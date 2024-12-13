creatore di video riassuntivi per la formazione del team: crea riassunti coinvolgenti rapidamente

Crea senza sforzo video di formazione aziendale professionali. Usa i nostri avatar AI per semplificare l'onboarding dei dipendenti e l'apprendimento e lo sviluppo.

Crea un video introduttivo coinvolgente di 1 minuto per i nuovi assunti, riassumendo le procedure essenziali di onboarding aziendale e la cultura, rivolgendoti direttamente ai nuovi dipendenti. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo amichevole e professionale con una voce calda e incoraggiante, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo chiaro e accogliente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una panoramica istruttiva concisa di 90 secondi per una nuova funzionalità software, specificamente rivolta ai membri del team esistenti per garantire un'adozione fluida e una padronanza, servendo come strumento rapido di apprendimento e sviluppo. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, incorporando grafica animata con una traccia di sottofondo vivace e una voce precisa, alimentata efficacemente dalla capacità di testo-a-video di HeyGen per una rapida generazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Produci un riassunto completo di 2 minuti per la formazione aziendale, progettato per la gestione e i team leader per evidenziare i principali risultati trimestrali e le future iniziative strategiche, fungendo efficacemente da creatore di video di formazione aziendale. Necessita di un approccio visivo esecutivo e basato sui dati con narrazione professionale, migliorato dai sottotitoli di HeyGen per l'accessibilità e la comprensione in ambienti di visualizzazione diversi.
Prompt di Esempio 3
Crea un breve aggiornamento di conformità di 45 secondi per tutti i dipendenti, assicurandoti che tutti siano a conoscenza delle recenti modifiche alle politiche e ai requisiti legali. Questo video urgente ma accessibile dovrebbe utilizzare immagini semplici e dirette e una voce autorevole, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un video di formazione professionale per i dipendenti.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

come funziona il creatore di video riassuntivi per la formazione del team

Trasforma senza sforzo i tuoi materiali di formazione in riassunti video coinvolgenti con l'AI, semplificando l'apprendimento e lo sviluppo per il tuo team.

1
Step 1
Crea il tuo script di formazione
Inizia incollando il tuo contenuto di formazione o script in HeyGen. La nostra piattaforma sfrutta il "testo-a-video da script" per generare istantaneamente scene, gettando le basi per il tuo video di formazione per i dipendenti.
2
Step 2
Seleziona i tuoi elementi visivi
Scegli da una vasta libreria di "avatar AI" per rappresentare i tuoi formatori o presentatori. Puoi anche utilizzare i nostri modelli di video per impostare rapidamente lo stile visivo per il tuo riassunto di formazione aziendale.
3
Step 3
Migliora con voce e accessibilità
Genera narrazioni dal suono naturale utilizzando la "generazione di voiceover" in più lingue. Migliora ulteriormente l'accessibilità e il coinvolgimento per il tuo contenuto di apprendimento e sviluppo aggiungendo automaticamente sottotitoli.
4
Step 4
Esporta e condividi il tuo video
Finalizza il tuo video riassuntivo per la formazione del team applicando "controlli di branding" con il logo e i colori della tua azienda. Quindi, esporta il tuo video rifinito in vari formati, pronto per la distribuzione al tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva la Motivazione del Team

Produci video riassuntivi ispiratori che non solo trasmettono informazioni ma anche sollevano e motivano i team dopo le sessioni di formazione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo tecnico di creazione di video di formazione?

HeyGen sfrutta l'AI generativa e le capacità di testo-a-video da script, permettendo agli utenti di produrre senza sforzo video di formazione aziendale di alta qualità senza competenze tecniche complesse. Questo include la generazione automatica di voiceover e l'uso di avatar AI per semplificare la creazione di contenuti.

HeyGen può generare video di formazione per i dipendenti efficaci con avatar AI?

Assolutamente. HeyGen offre un potente creatore di video AI che ti consente di creare video di formazione per i dipendenti coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e modelli di video personalizzabili, perfetti per l'onboarding o l'apprendimento e lo sviluppo.

Quali funzionalità offre HeyGen per l'accessibilità nei contenuti di formazione?

HeyGen genera automaticamente sottotitoli accurati per tutti i tuoi video di formazione, migliorando l'accessibilità e la comprensione per un pubblico diversificato. Questo assicura che ogni dipendente possa interagire efficacemente con l'output del tuo creatore di video riassuntivi per la formazione del personale.

Quali capacità offre HeyGen per il branding e la personalizzazione nei video di formazione?

HeyGen ti consente di mantenere la coerenza del marchio offrendo controlli di branding robusti, inclusi loghi personalizzati e schemi di colori, all'interno dei suoi modelli di video. Questo assicura che l'output del tuo creatore di video di formazione aziendale si allinei perfettamente con l'identità della tua organizzazione.

