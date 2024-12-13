Generatore di Video del Manuale del Team: Semplifica l'Onboarding
Crea video manuali e moduli di formazione coinvolgenti e personalizzabili utilizzando i modelli e le scene intuitive di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video conciso di 45 secondi che spieghi una nuova politica aziendale per i dipendenti esistenti e i team HR, utilizzando il "creatore di video del manuale dei dipendenti" per garantire chiarezza. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo e autorevole ma accessibile, incorporando grafica pulita e la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasmettere accuratamente i dettagli. Inoltre, includi sottotitoli per migliorare l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori.
Progetta un video ispiratore di 30 secondi per la comunicazione interna, rivolto a tutti i dipendenti, che mostri i valori fondamentali e la cultura della nostra azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e moderno, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per creare immagini coinvolgenti. Una traccia di sottofondo vivace accompagnata da una voce fuori campo positiva aiuterà a stimolare la creatività e a rafforzare un senso di comunità più forte all'interno del team.
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi che funzioni come un "modulo di formazione" derivato da una sezione complessa del manuale del team, mirato a educare tutti i dipendenti su un processo specifico. Questo video dovrebbe adottare una presentazione visiva chiara e passo-passo con annotazioni, generata tramite la capacità di testo-a-video di HeyGen per una consegna precisa delle informazioni, e supportata da una voce fuori campo professionale. L'obiettivo è fornire esperienze di apprendimento personalizzate e semplificare la comprensione di procedure complesse.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione Interna.
Migliora il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze per tutti i contenuti di formazione interna e del manuale.
Sviluppa Moduli di Apprendimento Interni Completi.
Crea rapidamente corsi video diversificati e guide utente per una formazione e documentazione dei dipendenti completa.
Domande Frequenti
Come può HeyGen trasformare il nostro manuale del team statico in un video coinvolgente?
HeyGen è un generatore di video alimentato da AI che ti consente di trasformare i manuali del team statici e le guide utente in video di onboarding dinamici e coinvolgenti. Utilizza video personalizzabili con avatar AI e capacità di testo-a-video per stimolare la creatività e creare esperienze di apprendimento personalizzate per il tuo team.
Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i video del manuale dei dipendenti?
HeyGen offre ampi controlli di branding, inclusi loghi e colori personalizzati, per garantire che i tuoi video del manuale dei dipendenti siano in linea con l'identità della tua azienda. Puoi scegliere tra una vasta gamma di modelli di video e scene, incorporare catture dello schermo e utilizzare avatar AI per creare esperienze uniche e personalizzate per il tuo pubblico.
Come semplifica HeyGen la creazione di moduli di formazione e comunicazione interna?
HeyGen aumenta significativamente l'efficienza per i team HR fornendo una piattaforma intuitiva per creare documentazione video, moduli di formazione e aggiornamenti di conformità. Le sue capacità di generazione video alimentate da AI, inclusa la generazione di voce fuori campo e sottotitoli, migliorano il coinvolgimento e risparmiano tempo prezioso.
HeyGen può creare presentatori umani digitali per i nostri video di onboarding?
Sì, HeyGen dispone di avatar AI avanzati, essenzialmente presentatori umani digitali, che possono essere integrati senza problemi nei tuoi video di onboarding e materiali di formazione. Questi avatar AI consegnano il tuo contenuto con chiarezza e professionalità, aiutando a creare esperienze immersive e personalizzate per i nuovi assunti.