Progetta un video di sviluppo delle competenze di 30 secondi rivolto ai dipendenti esistenti che apprendono una nuova funzionalità all'interno di un software di gestione progetti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, istruttivo e professionale, utilizzando la tecnologia testo-a-video da uno script per trasmettere rapidamente istruzioni passo-passo con sottotitoli di supporto.
Sviluppa un video di formazione sulla conformità di 60 secondi destinato a tutti i dipendenti dell'azienda che richiedono aggiornamenti annuali obbligatori delle politiche. Adotta uno stile visivo formale ma coinvolgente, simile a un'infografica animata, supportato da una voce fuori campo autorevole ma calma, sfruttando i modelli e le scene estensive di HeyGen per una creazione di contenuti efficiente.
Produci un video motivazionale di 50 secondi rivolto a manager di livello intermedio e team leader, trasmettendo un messaggio ispiratore sulla promozione della collaborazione e crescita del team. Lo stile visivo dovrebbe essere cinematografico e stimolante, utilizzando potenti immagini di repertorio dalla libreria multimediale/supporto stock, ed esportato con ridimensionamento ottimale del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, creando un video di formazione coinvolgente.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video per lo Sviluppo del Talento

Produci rapidamente video coinvolgenti per lo sviluppo del talento e l'e-learning con l'AI, semplificando il tuo processo di formazione dallo script allo schermo in pochi passaggi.

Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione. Il nostro generatore trasforma il tuo testo in un video dinamico, fungendo da base per uno sviluppo efficace delle competenze attraverso la tecnologia testo-a-video.
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Scena
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per presentare il tuo materiale. Abbinali a scene e modelli adatti, migliorando il coinvolgimento dei discenti per la tua formazione dei dipendenti.
Step 3
Aggiungi Voci Fuori Campo e Branding
Arricchisci il tuo video con voci fuori campo AI professionali, garantendo una comunicazione chiara. Applica il logo e i colori unici del tuo brand, rendendo il tuo contenuto di apprendimento visivamente coerente per lo sviluppo delle competenze.
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo progetto ed esporta il tuo video di formazione coinvolgente nel rapporto d'aspetto desiderato. È pronto per un'integrazione senza soluzione di continuità nel tuo LMS o per la condivisione su diverse piattaforme.

Semplifica Argomenti di Formazione Complessi

Trasforma argomenti complessi in video AI facili da comprendere, migliorando la comprensione per lo sviluppo delle competenze critiche e la conformità.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione coinvolgenti?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI progettato per produrre senza sforzo video di formazione di alta qualità e contenuti di e-learning completi. La sua interfaccia intuitiva consente a chiunque di creare video di formazione coinvolgenti, riducendo significativamente la necessità di competenze di editing tradizionali.

HeyGen può utilizzare avatar AI per una formazione efficace dei dipendenti e lo sviluppo delle competenze?

Assolutamente. HeyGen ti permette di utilizzare avatar AI realistici che migliorano i programmi di formazione e sviluppo delle competenze dei dipendenti. Questi avatar AI forniscono una presentazione dinamica e coerente per i tuoi video di sviluppo del talento, aumentando l'engagement e la comprensione in tutti i moduli di apprendimento.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficiente per generare video di formazione sulla conformità da testo?

HeyGen eccelle nel trasformare il testo in video di formazione sulla conformità professionali in modo rapido ed efficiente. Con le sue robuste funzionalità di testo-a-video e sofisticate voci fuori campo AI, puoi produrre rapidamente contenuti di e-learning critici, garantendo un messaggio coerente e risparmiando tempo prezioso nella creazione di contenuti.

HeyGen supporta capacità multilingue per video di onboarding diversificati?

Sì, HeyGen offre un ampio supporto multilingue, rendendolo un generatore di video AI ideale per creare video di onboarding inclusivi e altri contenuti di e-learning per una forza lavoro globale diversificata. Questa capacità assicura che le tue iniziative di sviluppo del talento siano accessibili e impattanti per ogni dipendente, indipendentemente dalla loro lingua madre.

