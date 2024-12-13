Creatore di Video di Formazione per il Team: Crea Video Coinvolgenti per i Dipendenti

Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti per l'onboarding dei dipendenti utilizzando potenti AI avatars.

Crea un'introduzione coinvolgente di 60 secondi per l'onboarding dei nuovi assunti, rivolta a un pubblico professionale con uno stile visivo moderno e amichevole e una voce narrante chiara e accogliente. Utilizza gli "AI avatars" di HeyGen e "Text-to-video from script" per creare in modo efficiente benvenuti personalizzati e informazioni fondamentali sull'azienda, rendendolo un ideale "creatore di video di formazione per il team".

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo conciso di 45 secondi che descriva una nuova funzionalità del software, rivolto ai membri attuali del team che necessitano di un aggiornamento rapido. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva pulita e minimalista con musica di sottofondo vivace. Sfrutta i "Templates & scenes" di HeyGen per un aspetto raffinato e utilizza la "Generazione di voce narrante" per articolare chiaramente i passaggi, garantendo una soluzione efficace come "creatore di video di formazione".
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi sulle strategie di comunicazione efficace, progettato per tutti i dipendenti per migliorare le loro 'soft skills'. Questo video necessita di uno stile visivo energico e illustrativo con audio motivazionale. Incorpora "Sottotitoli/didascalie" per garantire l'accessibilità e utilizza l'ampia "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen per trovare immagini e filmati pertinenti che aiutino veramente a "creare video di formazione" che risuonano.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio interno incisivo di 20 secondi su un aggiornamento della politica aziendale per tutto il personale, presentato con uno stile visivo professionale e autorevole e una voce concisa e informativa. Utilizza "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per ottimizzare il video per vari canali di comunicazione interna e impiega "Text-to-video from script" per una rapida creazione di contenuti, dimostrando come i "video tutorial" possano essere rapidamente distribuiti per aggiornamenti urgenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Utilizzare un Creatore di Video di Formazione per il Team

Produci senza sforzo video di formazione professionali per il tuo team con potenti strumenti AI, garantendo una comunicazione chiara e esperienze di apprendimento coerenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Formazione
Inizia il tuo video di formazione selezionando da una libreria di Templates & scenes professionali per allinearti ai tuoi obiettivi di apprendimento e creare video di formazione in modo efficiente.
2
Step 2
Aggiungi Contenuti Essenziali
Integra i tuoi contenuti istruttivi sfruttando la generazione di voce narrante o importando i tuoi media per illustrare efficacemente i punti chiave del tuo video di formazione.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Utilizza i controlli di branding (logo, colori) per applicare l'identità visiva della tua azienda, aiutando a salvaguardare il tuo marchio e a rafforzare la coerenza aziendale in tutto il materiale di formazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi i Video di Formazione
Finalizza il tuo progetto e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare i tuoi video di formazione per la distribuzione su varie piattaforme, semplificando l'apprendimento del team.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione per le aziende?

HeyGen agisce come un generatore di video AI intuitivo, consentendo agli utenti di creare video di formazione in modo efficiente da script testuali. Puoi facilmente selezionare tra diversi AI avatars e modelli di video di formazione per avviare la produzione del tuo video di formazione con un aspetto professionale.

Quali capacità offre HeyGen per sviluppare contenuti efficaci per l'onboarding dei dipendenti?

HeyGen semplifica l'onboarding dei dipendenti fornendo funzionalità robuste come la generazione di voce narrante e sottotitoli/didascalie automatici. Le aziende possono mantenere un'immagine di marca coerente utilizzando i controlli di branding di HeyGen per loghi e colori in tutti i video tutorial.

HeyGen può servire come un creatore di video di formazione completo per team di tutte le dimensioni?

Sì, HeyGen è progettato come un potente creatore di video di formazione per il team, offrendo una vasta gamma di modelli di video di formazione e una ricca libreria multimediale per soddisfare esigenze diverse. Le sue funzionalità robuste di editing video, inclusi il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione flessibili, supportano la creazione collaborativa di video di formazione.

Come posso utilizzare HeyGen per sviluppare rapidamente video tutorial e contenuti istruttivi?

HeyGen rende semplice la creazione di video di formazione con la sua funzionalità di text-to-video, permettendoti di trasformare script in immagini coinvolgenti senza sforzo. Sfrutta i modelli di video di formazione pre-progettati e la piattaforma video AI di HeyGen per accelerare la creazione dei tuoi contenuti, risparmiando tempo prezioso.

