Creatore di Video Introduttivi sulla Cultura del Team: Costruisci Team Più Forti Velocemente

Eleva la creazione di contenuti video sulla cultura aziendale. Usa gli avatar AI di HeyGen per produrre senza sforzo video introduttivi professionali del team per un onboarding efficace.

393/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 30 secondi per la presentazione del team, perfetto per le piattaforme social, rivolto a un pubblico esterno e ai follower con tagli rapidi, musica energica e un tono informale e coinvolgente. Sfrutta la generazione di Voiceover di HeyGen per aggiungere una narrazione accattivante ai tuoi contenuti video dinamici.
Prompt di Esempio 2
L'obiettivo è produrre un video culturale di 45 secondi che celebri la diversità e i successi del team, rivolto ai dipendenti attuali e agli stakeholder interni. Questo video richiede uno stile visivo caldo, celebrativo e inclusivo, con membri del team diversi, testimonianze positive e una traccia audio edificante, con gli avatar AI di HeyGen che garantiscono una rappresentazione coerente sullo schermo.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video introduttivo di 60 secondi che offra uno sguardo sincero, in stile documentario, su una 'giornata tipo' per i potenziali reclutati, concentrandosi sullo spirito collaborativo del team. Questo video completamente personalizzabile dovrebbe presentare immagini autentiche e leggere, suoni ambientali naturali e una traccia di sottofondo sottile, utilizzando il Text-to-video di HeyGen da script per integrare senza soluzione di continuità narrazioni o approfondimenti sullo schermo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Introduttivi sulla Cultura del Team

Crea facilmente video introduttivi sulla cultura del team per mostrare lo spirito unico della tua azienda e accogliere nuovi membri con un'esperienza memorabile.

1
Step 1
Scegli un Template
Seleziona tra una varietà di "template" professionali per avviare il tuo video introduttivo sulla cultura del team. La nostra capacità di "Template e scene" offre layout diversi per adattarsi all'identità unica del tuo brand.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo video aggiungendo foto del team ed elementi di branding. Utilizza la nostra interfaccia intuitiva per risultati "completamente personalizzabili", inclusi "Controlli di branding (logo, colori)".
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Migliora il tuo video con voiceover professionali e immagini accattivanti. Sfrutta la "generazione di voiceover" per dare vita alla tua narrazione e incorpora "transizioni" fluide.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo "Video Introduttivo del Team" e preparalo per la distribuzione. Usa "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni" per ottimizzare il tuo video per varie "piattaforme social" o condivisione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira Video sulla Cultura del Team

.

Crea facilmente video motivazionali che celebrano i successi del team, condividono i valori aziendali e rafforzano un ambiente di lavoro positivo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare un video introduttivo del team accattivante?

HeyGen è un potente creatore di video che semplifica la creazione di video introduttivi sulla cultura del team coinvolgenti. Con la nostra piattaforma facile da usare e l'editor drag-and-drop, puoi produrre rapidamente contenuti video professionali per l'onboarding dei nuovi assunti o per mostrare il video della cultura aziendale.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per personalizzare i miei video?

HeyGen sfrutta funzionalità AI avanzate, inclusi avatar AI realistici e text-to-video da script, per rendere i tuoi video completamente personalizzabili. Puoi personalizzare i tuoi video introduttivi con vari template e scene, assicurando che il tuo messaggio si distingua sulle piattaforme social.

HeyGen fornisce template per semplificare la creazione di video sulla cultura aziendale?

Sì, HeyGen offre una vasta gamma di template professionali progettati per una creazione efficiente di video sulla cultura aziendale. Questi template completamente personalizzabili ti permettono di caricare foto e incorporare controlli di branding come loghi e colori, rendendo semplice mantenere un aspetto coerente.

Quanto è versatile HeyGen per diverse esigenze di creazione di contenuti video?

HeyGen è un editor video versatile, che ti consente di produrre creazione di contenuti video di alta qualità per vari scopi, inclusi video culturali e piattaforme social. La nostra piattaforma supporta funzionalità come la generazione di voiceover, sottotitoli e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per una condivisione ottimale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo