Creatore di Video Strategici per il Team: Collaborare e Innovare

Eleva la collaborazione del team e la creazione di video con la nostra piattaforma potenziata dall'AI. Sfrutta modelli e scene pronti all'uso per un impatto immediato.

518/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un annuncio pubblicitario di 30 secondi per i social media per annunciare una nuova funzionalità di prodotto significativa, rivolto a potenziali clienti su varie piattaforme. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico e moderno con musica di sottofondo vivace, mostrando chiaramente i benefici della funzionalità. Utilizza i modelli e le scene estese di HeyGen per assemblare rapidamente questa campagna 'marketing', garantendo una presentazione video raffinata e con il marchio.
Prompt di Esempio 2
Produci un video riassuntivo esecutivo di 45 secondi per gli stakeholder e la leadership interna, dettagliando i punti salienti delle prestazioni aziendali del Q3 e le proiezioni future. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere sofisticato e basato sui dati, impiegando grafici animati eleganti e una voce autorevole. Questo progetto di 'creazione video' può utilizzare efficacemente la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per garantire chiarezza a tutti gli spettatori e incorporare media di stock dalla libreria di supporto per migliorare la narrazione visiva.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo conciso di 90 secondi che dimostri come un nuovo strumento software interno semplifica la gestione dei progetti, rivolto a tutti i dipendenti che necessitano di formazione. L'estetica del video dovrebbe essere educativa e user-friendly, con visualizzazioni chiare passo-passo e una narrazione amichevole e istruttiva. Sfruttare la funzionalità di testo in video da script di HeyGen semplificherà il processo di creazione per questa panoramica degli 'strumenti potenziati dall'AI', rendendo le informazioni complesse accessibili e comprensibili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Strategici per il Team

Crea senza sforzo video strategici per il team professionali con strumenti potenziati dall'AI, migliorando la collaborazione e la comunicazione in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Seleziona un Punto di Partenza
Scegli tra una vasta gamma di modelli professionali per avviare rapidamente la creazione del tuo video strategico per il team.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Messaggio con l'AI
Inserisci il tuo script strategico per il team, quindi seleziona un avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, utilizzando i nostri strumenti avanzati potenziati dall'AI per una presentazione dinamica.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Assicurati che il tuo video strategico sia in linea con l'identità della tua azienda applicando controlli di branding personalizzati, inclusi loghi e colori del marchio, per un aspetto professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video strategico per il team, esportalo nel formato desiderato per una condivisione senza soluzione di continuità sulla tua piattaforma video scelta o sui canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Amplifica Vendite e Marketing con Storie di Successo

.

Genera video AI coinvolgenti che mettono in evidenza il successo dei clienti, potenziando i tuoi team di vendita e marketing per costruire fiducia e guidare le conversioni.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video per le aziende?

HeyGen consente alle aziende di creare video professionali senza sforzo utilizzando i suoi strumenti avanzati potenziati dall'AI. La nostra piattaforma video intuitiva trasforma il testo in contenuti video coinvolgenti, rendendo HeyGen un creatore di video ideale per tutte le tue esigenze di comunicazione.

HeyGen può supportare la collaborazione del team su progetti video?

Sì, HeyGen è progettato per essere un potente creatore di video strategici per il team, facilitando una collaborazione senza soluzione di continuità sui progetti. I team possono lavorare insieme per creare video con il marchio, garantendo coerenza nel messaggio e nell'identità visiva in tutti i contenuti.

Quali caratteristiche uniche offre HeyGen come piattaforma video?

HeyGen si distingue come una piattaforma video completa con caratteristiche come modelli personalizzabili, avatar AI e generazione avanzata di voiceover. Questi strumenti di editing video robusti consentono agli utenti di produrre contenuti di alta qualità rapidamente ed efficientemente.

Per quali applicazioni è efficace HeyGen come strumento video?

HeyGen è altamente efficace per applicazioni diverse come campagne di marketing, contenuti per i social media e comunicazioni interne come webinar. Le sue capacità versatili supportano la creazione di video coinvolgenti per lanci di prodotti e varie esigenze aziendali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo