Generatore di Video per Mettere in Luce il Team: Mostra il Tuo Staff Straordinario
Aumenta il morale e le comunicazioni interne creando video coinvolgenti sui dipendenti con generazione di voiceover professionale.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi sulla cultura aziendale rivolto a potenziali reclute e follower sui social media, mostrando l'ambiente dinamico e collaborativo. Questo video dovrebbe presentare immagini vivaci, tagli rapidi delle interazioni del team e musica di sottofondo vivace, dimostrando un ambiente di lavoro moderno. Sfrutta i modelli personalizzabili e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente clip diverse.
Produci un potente video di 45 secondi di riconoscimento dei dipendenti per la leadership aziendale e tutti i dipendenti, celebrando il recente traguardo di successo di un progetto del team. Lo stile visivo dovrebbe essere edificante e celebrativo con musica di sottofondo ispiratrice, presentando statistiche chiave del progetto e citazioni dei membri del team come sovrapposizioni di testo. Assicurati chiarezza e accessibilità incorporando i sottotitoli/caption di HeyGen.
Progetta un video completo di 2 minuti per mettere in luce un dipendente per le comunicazioni interne, specificamente per l'onboarding e le panoramiche dipartimentali, dettagliando un ruolo tecnico all'interno dell'organizzazione. Questo video dovrebbe mantenere uno stile istruttivo e visivamente chiaro, con una voce fuori campo esperta che spiega processi complessi. Impiega la capacità di testo a video da script di HeyGen per convertire senza soluzione di continuità informazioni dettagliate in immagini coinvolgenti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Video Coinvolgenti sui Dipendenti.
Produci rapidamente video accattivanti sul team e sui dipendenti per la comunicazione interna o la condivisione sociale per aumentare il morale.
Aumenta la Cultura Aziendale e il Riconoscimento dei Dipendenti.
Sviluppa video ispiratori che celebrano i successi individuali e di squadra, promuovendo una cultura aziendale positiva e motivante.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di un video per mettere in luce un dipendente?
HeyGen utilizza funzionalità avanzate di AI e modelli personalizzabili per semplificare notevolmente la creazione di video coinvolgenti sui dipendenti. Puoi convertire facilmente testo in video e integrare voiceover generati da AI per un risultato raffinato e professionale su misura per le comunicazioni interne.
Quali controlli di branding offre HeyGen per i video sui dipendenti?
HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare facilmente il logo della tua azienda, colori specifici del brand e font personalizzati nei tuoi video sui dipendenti. Questo assicura che ogni video sia perfettamente allineato con la cultura aziendale e rafforzi il tuo employer branding.
HeyGen può ottimizzare i miei video per diverse piattaforme, inclusi i social media?
Assolutamente, l'editor video di HeyGen consente un facile ridimensionamento del rapporto d'aspetto, rendendo i tuoi video sui dipendenti perfetti per varie piattaforme di social media e canali di comunicazione interna. Inoltre, HeyGen genera automaticamente sottotitoli per migliorare l'accessibilità e la portata.
Quanto velocemente posso generare un video di alta qualità utilizzando le funzionalità AI di HeyGen?
L'interfaccia intuitiva drag-and-drop di HeyGen, la vasta libreria multimediale e i modelli facili da usare consentono una rapida produzione di video di alta qualità. Sfrutta le nostre funzionalità AI e le scene predefinite per creare in modo efficiente contenuti coinvolgenti di riconoscimento dei dipendenti o contenuti per il Video Maker di Spotlight sugli Ufficiali.