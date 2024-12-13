Generatore di Video di Formazione per il Team: Potenzia l'Apprendimento del Team

Coinvolgi il tuo team con contenuti di formazione dinamici e avatar AI realistici, rendendo i concetti complessi facili da comprendere.

Crea un video di formazione di 1 minuto per l'onboarding dei nuovi dipendenti aziendali, mostrando uno stile visivo dinamico e professionale con elementi animati, accompagnato da una voce narrante AI chiara e amichevole. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le principali politiche aziendali e usa la generazione di Voiceover per una narrazione coerente, rendendo le informazioni complesse facilmente comprensibili per la formazione di onboarding.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Genera un video di formazione sulla conformità di 90 secondi rivolto a tutto il personale aziendale, adottando uno stile visivo informativo e conciso con punti importanti evidenziati da testo sullo schermo. L'audio dovrebbe essere autorevole, utilizzando la capacità di HeyGen di convertire automaticamente i documenti di conformità scritti in contenuti video coinvolgenti, supportati da sottotitoli per l'accessibilità, facilitando la creazione di video multilingue per team diversi.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di aggiornamento di 2 minuti per il team di sviluppo prodotto, impiegando uno stile visivo moderno e collaborativo che imita una sessione di condivisione schermo con elementi grafici integrati. L'audio vivace e chiaro dovrebbe guidare gli spettatori attraverso i cambiamenti recenti, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per uno sviluppo rapido e il supporto della libreria multimediale/stock per arricchire la narrazione visiva, garantendo aggiornamenti efficienti dei contenuti video all'interno di un ambiente di generazione di video di formazione per il team.
Prompt di Esempio 3
Produci un tutorial tecnico di 1 minuto e 30 secondi per il personale di supporto tecnico, utilizzando uno stile visivo chiaro e passo-passo che rende le procedure complesse facili da seguire. Un audio calmo e istruttivo, creato utilizzando la capacità di generazione di Voiceover di HeyGen, accompagnerà i visual, garantendo che questa formazione tecnica cruciale possa essere facilmente adattata per diverse esigenze di visualizzazione utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, e resa accessibile con sottotitoli, alimentati dal nostro generatore di video AI.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Formazione per il Team

Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti e coerenti per il tuo team utilizzando l'AI, assicurando che tutti siano allineati e informati senza una produzione estensiva.

1
Step 1
Crea da Testo o Modelli
Inizia convertendo il tuo script in un video utilizzando la conversione da testo a video, oppure seleziona tra una varietà di modelli video per avviare il tuo progetto.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Voiceover
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi contenuti e genera voiceover AI professionali in più lingue per adattarsi al tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Media
Utilizza l'editor drag-and-drop per incorporare i loghi e i colori del tuo marchio, e arricchisci la tua formazione con immagini o video dalla libreria multimediale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci Video di Formazione
Finalizza il tuo video, regola i rapporti d'aspetto se necessario, ed esportalo facilmente per la distribuzione, incluse opzioni come l'esportazione SCORM per l'integrazione LMS per raggiungere efficacemente il tuo team.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Materiali di Formazione Complessi

Trasforma argomenti intricati in lezioni video chiare e digeribili, rendendo i concetti di formazione complessi più facili da comprendere e applicare per i team.

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen una piattaforma video AI efficace per la formazione?

HeyGen è una piattaforma video AI efficace per i video di formazione grazie alle sue capacità di "AI Avatars" e "conversione da testo a video". Questo consente agli utenti di generare rapidamente contenuti professionali per la creazione di video di formazione senza una conoscenza approfondita della produzione.

HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti?

Sì, HeyGen è progettato per un'integrazione senza soluzione di continuità con i "LMS" e offre strumenti di collaborazione robusti per i team. Questo consente alle organizzazioni di distribuire e gestire facilmente i video di formazione direttamente all'interno del loro ecosistema di piattaforma video AI esistente.

Come può HeyGen supportare contenuti di formazione multilingue e adattabili?

HeyGen potenzia la creazione di video multilingue con diversi "AI Voiceovers" e sottotitoli automatici. Questa flessibilità consente aggiornamenti dei contenuti video senza sforzo per localizzare i video di formazione e mantenere le risorse educative aggiornate in varie regioni.

HeyGen offre funzionalità per un branding coerente nella formazione aziendale?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding come loghi e colori personalizzati, insieme a modelli video professionali, per garantire che i tuoi video di formazione aziendale mantengano la coerenza del marchio. Questo aiuta a preservare l'identità del tuo marchio attraverso tutte le risorse educative.

