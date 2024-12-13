Creatore di Video sugli Standard del Team: Semplifica la Creazione di Formazione

Potenzia i tuoi team di formazione aziendale. Produci video di onboarding coinvolgenti e formazione sulla conformità più velocemente con gli avatar AI di HeyGen.

Crea un video di onboarding di 1 minuto per i nuovi assunti, progettato per introdurre gli standard fondamentali del team. Questo pezzo di benvenuto dovrebbe presentare avatar AI amichevoli che trasmettono messaggi chiave con una voce fuori campo chiara e vivace, impostando un tono positivo e professionale. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e invitante, utilizzando la generazione di voce fuori campo di HeyGen per garantire una comunicazione coerente. Questo aiuta a stabilire in modo efficiente le aspettative iniziali e la cultura aziendale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla conformità di 2 minuti per i team di formazione aziendale, delineando chiaramente le politiche essenziali. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo autorevole ma accessibile con grafica informativa, completato da una voce fuori campo professionale e sottotitoli precisi per garantire la massima chiarezza e accessibilità per tutti i membri del team. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per una produzione semplificata, assicurando che tutti i team di formazione aziendale possano assorbire facilmente informazioni critiche.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione prodotto conciso di 90 secondi rivolto ai team di vendita, mostrando le ultime funzionalità e standard di servizio. Questo video richiede uno stile visivo moderno e elegante con transizioni dinamiche e media integrati dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per evidenziare i benefici del prodotto. Una voce fuori campo chiara e esplicativa dovrebbe accompagnare visuali chiare e testo sullo schermo, facilmente generato da un copione utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen, creando uno strumento educativo impattante per padroneggiare i dettagli del prodotto e mantenere alti standard di servizio.
Prompt di Esempio 3
Progetta un breve video di comunicazione interna di 45 secondi, fungendo da vetrina del generatore di video AI per le migliori pratiche tra i dipartimenti. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica e pulita, sfruttando elementi in stile infografico e avatar AI coinvolgenti per trasmettere informazioni rapidamente. Una voce fuori campo amichevole e i modelli e le scene versatili di HeyGen aiuteranno a mantenere un'identità di marca coerente, rendendolo uno strumento ideale per qualsiasi team interno che desideri diffondere rapidamente aggiornamenti importanti e promuovere una cultura di migliori pratiche condivise con uno strumento potenziato dall'AI.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video sugli Standard del Team

Crea contenuti di formazione professionali e coerenti per il tuo team con un generatore di video potenziato dall'AI intuitivo, semplificando i tuoi sforzi di formazione aziendale.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando da una libreria di **Modelli e scene** professionali per strutturare rapidamente il tuo contenuto e garantire un aspetto raffinato per i tuoi video di formazione.
2
Step 2
Genera Narrazione da Copione
Inserisci facilmente il tuo testo e la piattaforma utilizzerà **Testo-a-video da copione** per creare voci fuori campo dal suono naturale per il tuo contenuto.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Incorpora l'aspetto del tuo brand con **Controlli di branding (logo, colori)**, inclusi il tuo logo e palette di colori specifiche, per i tuoi video sugli standard del team.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Utilizza **Ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni** per preparare il tuo contenuto finito per qualsiasi piattaforma, rendendolo facile da condividere con i tuoi team di formazione aziendale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Rafforza la Cultura e i Valori Aziendali

Sviluppa video motivazionali e contenuti orientati ai valori per instillare standard aziendali fondamentali e ispirare efficacemente i membri del team.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione utilizzando l'AI?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e tecnologia di testo-a-video per generare senza sforzo video di formazione di alta qualità direttamente da un copione. Questo potente strumento potenziato dall'AI trasforma il contenuto scritto in presentazioni visive coinvolgenti, semplificando notevolmente il processo di produzione per i team.

HeyGen può garantire che il nostro contenuto di formazione aziendale sia in linea con il brand?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti e strumenti di editing video, consentendo ai team di formazione aziendale di personalizzare completamente i loro video. Puoi facilmente incorporare il tuo logo e colori specifici del brand, assicurando che tutto il contenuto, inclusi sottotitoli e didascalie generati automaticamente, sia perfettamente allineato con l'identità della tua azienda.

Quali capacità di voce fuori campo offre HeyGen per vari video istruttivi?

HeyGen offre capacità avanzate di generazione di voce fuori campo, permettendoti di creare narrazioni dal suono naturale per tutto il tuo contenuto istruttivo, come video di formazione prodotto e di onboarding. Questi strumenti potenziati dall'AI garantiscono un audio chiaro e coerente, eliminando la necessità di costose attrezzature di registrazione o attori vocali.

Quanto velocemente HeyGen può aiutare a produrre un video professionale sugli standard del team?

HeyGen consente agli utenti di creare rapidamente video professionali sugli standard del team utilizzando modelli video intuitivi e un'interfaccia facile da usare. Questo creatore di video efficiente riduce significativamente i tempi di produzione, permettendoti di produrre video di standard di servizio di alta qualità in pochi minuti.

