Creatore di Video per la Performance del Team: Potenzia le Competenze del Team con l'AI
Crea aggiornamenti e video di formazione per il team che coinvolgono e impressionano, sfruttando avatar AI realistici per presentazioni dinamiche.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di aggiornamento conciso di 1 minuto per i membri esistenti del team, dettagliando i recenti miglioramenti del software o i cambiamenti nel flusso di lavoro in uno stile visivo moderno, informativo e coinvolgente, con testo sullo schermo sincronizzato con un voiceover preciso. Utilizza la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen e sottotitoli/didascalie per comunicare efficacemente informazioni complesse, promuovendo una migliore collaborazione del team attraverso la creazione di video AI.
Crea un video esplicativo di 45 secondi rivolto agli stakeholder interni e alla direzione, mostrando i vantaggi di un nuovo strumento interno con un'estetica visiva raffinata, aziendale e coinvolgente, incorporando media stock professionali e un voiceover dinamico. Questo video dovrebbe sfruttare i modelli e le scene di HeyGen e il supporto della libreria/stock media per produrre rapidamente contenuti di alta qualità che semplificano la comunicazione sui nuovi strumenti di editing video e modelli.
Produci un modulo di formazione obbligatorio di 2 minuti per tutti i dipendenti, concentrandoti sulle procedure critiche di conformità SOC 2, presentato con uno stile visivo serio ma accessibile e una voce autorevole e chiara. Il video deve utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per garantire una visione ottimale su varie piattaforme interne e la generazione di voiceover per una consegna istruttiva coerente, evidenziando il ruolo di un Agente Video AI nella formazione tecnica.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione del Team.
Sfrutta l'AI per creare video di formazione dinamici, aumentando significativamente il coinvolgimento e la ritenzione per migliorare la performance del team e lo sviluppo delle competenze.
Espandi la Portata della Formazione Interna.
Sviluppa corsi interni estesi con la creazione di video AI, garantendo un'ampia accessibilità e un apprendimento efficace per ogni membro del team, indipendentemente dalla posizione.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per i team?
HeyGen consente ai team di produrre facilmente video professionali utilizzando avatar AI avanzati e voci generate dall'AI. La sua interfaccia user-friendly permette una creazione di video da testo senza soluzione di continuità direttamente dal tuo script, rendendo accessibile la creazione di video AI.
Quali caratteristiche tecniche supportano la collaborazione e la sicurezza del team su HeyGen?
HeyGen offre robuste funzionalità di collaborazione del team all'interno di spazi di lavoro cloud dedicati e sicuri, garantendo una gestione efficiente dei progetti. La nostra piattaforma dà priorità alla sicurezza dei dati con la conformità SOC 2 e include controlli amministrativi essenziali per i team aziendali.
HeyGen può integrare media esistenti e mantenere la coerenza del marchio?
Assolutamente, HeyGen funziona come un creatore di video completo, permettendoti di caricare i tuoi filmati e integrarli con le nostre capacità AI. Controlli avanzati di branding e ridimensionamento del rapporto d'aspetto assicurano che il tuo output sia sempre in linea con le linee guida del tuo marchio su varie piattaforme.
Come migliorano gli strumenti AI di HeyGen la qualità della produzione video?
I potenti strumenti AI di HeyGen generano automaticamente voiceover di alta qualità e sottotitoli e didascalie precisi. Questa tecnologia finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo, semplificando notevolmente il processo di creazione video e migliorando la qualità complessiva della produzione.