Generatore di Video per il Lancio del Team: Avvia Progetti con Impatto

Genera video professionali e coinvolgenti per il lancio del team istantaneamente da script utilizzando la tecnologia di testo-a-video.

Crea un video ispiratore di 45 secondi per il lancio di un team progettuale appena formato, delineando la loro missione e gli obiettivi chiave. Questo video coinvolgente dovrebbe presentare uno stile visivo vivace e dinamico, accompagnato da una voce narrante entusiasta, facilmente generata utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per dare vita al tuo messaggio.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video personalizzato di 60 secondi rivolto a un team distribuito per favorire l'allineamento del team e uno scopo condiviso, accogliendo i nuovi membri e rafforzando i valori aziendali. Il video dovrebbe avere un'estetica professionale calda e inclusiva, utilizzando avatar AI diversi e una generazione di voce narrante naturale per un tocco umano.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 30 secondi dall'aspetto professionale per la leadership senior per introdurre una nuova iniziativa aziendale, garantendo una forte coerenza del marchio. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e aziendale, con sottotitoli chiari sullo schermo per l'accessibilità e sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per una presentazione raffinata.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 50 secondi guidato dall'AI per i team di marketing per energizzare il lancio del loro prodotto, evidenziando le caratteristiche chiave e gli obiettivi della campagna. Questo video coinvolgente dovrebbe vantare uno stile visivo moderno e veloce, arricchito da immagini accattivanti dalla libreria multimediale di HeyGen e realizzato in modo efficiente utilizzando il testo-a-video da script.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per il Lancio del Team

Crea video coinvolgenti e guidati dall'AI per il lancio del team senza sforzo, garantendo un perfetto allineamento e una comunicazione professionale in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Messaggio di Lancio
Inizia scrivendo il tuo script o utilizzando modelli per generare contenuti avvincenti per i tuoi video di lancio. Sfrutta la potente funzione di testo-a-video di HeyGen per costruire la tua base narrativa.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi e il Presentatore
Arricchisci il tuo messaggio scegliendo da una libreria multimediale diversificata o aggiungendo risorse personalizzate. Dai vita ai tuoi video personalizzati selezionando un avatar AI per presentare il tuo contenuto in modo dinamico.
3
Step 3
Applica Branding e Voce
Assicura la coerenza del marchio integrando i loghi, i colori e i font del tuo team utilizzando i controlli di branding di HeyGen. Raffina il tuo messaggio con una generazione di voce narrante professionale per il massimo impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza i tuoi video di allineamento del team impostando il rapporto d'aspetto ideale per varie piattaforme. Esporta il tuo video rifinito per condividerlo facilmente con il tuo team distribuito, favorendo l'engagement e la comprensione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Rapidamente Contenuti di Lancio Coinvolgenti

.

Produci rapidamente video AI coinvolgenti e professionali, trasformando idee di lancio in comunicazioni visive di impatto per il tuo team.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di lancio del team?

HeyGen è un eccezionale generatore di video per il lancio del team, che ti consente di creare video dinamici e coinvolgenti con tecnologia AI. Puoi facilmente convertire il testo in video utilizzando avatar AI e modelli predefiniti, garantendo che i tuoi video di allineamento del team siano professionali e di impatto.

HeyGen può creare video personalizzati per diversi pubblici?

Sì, HeyGen ti consente di produrre video personalizzati su misura per diversi pubblici. Con avatar AI e capacità avanzate di testo-a-video e voce narrante, puoi generare contenuti unici che risuonano, rendendo la tua comunicazione altamente coinvolgente.

HeyGen supporta la generazione di voce narrante personalizzata da script?

Assolutamente. HeyGen offre una robusta generazione di voce narrante, permettendoti di dare vita ai tuoi script con voci AI dal suono naturale. Questa capacità, combinata con il testo-a-video, aiuta a produrre video dall'aspetto professionale con perfetta sincronizzazione audio.

Quali caratteristiche garantiscono la coerenza del marchio nei video creati con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi per mantenere la coerenza del marchio in tutti i tuoi video. Puoi applicare loghi, colori e font personalizzati, utilizzare modelli brandizzati e integrare i tuoi media, garantendo che ogni video appaia professionale e in linea con le linee guida del tuo marchio.

