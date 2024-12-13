Generatore di Video di Aggiornamento del Team Senza Sforzo per Ambienti di Lavoro Moderni
Crea video di formazione aziendale coinvolgenti con avatar AI per aumentare l'engagement e la ritenzione all'interno del tuo team.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo conciso di 90 secondi per utenti tecnici esistenti e product manager, dettagliando l'ultimo aggiornamento delle funzionalità software. Adotta uno stile visivo moderno e pulito, incorporando registrazioni dello schermo e transizioni dinamiche per dimostrare la funzionalità, accompagnato da una voce narrante precisa e informativa generata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen. Questo serve come un uso efficiente di un editor video AI per produrre video di formazione di alta qualità da uno script conciso.
È necessario un video di aggiornamento interno, della durata di 45 secondi, per guidare i team leader e i creatori di contenuti sulle migliori pratiche per il nostro nuovo generatore di video di aggiornamento del team. Questo video dovrebbe adottare uno stile vivace e visivamente attraente, incorporando chiari punti salienti di testo sullo schermo e una voce energica. Utilizzando la capacità di Templates & scenes di HeyGen si garantirà la coerenza del marchio e si accelererà la creazione di video per questi aggiornamenti cruciali.
Immagina una comunicazione globale di 1 minuto per tutti i dipendenti internazionali e i team di sicurezza, spiegando un nuovo protocollo di sicurezza. Il video richiede uno stile visivo autorevole e globalmente inclusivo con visuali chiare, simili a infografiche, e audio multilingue senza soluzione di continuità. Sfrutta i voiceover AI di HeyGen e i sottotitoli per facilitare la creazione di video multilingue, garantendo video di formazione aziendale completi per un pubblico diversificato.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora l'Engagement nella Formazione.
Utilizza l'AI per creare video di formazione aziendale dinamici che aumentano significativamente l'engagement del team e la ritenzione della conoscenza.
Espandi le Opportunità di Apprendimento.
Sviluppa numerosi video e corsi di formazione in modo efficiente, raggiungendo un pubblico più ampio per programmi di aggiornamento del team completi.
Domande Frequenti
Come funziona HeyGen come generatore di video AI?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e tecnologia Text-to-Video per trasformare il tuo script in video professionali, semplificando il processo di creazione video con il minimo sforzo.
Posso integrare l'identità del mio marchio nei video di HeyGen?
Sì, HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, colori e altri elementi del marchio direttamente nei tuoi modelli di video per video di formazione aziendale coerenti e altro ancora.
Quali sono le capacità di HeyGen per la creazione di video multilingue?
HeyGen supporta una robusta creazione di video multilingue con diversi voiceover AI, consentendo alle aziende di produrre facilmente video di formazione e comunicare efficacemente con un pubblico globale senza traduzione manuale.
HeyGen semplifica il processo di editing video?
HeyGen agisce come un editor video AI intuitivo, permettendo agli utenti di generare output video di alta qualità direttamente da uno script, riducendo significativamente il tempo e la complessità tipicamente associati alla creazione video tradizionale.