Crea un vivace video di 45 secondi "creatore di video di presentazione del team" progettato per i nuovi assunti e i clienti esterni, mostrando i membri principali del tuo team. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, utilizzando tagli rapidi e una palette di colori vivaci, accompagnato da una traccia audio strumentale e vivace. Utilizza i "Modelli e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente un benvenuto professionale e coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Produci un elegante video di 30 secondi "Video di Presentazione" per i singoli membri del team, destinato a eventi di networking professionale o profili LinkedIn. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e minimalista con animazioni sottili e una voce fuori campo chiara e sicura. Sfrutta la "Generazione di voce fuori campo" di HeyGen per creare una narrazione coinvolgente e personalizzata che metta in risalto competenze ed esperienze.
Progetta un coinvolgente video di 60 secondi "Video di Reclutamento" che metta in luce un dipartimento specifico, rivolto a potenziali candidati e studenti universitari. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico e autentico, incorporando riprese spontanee in ufficio e interviste, accompagnato da musica di sottofondo ispiratrice. Assicurati la massima portata e accessibilità utilizzando i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per tutti i contenuti parlati.
Sviluppa un informativo video interno di 50 secondi "Presentazione del Team" che introduca un nuovo team di progetto a tutti i dipendenti e ai capi dipartimento. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e chiaro, con grafiche pulite, testi concisi e una colonna sonora calma e autorevole. Rendi questa introduzione efficiente e d'impatto utilizzando gli "Avatar AI" di HeyGen per trasmettere i messaggi chiave sulla missione del team.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Presentazione del Team

Crea video di presentazione del team coinvolgenti e professionali con facilità, mettendo in risalto i punti di forza e la cultura unici del tuo team in pochi semplici passaggi.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo dalla nostra vasta collezione di modelli e scene di video di presentazione del team. Questi layout pre-progettati forniscono un punto di partenza professionale ed efficiente per il tuo video.
2
Step 2
Personalizza con Contenuti del Team
Personalizza il tuo video aggiungendo foto, nomi e ruoli dei membri del team. Carica e integra facilmente i tuoi asset visivi utilizzando la nostra libreria multimediale per allinearti al tuo brand.
3
Step 3
Aggiungi Voce Fuori Campo
Dai vita alla storia del tuo team con una narrazione coinvolgente. Usa la nostra funzione di generazione di voce fuori campo per creare introduzioni parlate naturali per ogni membro del team o per l'intero video.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza la tua creazione utilizzando le nostre opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione. Produci un video di alta qualità pronto per essere condiviso su varie piattaforme.

Ispira e Attrae Talenti

Crea presentazioni del team ispiratrici che elevano i potenziali reclutamenti e aiutano a integrare i nuovi dipendenti nella cultura aziendale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di presentazione del team coinvolgenti con un brand coerente?

HeyGen offre una vasta collezione di modelli di video di presentazione del team personalizzabili, permettendoti di progettare rapidamente introduzioni accattivanti. Puoi facilmente applicare i tuoi elementi di branding, inclusi loghi e colori, per mantenere un aspetto professionale.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video di presentazione del team per le aziende moderne?

HeyGen sfrutta funzionalità avanzate di AI, inclusi avatar AI e generazione di testo in video, per semplificare la creazione di video di presentazione del team professionali. Questo approccio innovativo ti aiuta a produrre contenuti di alta qualità in modo efficiente.

È facile personalizzare i video di presentazione del team utilizzando la piattaforma di HeyGen?

Sì, HeyGen fornisce un'interfaccia intuitiva e facile da usare con funzionalità di trascinamento per una personalizzazione senza soluzione di continuità. Puoi personalizzare i tuoi video aggiungendo media dalla nostra vasta libreria o caricando i tuoi asset.

HeyGen può aiutare ad aggiungere tocchi professionali come sottotitoli automatici ai video di presentazione?

Assolutamente. HeyGen supporta sottotitoli e didascalie automatiche, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento per tutti i tuoi video di presentazione. Una volta completato, puoi facilmente esportare il tuo video in alta risoluzione per condividerlo su varie piattaforme.

