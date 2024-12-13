Generatore di Video di Testa Parlante: Crea Video AI Velocemente

Produci contenuti video coinvolgenti rapidamente e facilmente. Il nostro generatore di video di testa parlante AI ti offre avatar AI avanzati per visuali sorprendenti.

Crea un video di marketing conciso di 30 secondi, rivolto ai proprietari di piccole imprese, dimostrando come migliorare la presenza online. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e professionale, accompagnato da una voce energica. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo chiaro, trasformando l'output di un Generatore di Script AI in un pezzo raffinato di video di marketing digitale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 45 secondi che spiega una nuova funzionalità software, rivolto a potenziali clienti esperti di tecnologia. Adotta un'estetica visiva elegante e moderna con media di stock coinvolgenti dalla libreria Media/supporto stock, completata da una voce informativa e amichevole. Questo video dovrebbe mostrare come generare video da testo senza sforzo, evidenziando le capacità di HeyGen come creatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di aggiornamento aziendale interno di 60 secondi per tutti i dipendenti, coprendo un importante cambiamento di politica. Lo stile visivo dovrebbe essere semplice e professionale, garantendo un tono rassicurante nella voce. Incorpora sottotitoli chiari per l'accessibilità e utilizza un avatar AI professionale per trasmettere il messaggio, illustrando la potenza di un video di testa parlante AI per i video di formazione aziendale.
Prompt di Esempio 3
Produci un reel coinvolgente di 15 secondi per i social media che promuove un evento imminente, rivolto a un pubblico online giovane e diversificato. Il video necessita di uno stile visivo alla moda e vivace con transizioni dinamiche, accompagnato da una voce energica. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per una produzione rapida e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattarsi perfettamente a varie piattaforme, creando video avatar AI coinvolgenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Testa Parlante

Trasforma senza sforzo le tue idee in video di testa parlante professionali utilizzando avatar AI, script personalizzati e strumenti di editing intuitivi per catturare il tuo pubblico.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI o creane uno personalizzato per rappresentare il tuo marchio, garantendo un presentatore professionale e coinvolgente per il tuo messaggio.
2
Step 2
Crea il Tuo Script Video
Incolla il tuo script preparato nell'editor. Il nostro AI genererà automaticamente un voiceover realistico e lo sincronizzerà perfettamente con l'avatar AI scelto, generando senza sforzo video da testo.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Branding
Arricchisci il tuo video con musica di sottofondo, immagini, video e testo dinamico. Applica il logo e i colori del tuo marchio utilizzando controlli di branding completi per mantenere coerenza e professionalità.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Rivedi la tua creazione e, una volta soddisfatto, esporta facilmente il tuo video di testa parlante di alta qualità in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme e coinvolgere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Contenuti Coinvolgenti per i Social Media

.

Crea rapidamente video per i social media condivisibili con teste parlanti AI, catturando l'attenzione e stimolando l'interazione del pubblico senza sforzo.

background image

Domande Frequenti

Come mi aiuta HeyGen a creare video avatar AI coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di trasformare il testo in contenuti video coinvolgenti senza sforzo. La nostra piattaforma ti permette di generare video di alta qualità da script, completi di avatar AI realistici e voiceover professionali, semplificando il tuo processo creativo per video avatar AI coinvolgenti.

Posso personalizzare gli avatar AI o crearne di miei con HeyGen?

Sì, HeyGen offre opzioni di personalizzazione robuste per gli avatar AI. Puoi scegliere da una libreria diversificata di avatar esistenti o creare avatar AI personalizzati, inclusi avatar selfie, per adattarsi perfettamente all'identità unica del tuo marchio e alla tua visione creativa.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per i video di marketing digitale?

HeyGen fornisce un'ampia suite di strumenti creativi ideali per i video di marketing digitale. Accedi a una ricca libreria di modelli video, integra il tuo kit di marca con colori e loghi personalizzati e sfrutta gli stili di sottotitoli per produrre contenuti video coinvolgenti che catturano l'attenzione del pubblico.

Come può HeyGen automatizzare la creazione di video da testo?

HeyGen semplifica la produzione video permettendoti di generare video da testo con pochi clic. Basta incollare il tuo script, scegliere una testa parlante AI e una voce, e il motore AI di HeyGen creerà automaticamente un video professionale, accelerando significativamente il tuo flusso di lavoro di creazione di contenuti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo