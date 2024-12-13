Creatore di Video di Allineamento del Team per Aumentare la Coesione con l'AI

Crea facilmente video di comunicazione interna coinvolgenti per aumentare la coesione del team utilizzando il testo intuitivo per video da script.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi per i nuovi assunti, introducendoli ai valori fondamentali e alla cultura aziendale, utilizzando uno stile visivo animato e amichevole con una voce narrante incoraggiante e professionale. Questo "video di allineamento del team" dovrebbe sfruttare avatar AI per personalizzare il messaggio di benvenuto e rendere l'esperienza di onboarding iniziale memorabile e ispirante.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di comunicazione interna di 30 secondi per aggiornare rapidamente i membri del team esistenti su una tappa fondamentale del progetto, promuovendo la coesione del team. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, incorporando i colori del brand e animazioni di testo dinamiche, supportato da una generazione di voce narrante chiara e concisa per evidenziare i risultati chiave e i prossimi passi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi per i team interfunzionali, delineando la visione strategica per il prossimo trimestre, assicurando che tutti siano allineati. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo raffinato e basato su infografiche, accompagnato da un tono serio ma motivante e sottotitoli completi per garantire accessibilità e chiarezza per informazioni complesse. Questo sofisticato pezzo di "creazione di contenuti" guiderà la comprensione.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video personalizzato di 20 secondi per i membri del team remoto, servendo come check-in settimanale o un rapido riconoscimento per i successi recenti. L'estetica visiva dovrebbe essere leggera e incoraggiante, utilizzando colori vivaci e musica di sottofondo stimolante, mentre si fa uso efficiente dei modelli e delle scene di HeyGen per una rapida generazione di contenuti e per generare video di allineamento rapidi.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Allineamento del Team

Crea rapidamente video di allineamento del team di impatto con strumenti potenziati dall'AI. Aumenta il coinvolgimento e assicurati che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda, senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da Testo
Sfrutta il nostro generatore di video da testo AI inserendo il tuo script o utilizzando un modello professionale. Questa capacità trasforma il tuo testo in visuali coinvolgenti per i tuoi video di allineamento del team.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI e Branding
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Integra il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati con controlli di branding per video di comunicazione interna coerenti.
3
Step 3
Genera Voce Narrante Professionale
Arricchisci il tuo video con una generazione avanzata di voce narrante. Puoi anche aggiungere visuali dalla nostra libreria multimediale o utilizzare la registrazione dello schermo per arricchire il tuo contenuto.
4
Step 4
Esporta con Sottotitoli e Proporzioni
Finalizza il tuo video abilitando sottotitoli e regolando le proporzioni per una condivisione perfetta su tutte le piattaforme. Esporta il tuo asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione per guidare l'allineamento nel tuo team.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva la Coesione del Team

Produci video ispiratori per comunicare la visione aziendale, celebrare i successi e promuovere uno spirito di squadra e uno scopo unificato.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video di allineamento del team?

HeyGen è un generatore di video AI intuitivo che ti consente di creare rapidamente video coinvolgenti e personalizzati per l'allineamento del team. Utilizza i nostri modelli professionali, avatar AI e controlli di branding robusti per trasmettere efficacemente la tua visione strategica e aumentare la coesione del team.

Quali capacità offre HeyGen per contenuti video personalizzati?

HeyGen fornisce capacità avanzate di AI, inclusi un generatore di video da testo AI e avatar AI, permettendo la rapida creazione di video personalizzati. Puoi anche aggiungere una voce narrante naturale e consapevole delle emozioni, assicurando che i tuoi messaggi risuonino efficacemente con il tuo pubblico.

HeyGen supporta un branding coerente per i video di comunicazione interna?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi progettati per aiutarti a integrare il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati senza soluzione di continuità in tutti i tuoi video di comunicazione interna. Questo assicura che ogni video mantenga un aspetto professionale e coerente con il brand, rafforzando la cultura aziendale.

HeyGen può semplificare il processo di creazione di video professionali da uno script?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente il processo di creazione di video. La nostra AI può trasformare un singolo prompt in un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione scrivendo uno script chiaro e convincente, selezionando immagini e applicando modifiche, semplificando i tuoi sforzi di creazione di contenuti.

