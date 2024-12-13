Sblocca la Storia del Tuo Team con il Nostro Generatore di Video sulla Cultura Aziendale

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e attira i candidati ideali con video sulla cultura aziendale coinvolgenti che presentano avatar AI realistici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Il tuo compito è produrre un video di aggiornamento marketing dinamico di 60 secondi rivolto ai team interni, mostrando una nuova funzionalità del prodotto. Utilizza la capacità di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente il testo di marketing in una presentazione visiva elegante e allineata al brand, supportata da musica di sottofondo vivace ed elementi di branding personalizzati.
Prompt di Esempio 2
Considera un video dimostrativo coinvolgente di 45 secondi per i creatori di contenuti, che illustra la potenza dei modelli e delle scene di HeyGen. Questo video moderno e pulito dovrebbe evidenziare come i modelli video predefiniti e una ricca libreria multimediale accelerano la creazione di contenuti, guidati da una voce narrante chiara e passo dopo passo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo essenziale di 1 minuto per le comunicazioni interne globali e le risorse umane, sottolineando il ruolo critico dei sottotitoli/caption automatici. Lo stile visivo e audio chiaro e orientato a livello globale del video dovrebbe trasmettere efficacemente come i sottotitoli/caption garantiscono comprensione e inclusività universali in tutti gli annunci aziendali, specialmente per i team distribuiti in più lingue.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video sulla Cultura Aziendale

Trasforma senza sforzo le storie della tua azienda in video coinvolgenti con Avatar AI e modelli personalizzabili, perfetti per mostrare la tua cultura di team unica ai candidati e oltre.

1
Step 1
Crea la Tua Narrazione Culturale
Inizia scrivendo il tuo script o incollando il testo esistente. La nostra capacità di "trasformare il testo in video da script" trasforma le tue parole in un video dinamico per il tuo "generatore di video sulla cultura del team".
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo tra diversi "avatar AI" per presentare il tuo messaggio, dando vita al tuo "Generatore di Video sulla Cultura Aziendale" con un tocco umano.
3
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Assicura la coerenza del brand applicando il tuo logo e i colori attraverso i "controlli di branding (logo, colori)", perfezionando l'aspetto del tuo video sulla "cultura aziendale".
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Genera "sottotitoli/caption automatici" per l'accessibilità, quindi esporta il tuo video in vari formati, pronto per la condivisione su "piattaforme di social media" e oltre.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Storie di Team Coinvolgenti sui Social Media

Crea e condividi facilmente clip video dinamiche che mettono in evidenza i successi e la cultura del team su varie piattaforme.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando gli Avatar AI?

Il potente generatore di video AI di HeyGen trasforma il testo in video da script con Avatar AI fotorealistici. Questa capacità semplifica notevolmente la produzione di video professionali senza la necessità di telecamere o attori.

HeyGen può incorporare branding personalizzato e offrire flessibilità di editing?

Sì, HeyGen fornisce ampi controlli di branding per integrare il tuo logo e i colori del brand in qualsiasi video. Puoi anche sfruttare una ricca libreria multimediale, vari modelli video e strumenti di editing video robusti per creare contenuti raffinati.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per raggiungere un pubblico globale?

HeyGen supporta la generazione di contenuti in più lingue e include automaticamente sottotitoli/caption. Questo assicura che i tuoi video siano accessibili e incisivi per un pubblico globale diversificato, migliorando la comprensione e il coinvolgimento.

HeyGen è un efficace generatore di video sulla cultura aziendale?

Assolutamente, HeyGen funziona come un eccezionale Generatore di Video sulla Cultura Aziendale, permettendoti di creare contenuti coinvolgenti per l'onboarding e la formazione o per mostrare lo spirito unico del tuo brand. Le sue capacità di generazione video AI rendono la condivisione della tua cultura aziendale coinvolgente ed efficiente.

