Creatore di Video di Aggiornamento Attività per Comunicare il Progresso Immediatamente

Sfrutta gli avatar AI per fornire i tuoi aggiornamenti sulle attività visivamente, aumentando il coinvolgimento e assicurando che ogni membro del team riceva il messaggio.

Immagina di creare un video di aggiornamento di 1 minuto per i membri del tuo team interno o per i project manager, fornendo un aggiornamento software cruciale con chiarezza e professionalità. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo diretto e pulito e una voce fuori campo chiara e professionale, garantendo che ogni dettaglio tecnico sia facilmente comprensibile. Sfrutta la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per garantire accessibilità e comprensione, rendendo le informazioni complesse semplici per tutti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto a nuovi dipendenti o utenti di software, progettato per guidarli attraverso una funzione o uno strumento specifico. Il video utilizzerà uno stile visivo e audio coinvolgente, simile a un tutorial, utilizzando gli "avatar AI" di HeyGen per presentare le informazioni in modo amichevole e coerente. Assicura una comprensione chiara attraverso la "Generazione di voce fuori campo", creando una guida chiara e professionale per un onboarding senza problemi.
Prompt di Esempio 2
Produci un rapporto completo sullo stato del progetto di 2 minuti per stakeholder o clienti, enfatizzando i progressi e i prossimi passi in uno stile visivo e audio raffinato e orientato al business. Sfrutta i "Modelli e scene" di HeyGen per stabilire un aspetto e una sensazione professionali, e semplifica la creazione di contenuti generando il video direttamente dal tuo script utilizzando "Testo a video da script", rendendo i rapporti complessi coinvolgenti e facili da seguire.
Prompt di Esempio 3
Crea una guida di 45 secondi su una funzione o una guida alla risoluzione dei problemi su misura per il personale di supporto tecnico o per gli utenti finali che cercano soluzioni rapide a un problema comune. Questo video richiede un approccio conciso, focalizzato sul problema e sulla soluzione, con spiegazioni visivamente chiare. Migliora la comprensione e l'accessibilità incorporando i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per tutti i contenuti parlati, e arricchisci la narrazione visiva con immagini pertinenti dalla sua "Libreria multimediale/supporto stock".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Aggiornamento Attività

Trasforma rapidamente i tuoi aggiornamenti sulle attività in video coinvolgenti. Comunica il progresso, condividi informazioni chiave e tieni informato il tuo team con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo il tuo aggiornamento sulle attività. Utilizza la funzione "Testo a video da script" di HeyGen per generare istantaneamente una bozza di video dal tuo testo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di "avatar AI" per presentare il tuo aggiornamento. Questo aggiunge un tocco professionale e umano senza bisogno di una telecamera.
3
Step 3
Applica Voci Fuori Campo Professionali
Migliora la chiarezza e il coinvolgimento con la "Generazione di voce fuori campo" di alta qualità. Assicurati che il tuo messaggio sia trasmesso efficacemente al tuo team.
4
Step 4
Esporta con Didascalie
Finalizza il tuo video di aggiornamento, aggiungendo "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità e una comprensione migliorata, quindi condividilo facilmente con il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo

.

Comunica efficacemente i successi dei progetti e il successo dei clienti con video coinvolgenti potenziati dall'AI, costruendo fiducia e dimostrando valore.

background image

Domande Frequenti

HeyGen può convertire script di testo in video dinamici potenziati dall'AI?

Sì, HeyGen eccelle nella "creazione di video potenziati dall'AI", permettendoti di trasformare i tuoi script di testo direttamente in video coinvolgenti. Basta inserire il tuo contenuto e la piattaforma "genererà il video da un semplice prompt", completo di elementi visivi dinamici e un avatar AI.

Come supporta HeyGen l'accessibilità video con audio e didascalie?

HeyGen fornisce robuste funzionalità "tecniche" per un'accessibilità migliorata, inclusi "sottotitoli generati automaticamente" e "voci fuori campo di qualità professionale" per tutti i tuoi video. La nostra piattaforma offre una generazione di "voci fuori campo" e "sottotitoli/didascalie" senza soluzione di continuità per garantire che il tuo contenuto sia chiaro e raggiunga un pubblico più ampio.

Quali opzioni di esportazione e integrazione sono disponibili in HeyGen?

HeyGen offre ampie "capacità di esportazione", permettendoti di rendere i tuoi video in vari formati e risoluzioni, incluso l'"esportazione in 4K". Questo assicura che il tuo contenuto sia sempre di alta qualità e compatibile con le tue "integrazioni" e flussi di lavoro esistenti, rendendo "ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" semplici.

HeyGen consente la personalizzazione del marchio con avatar AI?

Sì, HeyGen fornisce avanzati "controlli di branding" che ti permettono di integrare senza problemi il logo della tua azienda, i colori e altri elementi personalizzati nei tuoi video con "avatar AI". Questo assicura che ogni "condivisione personalizzata del marchio" si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio per un output professionale e coerente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo