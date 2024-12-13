Creatore di Video Promozionali per il Team: Crea Video Coinvolgenti per il Team Velocemente

Potenzia la presenza del tuo team con video promozionali professionali utilizzando la generazione di voiceover AI di HeyGen.

Crea un vivace video promozionale di 30 secondi "incontra il team" pensato per clienti potenziali e nuovi assunti, mostrando il tuo talento diversificato e la cultura aziendale. Utilizza uno stile visivo energico con tagli rapidi, sorrisi amichevoli e una colonna sonora motivante. Sfrutta i "Modelli e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente un'introduzione professionale e accogliente al tuo team.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video prodotto di 45 secondi che cattura l'attenzione dei piccoli imprenditori, evidenziando in modo conciso i benefici e le caratteristiche uniche di un nuovo servizio. Questo video promozionale dovrebbe adottare un'estetica visiva moderna e pulita con dimostrazioni chiare e una voce narrante professionale generata dall'AI. HeyGen facilita questo offrendo "Avatar AI" e robuste capacità di "Generazione di voiceover" per una narrazione coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Per ottenere un effetto davvero accattivante sui canali social, progetta un video promozionale di 15 secondi che catturi immediatamente l'attenzione dei potenziali clienti. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e d'impatto, con testi sovrapposti audaci e facili da leggere e una colonna sonora vivace. Assicurati la massima portata e accessibilità su tutte le piattaforme sfruttando i "Sottotitoli/didascalie" e il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Per i clienti B2B che devono comprendere una funzionalità software complessa o un servizio, un video esplicativo informativo di 60 secondi è ideale. Questo video di marketing richiede uno stile pulito, professionale e visivamente coinvolgente, incorporando immagini personalizzate e filmati di repertorio pertinenti. Inizia creando un copione conciso, quindi lascia che la capacità di "Testo a video da copione" di HeyGen, completata dal suo "Supporto libreria multimediale/stock", semplifichi il processo di produzione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per il Team

Crea senza sforzo video promozionali coinvolgenti per il team con funzionalità potenziate dall'AI, facendo brillare il tuo brand su tutti i canali social.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia selezionando tra una varietà di modelli progettati professionalmente per le promozioni del team, oppure parti da una tela bianca per costruire la tua visione.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Carica le immagini del tuo team, aggiungi testo animato dinamico e integra elementi del brand per raccontare efficacemente la tua storia unica.
3
Step 3
Migliora con l'AI
Sfrutta le funzionalità AI come i sottotitoli automatici per garantire che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile a ogni spettatore.
4
Step 4
Condividi il Tuo Video Professionale
Utilizza il Ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per formattare perfettamente il tuo video per vari canali social, quindi scarica e condividi con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra l'Impatto con Storie di Successo

Crea video di testimonianze dei clienti e storie di successo per costruire fiducia e dimostrare il valore del tuo team.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video promozionali?

HeyGen semplifica la creazione di video promozionali di alta qualità con il suo editor video AI intuitivo e ampi modelli. Gli utenti possono facilmente creare video di marketing coinvolgenti utilizzando un editor drag-and-drop, rendendo il processo efficiente e accessibile a tutti i livelli di competenza.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per personalizzare i video di marketing?

HeyGen sfrutta funzionalità AI avanzate per aiutarti a creare video personalizzati che riflettano l'identità del tuo brand. Puoi utilizzare voiceover AI, sottotitoli automatici e testo animato, insieme a opzioni per personalizzare con loghi del brand e un'estetica coerente, assicurando che i tuoi video di marketing si distinguano.

HeyGen può aiutare le piccole imprese a produrre contenuti di marketing diversificati?

Sì, HeyGen è un creatore di video promozionali ideale per piccole imprese e agenzie di marketing che cercano di far crescere il loro business. Supporta la creazione di video di marketing diversificati, inclusi video esplicativi, video dimostrativi di prodotti e video promozionali aziendali, adatti a tutti i canali social.

Come facilita HeyGen la produzione rapida di video promozionali per il team?

HeyGen agisce come un potente creatore di video promozionali per il team, consentendo una produzione rapida attraverso il suo editor video AI e la funzionalità di testo a video da copione. Puoi generare rapidamente video personalizzati sfruttando una vasta libreria multimediale e vari modelli, semplificando la creazione di contenuti.

