Sblocca la Storia del Tuo Team con il Nostro Generatore di Video sulla Cultura Aziendale
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e attira i candidati ideali con video sulla cultura aziendale coinvolgenti che presentano avatar AI realistici.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Il tuo compito è produrre un video di aggiornamento marketing dinamico di 60 secondi rivolto ai team interni, mostrando una nuova funzionalità del prodotto. Utilizza la capacità di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente il testo di marketing in una presentazione visiva elegante e allineata al brand, supportata da musica di sottofondo vivace ed elementi di branding personalizzati.
Considera un video dimostrativo coinvolgente di 45 secondi per i creatori di contenuti, che illustra la potenza dei modelli e delle scene di HeyGen. Questo video moderno e pulito dovrebbe evidenziare come i modelli video predefiniti e una ricca libreria multimediale accelerano la creazione di contenuti, guidati da una voce narrante chiara e passo dopo passo.
Progetta un video informativo essenziale di 1 minuto per le comunicazioni interne globali e le risorse umane, sottolineando il ruolo critico dei sottotitoli/caption automatici. Lo stile visivo e audio chiaro e orientato a livello globale del video dovrebbe trasmettere efficacemente come i sottotitoli/caption garantiscono comprensione e inclusività universali in tutti gli annunci aziendali, specialmente per i team distribuiti in più lingue.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora l'Onboarding e la Formazione.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione per i nuovi assunti e lo sviluppo continuo del team con video di formazione potenziati dall'AI.
Sviluppa Moduli di Apprendimento sulla Cultura Aziendale.
Crea rapidamente moduli di apprendimento completi per condividere i valori e la cultura aziendale a livello globale tra i team.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando gli Avatar AI?
Il potente generatore di video AI di HeyGen trasforma il testo in video da script con Avatar AI fotorealistici. Questa capacità semplifica notevolmente la produzione di video professionali senza la necessità di telecamere o attori.
HeyGen può incorporare branding personalizzato e offrire flessibilità di editing?
Sì, HeyGen fornisce ampi controlli di branding per integrare il tuo logo e i colori del brand in qualsiasi video. Puoi anche sfruttare una ricca libreria multimediale, vari modelli video e strumenti di editing video robusti per creare contenuti raffinati.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per raggiungere un pubblico globale?
HeyGen supporta la generazione di contenuti in più lingue e include automaticamente sottotitoli/caption. Questo assicura che i tuoi video siano accessibili e incisivi per un pubblico globale diversificato, migliorando la comprensione e il coinvolgimento.
HeyGen è un efficace generatore di video sulla cultura aziendale?
Assolutamente, HeyGen funziona come un eccezionale Generatore di Video sulla Cultura Aziendale, permettendoti di creare contenuti coinvolgenti per l'onboarding e la formazione o per mostrare lo spirito unico del tuo brand. Le sue capacità di generazione video AI rendono la condivisione della tua cultura aziendale coinvolgente ed efficiente.