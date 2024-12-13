Creatore di Video di Briefing di Squadra: Semplifica le Comunicazioni Interne

Crea rapidamente video di comunicazione interna coinvolgenti utilizzando modelli pre-progettati che rendono i briefing professionali un gioco da ragazzi.

Crea un video di briefing di squadra coinvolgente di 45 secondi, progettato per il team di vendita interno, introducendo le nuove funzionalità del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando sovrapposizioni di testo dinamiche e animazioni pulite, mentre l'audio dovrebbe essere un voiceover energico e chiaro. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per trasmettere il messaggio in modo coerente e coinvolgente, assicurando che tutti i team interni siano aggiornati e motivati.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di briefing operativo di 60 secondi, rivolto a tutto il personale operativo, per spiegare un nuovo processo di flusso di lavoro. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e istruttivo con grafica passo-passo e musica di sottofondo semplice, garantendo facilità di comprensione. Incorpora la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e rafforzare i passaggi procedurali chiave, rendendolo un efficace creatore di video esplicativi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione interna conciso di 30 secondi per l'intera azienda, fornendo aggiornamenti settimanali e promuovendo la collaborazione del team. Questo video dovrebbe avere un'estetica visiva amichevole e moderna con musica di sottofondo leggera e immagini coinvolgenti, promuovendo una cultura aziendale positiva. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere rapidamente una narrazione professionale e calda, semplificando i video di comunicazione interna.
Prompt di Esempio 3
Crea un video ispiratore di 90 secondi per l'avvio di un progetto, rivolto a un team di progetto cross-funzionale, delineando obiettivi e risultati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale, dinamico e ispiratore, incorporando filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale e musica strumentale edificante. Sfrutta la funzione di Templates & scenes di HeyGen per assemblare rapidamente un'introduzione raffinata e d'impatto, impostando un tono forte per il progetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Briefing di Squadra

Crea senza sforzo video di comunicazione interna coinvolgenti con AI, mantenendo il tuo team informato e allineato con precisione professionale.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia uno Script
Scegli tra una gamma di modelli pre-progettati per iniziare rapidamente il tuo video di briefing di squadra, o inserisci il tuo script per creare contenuti personalizzati da zero.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Avatar AI
Integra un avatar AI per presentare il tuo messaggio, fornendo un volto coerente e professionale per le tue comunicazioni interne.
3
Step 3
Applica Voiceover e Branding
Utilizza la generazione di voiceover per dare vita al tuo script, quindi personalizza il tuo video con controlli di branding per mantenere l'identità visiva della tua azienda.
4
Step 4
Esporta con Sottotitoli
Assicurati che il tuo briefing sia accessibile e chiaro aggiungendo automaticamente sottotitoli e didascalie, quindi esporta il tuo video rifinito per una distribuzione senza problemi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Comunicazioni di Leadership Coinvolgenti

.

Crea aggiornamenti di leadership coinvolgenti e messaggi motivazionali utilizzando video AI, favorendo un allineamento del team più forte e un ambiente di lavoro positivo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di comunicazione interna?

HeyGen consente ai team interni di produrre rapidamente video di comunicazione interna di alta qualità e video di briefing di squadra utilizzando avatar AI, generazione di voiceover e una vasta gamma di modelli pre-progettati, semplificando il tuo messaggio.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video per briefing operativi?

Come avanzato creatore di video per briefing operativi, HeyGen sfrutta strumenti AI come il testo in video da script per generare contenuti coinvolgenti in modo efficiente. Puoi anche aggiungere sottotitoli e didascalie automatiche, garantendo chiarezza per tutti i team interni.

Posso personalizzare i video creati con HeyGen per il mio marchio?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare i tuoi loghi e colori nei tuoi video. Puoi anche utilizzare la sua vasta libreria multimediale e i modelli pre-progettati per creare contenuti di video esplicativi in linea con il tuo marchio.

HeyGen supporta la collaborazione del team per i progetti video?

Sì, HeyGen è progettato per favorire la collaborazione del team, permettendo a più utenti di lavorare sui progetti video senza problemi. Offre anche funzionalità come un generatore di script e capacità di registrazione dello schermo per semplificare il tuo flusso di lavoro di produzione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo