene di HeyGen, completato da una voce narrante professionale generata con la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen. Questo strumento "creatore di video di aggiornamento del team" semplifica la comunicazione per i team impegnati.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, dimostrando quanto sia facile migliorare la loro presenza online senza complessi "montaggi video". Il video dovrebbe essere energico e luminoso, con una traccia di sottofondo vivace e testo chiaro sullo schermo, reso facilmente navigabile con i Sottotitoli/didascalie di HeyGen e arricchito con immagini dalla libreria multimediale/supporto stock. Questo consente agli utenti di creare video professionali tramite un "editor video online".
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai dipartimenti HR, spiegando le nuove politiche aziendali o le procedure di onboarding. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo e amichevole, simile a un video esplicativo in cui un "avatar AI" narra chiaramente il contenuto. Sfrutta la capacità di HeyGen di "Testo a video da script" per dare vita ai dettagli delle politiche con facilità, garantendo una chiara "creazione di video" per argomenti complessi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio dinamico di 30 secondi per i social media per i team di marketing, promuovendo il lancio di un nuovo prodotto con contenuti di "video marketing" accattivanti. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e moderno, incorporando testi in grassetto e un jingle accattivante. Utilizza la funzione di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per ottimizzare il video per varie piattaforme e seleziona tra una gamma di Template e scene professionali per ottenere un aspetto raffinato, garantendo che i "video professionali" siano rapidamente distribuibili.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Aggiornamento del Team

Ottimizza la comunicazione e crea video di aggiornamento del team coinvolgenti con il nostro creatore di video intuitivo, progettato per efficienza e impatto.

Step 1
Crea il Tuo Aggiornamento
Genera rapidamente il contenuto del tuo aggiornamento del team utilizzando la funzione Testo a video da script o selezionando tra vari Template e scene progettati professionalmente.
Step 2
Aggiungi Immagini e Narrazione
Eleva il tuo messaggio incorporando avatar AI per consegnare il tuo aggiornamento o utilizzando la generazione di Voiceover per una narrazione chiara e coinvolgente, rendendo il montaggio video senza sforzo.
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Assicurati che i tuoi video professionali riflettano il tuo marchio applicando controlli di Branding (logo, colori) e migliorando l'accessibilità con Sottotitoli/didascalie.
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con il Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per adattarlo a qualsiasi piattaforma, quindi condividi facilmente il tuo aggiornamento del team rifinito per una condivisione e presentazione efficaci.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Aggiornamenti Aziendali e dei Clienti

Crea facilmente video professionali per condividere con il tuo team intuizioni aziendali cruciali e storie di successo dei clienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video?

HeyGen offre un editor video intuitivo drag-and-drop, rendendo facile creare video professionali senza competenze tecniche estese. Puoi generare rapidamente video da testo, aggiungere avatar AI e utilizzare una ricca libreria multimediale per ottimizzare il tuo flusso di lavoro di creazione video.

Posso generare contenuti video direttamente da testo con HeyGen?

Sì, HeyGen dispone di avanzate capacità di testo a video, permettendoti di trasformare script in contenuti video coinvolgenti con avatar AI e voiceover realistici in modo efficiente. Questo potente strumento migliora la tua capacità di creare video rapidamente ed efficacemente.

Quali strumenti di gestione dei file e collaborazione offre HeyGen per i team?

HeyGen fornisce robusti strumenti di gestione dei file e funzioni di revisione e approvazione, essenziali per un flusso di lavoro creativo all'interno dei team. Il nostro editor video online supporta una collaborazione senza interruzioni, garantendo che tutti possano contribuire facilmente ai progetti video professionali.

HeyGen supporta la personalizzazione del marchio e varie opzioni di esportazione video?

Assolutamente, HeyGen consente un controllo completo del branding, inclusi loghi e colori personalizzati, per garantire che i tuoi video professionali siano in linea con l'identità del tuo marchio. Puoi anche ridimensionare facilmente i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme ed esportare contenuti video di alta qualità su misura per le tue esigenze.

