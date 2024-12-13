Generatore di Video di Aggiornamento del Team Senza Sforzo per Ambienti di Lavoro Moderni

Crea video di formazione aziendale coinvolgenti con avatar AI per aumentare l'engagement e la ritenzione all'interno del tuo team.

Crea un video di formazione introduttiva di 2 minuti per i nuovi assunti tecnici, spiegando le funzionalità principali del nostro sistema proprietario. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e chiaro, utilizzando grafica animata e testo sullo schermo per evidenziare i concetti chiave, accompagnato da una voce narrante AI amichevole e autorevole. Questo video dovrebbe sfruttare gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni, fungendo efficacemente da generatore di video AI per video di formazione aziendale complessi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo conciso di 90 secondi per utenti tecnici esistenti e product manager, dettagliando l'ultimo aggiornamento delle funzionalità software. Adotta uno stile visivo moderno e pulito, incorporando registrazioni dello schermo e transizioni dinamiche per dimostrare la funzionalità, accompagnato da una voce narrante precisa e informativa generata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen. Questo serve come un uso efficiente di un editor video AI per produrre video di formazione di alta qualità da uno script conciso.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video di aggiornamento interno, della durata di 45 secondi, per guidare i team leader e i creatori di contenuti sulle migliori pratiche per il nostro nuovo generatore di video di aggiornamento del team. Questo video dovrebbe adottare uno stile vivace e visivamente attraente, incorporando chiari punti salienti di testo sullo schermo e una voce energica. Utilizzando la capacità di Templates & scenes di HeyGen si garantirà la coerenza del marchio e si accelererà la creazione di video per questi aggiornamenti cruciali.
Prompt di Esempio 3
Immagina una comunicazione globale di 1 minuto per tutti i dipendenti internazionali e i team di sicurezza, spiegando un nuovo protocollo di sicurezza. Il video richiede uno stile visivo autorevole e globalmente inclusivo con visuali chiare, simili a infografiche, e audio multilingue senza soluzione di continuità. Sfrutta i voiceover AI di HeyGen e i sottotitoli per facilitare la creazione di video multilingue, garantendo video di formazione aziendale completi per un pubblico diversificato.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Aggiornamento del Team

Produci efficacemente video di aggiornamento del team coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, migliorando la comunicazione e la formazione per la tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando il tuo messaggio di aggiornamento del team o delineando i punti chiave. Questo contenuto costituisce la base per il tuo video dinamico utilizzando la nostra capacità di Text-to-video da script.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI professionali per rappresentare visivamente il tuo messaggio. Questa funzione migliora l'engagement e la presenza del marchio.
3
Step 3
Applica Elementi del Marchio
Integra il branding della tua azienda utilizzando i nostri controlli di branding, inclusi loghi personalizzati e schemi di colori. Questo assicura coerenza visiva e rafforza il tuo messaggio.
4
Step 4
Genera e Condividi
Produci il tuo video di aggiornamento del team con output video di alta qualità, pronto per una condivisione senza sforzo attraverso i canali di comunicazione interna o i social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Contenuti Motivazionali per il Team

.

Genera video ispiratori potenziati dall'AI per sessioni di aggiornamento del team, promuovendo un ambiente di lavoro positivo e motivato.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di video AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia Text-to-Video per trasformare il tuo script in video professionali, semplificando il processo di creazione video con il minimo sforzo.

Posso integrare l'identità del mio marchio nei video di HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, colori e altri elementi del marchio direttamente nei tuoi modelli di video per video di formazione aziendale coerenti e altro ancora.

Quali sono le capacità di HeyGen per la creazione di video multilingue?

HeyGen supporta una robusta creazione di video multilingue con diversi voiceover AI, consentendo alle aziende di produrre facilmente video di formazione e comunicare efficacemente con un pubblico globale senza traduzione manuale.

HeyGen semplifica il processo di editing video?

HeyGen agisce come un editor video AI intuitivo, permettendo agli utenti di generare output video di alta qualità direttamente da uno script, riducendo significativamente il tempo e la complessità tipicamente associati alla creazione video tradizionale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo