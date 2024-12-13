Generatore di Video per la Comunicazione del Team per Team Moderni

Trasforma gli script in video dinamici per la comunicazione del team con testo per video da script potenziato dall'AI, migliorando il coinvolgimento e la chiarezza.

Immagina un video di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e team leader, che mostra come HeyGen funzioni come il generatore di video per la comunicazione del team definitivo. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con una traccia audio vivace, evidenziando la facilità di creare contenuti coinvolgenti utilizzando il testo per video da script e avatar AI realistici per semplificare aggiornamenti e annunci interni.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing dinamico di 45 secondi per professionisti del marketing e creatori di contenuti, dimostrando come HeyGen semplifichi la creazione di video esplicativi accattivanti. Adotta uno stile visivo e audio moderno ed energico, enfatizzando l'ampia gamma di modelli e scene e il ricco supporto della libreria multimediale/stock disponibile per produrre rapidamente campagne ad alto impatto.
Prompt di Esempio 2
Crea un video informativo di 60 secondi rivolto ai dipartimenti HR e ai responsabili della formazione, illustrando la potenza di HeyGen nella creazione di video formativi efficaci. Il tono dovrebbe essere amichevole e autorevole, con un'estetica del marchio coerente, sfruttando la generazione di voiceover e sottotitoli/caption automatici per esperienze di apprendimento AI personalizzate.
Prompt di Esempio 3
Produci un video motivazionale di 30 secondi per project manager e team remoti, concentrandoti su come HeyGen migliori la collaborazione per team globali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere collaborativo e diversificato, mostrando come il ridimensionamento e l'esportazione senza soluzione di continuità degli aspetti e gli avatar AI personalizzabili consentano una comunicazione coerente su diverse piattaforme e culture.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video per la Comunicazione del Team

Semplifica la tua messaggistica interna e crea video coinvolgenti e in linea con il marchio per il tuo team con potenti strumenti AI, migliorando la collaborazione e la chiarezza.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo script di comunicazione. La capacità di testo per video da script di HeyGen genererà automaticamente la bozza iniziale del video, sfruttando la potenza di un generatore di video AI.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI e modelli pre-progettati per rappresentare visivamente il tuo messaggio, garantendo un aspetto coerente e professionale per il tuo team.
3
Step 3
Personalizza e Marchia
Affina il tuo video con controlli di branding personalizzati e sfrutta la generazione di voiceover per garantire che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e coerente, utilizzando il nostro creatore di video AI.
4
Step 4
Condividi e Collabora
Una volta finalizzato, esporta il tuo video in vari formati di aspetto e collabora facilmente con il tuo team sui feedback prima di distribuire la tua comunicazione rifinita per uso interno.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Comunicazioni Interne Coinvolgenti

.

Crea video motivazionali e informativi di impatto per ispirare e connetterti con il tuo team, promuovendo una comunicazione interna più forte.

background image

Domande Frequenti

Cos'è HeyGen e come semplifica la creazione di video AI?

HeyGen è un potente generatore di video AI che trasforma il testo in video professionali con avatar e voci AI realistici. Semplifica la creazione di contenuti, permettendo a individui e team di produrre video di alta qualità rapidamente ed efficientemente utilizzando un'interfaccia intuitiva.

Come facilita HeyGen la comunicazione e la collaborazione efficace del team?

HeyGen consente ai team di collaborare senza problemi su progetti video, permettendo a più utenti di creare e perfezionare contenuti. Funziona come un intuitivo generatore di video per la comunicazione del team, garantendo messaggi coerenti e in linea con il marchio attraverso team globali tramite asset e flussi di lavoro condivisi.

Posso usare HeyGen per generare video da testo con avatar AI?

Sì, HeyGen eccelle come generatore di video da testo AI, permettendoti di inserire script e selezionare da una vasta gamma di avatar AI. Questa capacità include funzionalità avanzate di clonazione vocale e sincronizzazione labiale per contenuti video altamente coinvolgenti e personalizzati.

Per quali tipi di contenuti posso usare il creatore di video AI di HeyGen?

Il versatile creatore di video AI di HeyGen supporta una vasta gamma di creazione di contenuti, dai video di marketing coinvolgenti e video esplicativi dettagliati ai video formativi completi. I suoi modelli di marca e le opzioni di personalizzazione assicurano che i tuoi video siano sempre in linea con il tuo marchio, adatti alle esigenze aziendali e di esperienza del cliente.

