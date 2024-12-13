Il Creatore di Video per lo Sviluppo dei Talenti Definitivo per i Team di L&D

Aumenta la ritenzione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze. Produci facilmente video di formazione coinvolgenti con avatar AI per i team di L&D.

Crea un video di benvenuto di 60 secondi progettato per i nuovi assunti, utilizzando uno stile visivo professionale ma amichevole con una narrazione chiara per introdurre gli aspetti chiave dell'onboarding dei dipendenti. Questo video dovrebbe utilizzare i "Modelli e scene" di HeyGen per stabilire rapidamente un'identità di marca coerente, garantendo una prima impressione fluida per tutti i nuovi membri del team.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
I team di L&D possono produrre un video istruttivo di 45 secondi rivolto ai dipendenti esistenti per lo sviluppo delle competenze, adottando un'estetica visiva moderna e coinvolgente con transizioni dinamiche e una voce narrante AI incoraggiante. Questo video dimostrerà efficacemente una nuova funzionalità o tecnica software, utilizzando gli "Avatar AI" di HeyGen per fornire il contenuto in modo personale e coerente, aumentando il coinvolgimento nell'apprendimento.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video conciso di 30 secondi per tutto il personale, mirato a migliorare la ritenzione delle conoscenze delle politiche aziendali critiche attraverso contenuti video coinvolgenti. Questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo vibrante e infografico con musica di sottofondo vivace e istruzioni parlate precise, realizzato in modo efficiente utilizzando la funzione "Da testo a video da script" di HeyGen per trasformare una politica scritta in un riassunto visivo facilmente digeribile.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video ispirazionale di 75 secondi che mostri l'impegno dell'azienda come creatore di video per lo sviluppo dei talenti per stakeholder esterni e potenziali reclute. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e di alta produzione, accompagnato da musica strumentale edificante, articolando chiaramente le opportunità di crescita. Assicurati l'accessibilità e una maggiore portata generando automaticamente "Sottotitoli/caption" all'interno di HeyGen per questo messaggio aspirazionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per lo Sviluppo dei Talenti

Crea senza sforzo video di formazione coinvolgenti per l'onboarding dei dipendenti e lo sviluppo delle competenze, garantendo un'elevata ritenzione delle conoscenze con la produzione potenziata dall'AI.

1
Step 1
Converti Testo in Video
Inizia inserendo il tuo script di formazione. La nostra capacità avanzata di testo a video trasforma il tuo contenuto in un video dinamico in pochi minuti.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta selezione di avatar AI per fungere da presentatore sullo schermo, aggiungendo un tocco umano ai tuoi video di formazione per i dipendenti.
3
Step 3
Genera Voci Narranti AI
Arricchisci il tuo video con voci narranti AI realistiche in varie lingue, garantendo una narrazione chiara e coerente per tutti i tuoi apprendenti.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Personalizza il tuo contenuto con controlli di branding, aggiungendo il tuo logo e i colori aziendali, quindi esporta il tuo video rifinito per una condivisione senza problemi e lo sviluppo delle competenze.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza il Trasferimento di Conoscenze e le SOP

.

Semplifica concetti complessi e Procedure Operative Standard (SOP) in tutorial video chiari e concisi, migliorando la comprensione e l'efficienza operativa per i team.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione coinvolgenti?

HeyGen semplifica notevolmente il processo di creazione di video di formazione coinvolgenti trasformando il testo in video professionali con avatar AI e voci narranti AI realistiche. La sua piattaforma intuitiva e i modelli video pronti all'uso consentono ai team di L&D di produrre contenuti di alta qualità rapidamente per la formazione dei dipendenti e lo sviluppo delle competenze.

Cosa rende HeyGen una piattaforma efficace di produzione video AI per L&D?

HeyGen funge da potente piattaforma di produzione video AI, consentendo ai team di L&D di convertire script in contenuti video dinamici utilizzando tecnologia avanzata di testo a video e avatar AI personalizzabili. Offre controlli di branding robusti per mantenere la coerenza, rendendola ideale per creare contenuti video professionali per lo sviluppo dei talenti.

HeyGen può aiutare a migliorare la ritenzione delle conoscenze nella formazione dei dipendenti?

Sì, HeyGen migliora la ritenzione delle conoscenze durante la formazione dei dipendenti permettendo ai creatori di produrre contenuti video altamente coinvolgenti che catturano l'attenzione in modo più efficace rispetto ai metodi tradizionali. La natura visiva dei video generati dall'AI, perfetta per illustrare SOP e supportare lo sviluppo delle competenze, aiuta a una migliore comprensione e memorizzazione per i dipendenti.

Quanto velocemente posso produrre video brandizzati per lo sviluppo dei talenti con HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre rapidamente video brandizzati per lo sviluppo dei talenti utilizzando i suoi strumenti di creazione video efficienti, modelli video personalizzabili e controlli di branding robusti. Le capacità della piattaforma, inclusa la traduzione con un clic, riducono significativamente i tempi di produzione, posizionando HeyGen come un potente creatore di video per lo sviluppo dei talenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo