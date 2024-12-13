Creatore di Video di Annuncio di Squadra: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti

Progetta annunci di squadra accattivanti rapidamente utilizzando modelli progettati professionalmente.

Crea un video di annuncio di squadra di 45 secondi, caldo e accogliente, per presentare un nuovo membro del team a tutti i membri interni. Utilizza gli avatar AI di HeyGen e la generazione di voiceover per portare un tono amichevole e professionale, incorporando visivamente semplici grafiche per evidenziare il loro ruolo e la loro esperienza.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio di lancio prodotto interno di 60 secondi, energico e informativo, per i capi dipartimento e i responsabili di progetto. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen e l'ampio supporto della libreria multimediale/stock per mostrare le caratteristiche chiave con visual moderni e una colonna sonora vivace, perfetta per un video di annuncio dinamico.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di annuncio di 30 secondi, edificante e celebrativo, per condividere un traguardo aziendale significativo con l'intera azienda e i partner esterni. Impiega la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per creare animazioni di testo dinamiche e garantire chiarezza con sottotitoli/caption automatici, trasmettendo un messaggio ispiratore.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video chiaro e conciso di 50 secondi per comunicare un importante aggiornamento o promemoria di politica a tutti i dipendenti. Usa un avatar AI per trasmettere il messaggio con un tono autorevole ma avvicinabile, assicurando che il video sia accessibile su varie piattaforme attraverso il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, rendendo questo un processo efficiente per creare video di annuncio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Annuncio di Squadra

Crea annunci di squadra di impatto con facilità, da visual straordinari a narrazioni coinvolgenti, assicurando che il tuo messaggio risuoni potentemente in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo script e sfrutta la nostra funzione di testo-a-video da script per generare scene dinamiche per il tuo annuncio.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi
Dai vita al tuo messaggio aggiungendo avatar AI realistici per narrare il tuo annuncio, rendendolo più coinvolgente per il tuo team.
3
Step 3
Applica Branding e Stile
Personalizza l'aspetto e la sensazione del tuo video utilizzando i controlli di branding (logo, colori), assicurando che il tuo annuncio sia perfettamente allineato con l'identità della tua azienda.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio Finale
Assicura la massima portata e accessibilità abilitando sottotitoli/caption automatici, quindi esporta il tuo video rifinito nel formato richiesto per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Clip di Comunicazione Interna Rapide

.

Genera rapidamente clip video coinvolgenti per annunci interni, assicurando che il tuo team rimanga informato e connesso.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di annuncio di squadra?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video di annuncio di squadra coinvolgenti con il suo editor video AI intuitivo. Puoi utilizzare modelli personalizzabili, convertire testo in video istantaneamente e persino includere avatar AI realistici per trasmettere il tuo messaggio in modo efficace.

Quali controlli di branding offre HeyGen per video promozionali professionali?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di integrare il logo della tua azienda, i colori e specifici elementi visivi nei tuoi video promozionali. Con modelli personalizzabili e accesso a foto, video e musica stock, il tuo contenuto sarà sempre in linea con l'identità del tuo marchio.

HeyGen può produrre video di annuncio di alta qualità per varie piattaforme?

Assolutamente. La piattaforma AI di HeyGen genera video di annuncio di alta qualità, pronti per essere condivisi sui social media e altri canali. Include funzionalità come sottotitoli e caption automatici e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per garantire che il tuo messaggio sia perfettamente presentato ovunque.

Come migliorano gli avatar AI e i voiceover di HeyGen gli annunci video?

Gli avatar AI sofisticati di HeyGen e la generazione avanzata di voiceover trasformano semplici testi in annunci video dinamici. Questo ti consente di creare video professionali con voiceover dal suono umano direttamente dal tuo script, risparmiando tempo e risorse rispetto alle riprese tradizionali.

