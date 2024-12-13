Sviluppa un video introduttivo dinamico di 45 secondi per il team, destinato a potenziali investitori, che mostri l'energia e l'innovazione di una startup tecnologica. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e moderno, utilizzando grafiche eleganti e tagli rapidi per mettere in evidenza i membri chiave del team e i loro ruoli, accompagnato da una musica di sottofondo vivace e ispiratrice. Sfrutta i "templates & scenes" di HeyGen per assemblare rapidamente un aspetto professionale e la "voiceover generation" per una narrazione chiara e d'impatto, enfatizzando la capacità del team di creare "video di alta qualità".

Genera Video