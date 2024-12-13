Immagina un progetto di "creatore di video introduttivi per insegnanti" di 45 secondi in cui un insegnante di scuola elementare si presenta e illustra le aspettative della classe ai nuovi studenti e ai loro genitori per l'anno a venire. Il video dovrebbe avere uno stile visivo caldo e accogliente, con colori vivaci e testo amichevole sullo schermo, accompagnato da una traccia audio vivace e incoraggiante. Utilizza gli "AI avatars" di HeyGen per creare una rappresentazione digitale del docente che sia professionale e relazionabile, garantendo una presenza coerente e accessibile.

