Genera video di coaching per il team coinvolgenti con avatar AI personalizzati per migliorare i risultati di apprendimento e sviluppo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo professionale di 45 secondi rivolto ai professionisti dell'apprendimento e dello sviluppo, mostrando come HeyGen possa servire come un efficace generatore di video di coaching per il team. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e autorevole, accompagnato da una voce narrante calma e incoraggiante. Metti in evidenza la potenza degli avatar AI di HeyGen per fornire video di formazione coerenti e personalizzati, garantendo che ogni membro del team riceva indicazioni chiare.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial amichevole di 60 secondi per creatori di contenuti e non designer, illustrando la facilità di creazione di video utilizzando HeyGen. L'estetica dovrebbe essere luminosa e user-friendly, con una narrazione chiara e passo-passo. Sottolinea come i diversi Template e scene di HeyGen offrano un avvio rapido per produrre spiegazioni di prodotto raffinate o contenuti per i social media senza bisogno di competenze di design estese.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 30 secondi per aziende globali, dimostrando come la piattaforma video AI di HeyGen consenta una rapida localizzazione dei contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e a tema globale, con una voce narrante dinamica e multilingue. Concentrati sulla funzione di generazione di Voiceover di HeyGen, mostrando come aggiunga facilmente nuove lingue a video coinvolgenti, raggiungendo un pubblico internazionale più ampio con il minimo sforzo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Coaching per il Team

Trasforma le tue sessioni di coaching per il team in video coinvolgenti e professionali con l'AI. Crea facilmente contenuti di formazione dinamici per lo sviluppo del tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo il tuo contenuto di coaching. Sfrutta la funzione di HeyGen 'Testo in video da script' per trasformare istantaneamente le tue parole in una base video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona un 'avatar AI' che rappresenti al meglio il tuo marchio o stile di coaching. La nostra gamma diversificata di avatar aiuta a trasmettere efficacemente il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Didascalie
Affina ulteriormente il tuo video utilizzando la generazione di 'Voiceover professionale' o abilitando le didascalie automatiche per garantire accessibilità e chiarezza per il tuo team.
4
Step 4
Esporta i Tuoi Video di Formazione
Una volta perfezionato, esporta facilmente il tuo video di alta qualità in vari formati e rapporti d'aspetto, pronto per la distribuzione come video di formazione efficaci.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Contenuti di Coaching Motivazionali

Crea messaggi video ispiratori e motivanti con l'AI per motivare i tuoi team, promuovendo un ambiente positivo e ad alte prestazioni.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video coinvolgenti per la formazione?

HeyGen consente agli utenti di generare video coinvolgenti per la formazione e l'apprendimento e sviluppo sfruttando avatar AI e diversi modelli video. Questo semplifica il processo di creazione video, rendendo più facile produrre contenuti di impatto.

Cosa rende HeyGen un generatore di video AI leader per le aziende?

HeyGen si distingue come un potente generatore di video AI, trasformando il testo in video AI senza sforzo. Consente la rapida produzione di contenuti professionali, dai video esplicativi di prodotto agli aggiornamenti sui social media, senza bisogno di competenze tecniche estese.

Posso garantire la coerenza del marchio e voiceover professionali con HeyGen?

Sì, la piattaforma video AI di HeyGen offre controlli completi per il branding di loghi e colori, insieme alla generazione di voiceover di alta qualità. Questo assicura che la creazione dei tuoi video sia perfettamente allineata con l'identità del tuo marchio e suoni professionale.

HeyGen supporta l'uso di avatar AI e didascalie personalizzate?

Assolutamente, HeyGen ti permette di incorporare avatar AI realistici nei tuoi video e di generare automaticamente didascalie accurate per l'accessibilità. Questo migliora il coinvolgimento e la portata dei tuoi contenuti video su diverse piattaforme.

