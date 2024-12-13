Potenzia il Tuo Team con il Nostro Creatore di Video Motivazionali per il Team

Ispira coinvolgimento e ottieni risultati creando rapidamente video professionali con AI Voiceovers per messaggi chiari e incisivi.

238/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video coinvolgente di 45 secondi progettato per piccoli imprenditori e project manager, utilizzando modelli personalizzabili per trasmettere un messaggio positivo e dinamico con musica di sottofondo stimolante e testi accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Produci un progetto di Video Motivazionale AI di 60 secondi rivolto a team remoti e cross-funzionali, sfruttando il Text-to-video da script per generare immagini cinematografiche con risorse di stock diversificate e musica energica, rafforzando obiettivi comuni.
Prompt di Esempio 3
Hai bisogno di ispirare rapidamente i nuovi assunti e i team di vendita? Crea un potente video motivazionale di 20 secondi utilizzando avatar AI sicuri, uno stile visivo amichevole e audio incoraggiante, trasmettendo un chiaro messaggio di successo e appartenenza.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Motivazionali per il Team

Ispira il tuo team con video motivazionali accattivanti creati senza sforzo utilizzando strumenti potenziati dall'AI e funzionalità personalizzabili per un impatto massimo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo il tuo messaggio motivazionale o sfrutta la Generazione di Script AI per redigere rapidamente contenuti coinvolgenti su misura per il tuo team.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Modelli
Scegli tra una vasta gamma di modelli personalizzabili e ricche risorse di stock per dare vita al tuo messaggio con immagini coinvolgenti e controlli di branding.
3
Step 3
Genera AI Voiceovers
Eleva il tuo video con la generazione di Voiceover professionale, scegliendo tra varie voci e lingue per trasmettere efficacemente il tuo messaggio motivazionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il video motivazionale del tuo team e utilizza facilmente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per scaricare nei formati desiderati o condividere direttamente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Celebra i Successi del Team con Video Coinvolgenti

.

Evidenzia i successi del team e i contributi individuali per promuovere un ambiente positivo e motivante.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video motivazionali coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare video motivazionali coinvolgenti senza sforzo utilizzando strumenti avanzati di AI e modelli personalizzabili. La nostra piattaforma semplifica l'intero processo di creazione video, dalla Generazione di Script AI a Voiceovers AI realistici, assicurando che il tuo messaggio risuoni.

Quali caratteristiche uniche offre HeyGen per un creatore di video motivazionali per il team?

HeyGen offre un editor video online intuitivo che trasforma il testo in video, rendendolo un creatore di video motivazionali ideale per il team. Genera facilmente script e anima sovrapposizioni di testo per trasmettere messaggi potenti al tuo team in modo efficiente.

Posso personalizzare l'aspetto dei miei video motivazionali AI con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi progetti di Video Motivazionale AI. Integra le risorse del tuo brand, utilizza una ricca libreria di risorse di stock e migliora i tuoi video con Sovrapposizioni/Animazioni di Testo dinamiche per ottenere l'estetica desiderata.

HeyGen supporta la condivisione facile dei video motivazionali che creo?

Sì, HeyGen assicura che i tuoi video motivazionali siano pronti per varie piattaforme. Una volta completata l'editing del video, puoi facilmente esportare e condividere le tue creazioni, inclusa la compatibilità senza problemi per la condivisione su YouTube.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo