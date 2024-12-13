Creatore di Video per la Comunicazione del Team per un Flusso di Lavoro Semplificato

Trasforma le comunicazioni interne con la creazione di video AI, sfruttando avatar AI per coinvolgere l'intero team aziendale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 60 secondi su come fare, rivolto ai beta tester, dimostrando la funzionalità principale di una funzione software recentemente aggiornata; lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e facile da seguire, utilizzando capacità di testo-a-video da script e sottotitoli chiari per evidenziare i passaggi chiave e creare video in modo efficiente.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di marketing di 45 secondi per potenziali clienti che mostri un nuovo aggiornamento del prodotto, progettato per la distribuzione sui social media; punta a uno stile visivo moderno, vivace e conciso con musica di sottofondo allegra, sfruttando i modelli e le scene disponibili e garantendo il ridimensionamento e l'esportazione ottimali del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di onboarding di 2 minuti per i nuovi assunti, introducendoli ai protocolli di comunicazione interna dell'azienda e a un nuovo strumento di gestione dei progetti; lo stile complessivo dovrebbe essere istruttivo e rassicurante, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock per migliorare i visual e impiegando avatar AI per facilitare un'esperienza di creazione video di comunicazione di team completa per una creazione di contenuti efficace.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Creatori di Video per la Comunicazione del Team

Ottimizza le tue comunicazioni interne e potenzia il tuo team per creare video coinvolgenti con strumenti AI progettati per efficienza e impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia redigendo il tuo messaggio. Utilizza il nostro scriptwriter AI per generare istantaneamente una base video, accelerando il tuo processo di creazione video AI.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visual
Scegli da una libreria diversificata di modelli video e personalizza il tuo messaggio con Avatar AI realistici o carica i tuoi media per adattarli al tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Migliora il tuo video aggiungendo musica di sottofondo, grafiche e branding personalizzato. Usa la funzionalità intuitiva di drag and drop per posizionare facilmente gli asset sulle tue scene.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con sottotitoli automatici, quindi esporta in vari rapporti d'aspetto per una collaborazione e condivisione senza soluzione di continuità attraverso i tuoi canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Contenuti di Apprendimento Interno

.

Produci rapidamente video educativi e corsi per la condivisione della conoscenza interna, promuovendo l'apprendimento continuo tra i membri del team.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen l'editing e la creazione avanzata di video senza richiedere competenze tecniche?

HeyGen semplifica la creazione di video con un'interfaccia intuitiva "drag and drop", permettendo agli utenti di combinare facilmente scene ed elementi. Le sue potenti capacità AI, inclusi "Avatar AI" e "Testo-a-video da script", abilitano funzioni sofisticate di "editor video" senza la necessità di conoscenze software complesse.

HeyGen può supportare sforzi collaborativi di "creazione video per la comunicazione del team" per grandi imprese?

Sì, HeyGen è progettato per essere un potente "creatore di video per la comunicazione del team" che ottimizza la produzione video per "team aziendali". Le sue funzionalità collaborative consentono una creazione di contenuti senza soluzione di continuità per "comunicazioni interne" e varie esigenze dipartimentali.

Quali sono le capacità AI principali che HeyGen offre per la "creazione di video AI"?

HeyGen rivoluziona la "creazione di video AI" offrendo "Avatar AI" realistici e una generazione avanzata di "AI text-to-speech", trasformando gli script in narrazioni coinvolgenti. La piattaforma include anche uno "scriptwriter AI" per assistere nella "creazione di contenuti" efficiente, permettendo agli utenti di produrre rapidamente video professionali.

Come possono i "modelli video" e le opzioni di branding di HeyGen migliorare i "video di marketing" e i "video sui social media"?

HeyGen fornisce una vasta gamma di "modelli video" professionali che possono essere completamente personalizzati con i "controlli di branding" del tuo marchio, inclusi loghi e colori. Questo consente una rapida produzione di "video di marketing" ad alto impatto e "video sui social media" coinvolgenti che mantengono un'identità di marca coerente.

