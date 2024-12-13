Creatore di Video di Istruzioni: Crea Guide Pratiche Velocemente

Ottimizza la formazione dei dipendenti e i documenti di onboarding con la creazione di video con AI utilizzando avatar AI realistici.

Immagina di creare una guida pratica di 45 secondi, vivace e specifica per i nuovi utenti di software, dimostrando una funzione chiave con un avatar AI amichevole. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e moderno, accompagnato da una voce chiara e incoraggiante, sfruttando gli avatar AI di HeyGen e i Template e scene disponibili per semplificare i passaggi complessi, rendendo la "creazione di video con AI" accessibile per guide pratiche di grande impatto.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i dipendenti interni, genera un video esplicativo professionale di 60 secondi che descriva una nuova Procedura Operativa Standard (SOP), con animazioni coinvolgenti e una voce autorevole ma amichevole. Questa creazione dovrebbe utilizzare la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasmettere accuratamente il contenuto dei "video esplicativi" e la generazione di Voiceover per una narrazione coerente, trasformando le noiose "SOP" in moduli di apprendimento coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video di documentazione conciso di 30 secondi per freelance e piccoli imprenditori, che mostri un rapido consiglio su "creazione di video di istruzioni" con uno stile visivo dinamico. Sottolinea le azioni chiave attraverso testo sullo schermo e migliora la chiarezza con Sottotitoli/caption automatici per una rapida comprensione, presentando chiaramente una preziosa "documentazione video" in un formato facilmente digeribile.
Prompt di Esempio 3
Un video di benvenuto di 50 secondi per l'onboarding di nuovi assunti in un contesto aziendale dovrebbe essere sviluppato, utilizzando uno stile visivamente ricco e informativo che incorpora il supporto di una libreria multimediale/stock diversificata per illustrare la cultura e i valori aziendali, abbinato a una traccia audio calda e incoraggiante. L'obiettivo è enfatizzare la "personalizzazione video" per adattare ogni segmento dei "documenti di onboarding" a ruoli specifici, rendendo l'integrazione dei nuovi dipendenti senza soluzione di continuità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Istruzioni

Genera rapidamente documentazione video chiara e coinvolgente, guide pratiche e SOP utilizzando la creazione di video con AI, semplificando istruzioni complesse.

1
Step 1
Crea il Tuo Script con AI
Inizia sfruttando lo scriptwriter AI per generare contenuti precisi per le tue istruzioni. Questa base consente la creazione di video con AI senza bisogno di competenze complesse di editing video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo tra una gamma diversificata di avatar AI. Questi presentatori virtuali articoleranno chiaramente le tue istruzioni, rendendo la tua documentazione video visivamente accattivante.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover AI
Assicura una comunicazione cristallina integrando la generazione di Voiceover. Questa funzione consente alle tue guide pratiche di essere consegnate con una narrazione di qualità professionale, migliorando la comprensione per qualsiasi pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video istruttivo applicando eventuali personalizzazioni video necessarie e poi semplicemente esportalo. Condividi i tuoi SOP professionali o materiali di formazione in vari formati per raggiungere efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarire Informazioni Complesse

.

Demistifica argomenti complessi e migliora la comprensione trasformando informazioni intricate in video esplicativi chiari e coinvolgenti alimentati da AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen ottimizzare la documentazione video creativa?

HeyGen consente agli utenti di semplificare la documentazione video per guide pratiche e SOP attraverso la creazione di video con AI. Sfrutta i template predefiniti e gli avatar AI per produrre contenuti professionali in modo efficiente, trasformando istruzioni complesse in visuali coinvolgenti.

Che tipo di avatar AI offre HeyGen per i contenuti video?

HeyGen offre una gamma diversificata di avatar AI che danno vita ai tuoi contenuti, accompagnati da Voiceover AI naturali. Questo permette un'ampia personalizzazione video senza la necessità di telecamere o attori, migliorando i tuoi video esplicativi o documenti di onboarding.

HeyGen può aiutare a creare rapidamente video di formazione per i dipendenti e video esplicativi?

Assolutamente. HeyGen è un potente creatore di video di istruzioni progettato per produrre rapidamente video di formazione per i dipendenti e video esplicativi di alta qualità. Con una funzionalità intuitiva di drag n' drop e una libreria di template, puoi aggiungere sottotitoli AI e Voiceover AI a qualsiasi script, riducendo significativamente i tempi di produzione.

HeyGen supporta funzionalità avanzate di personalizzazione video?

Sì, HeyGen offre opzioni robuste di personalizzazione video, inclusi sottotitoli AI automatici e traduzioni AI per raggiungere un pubblico globale. Puoi anche applicare controlli di branding come loghi e colori, garantendo coerenza in tutti i tuoi contenuti video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo