Eleva il Reclutamento con un Creatore di Video per l'Acquisizione di Talenti

Semplifica il tuo processo di assunzione e attira i migliori talenti con avatar AI per video di reclutamento coinvolgenti.

Sviluppa un video coinvolgente di 45 secondi progettato per attrarre i migliori talenti mostrando il branding unico del tuo datore di lavoro. Questo video dovrebbe presentare immagini moderne e dinamiche con musica di sottofondo energica e ispiratrice e un design sonoro nitido, rivolto a candidati di alto livello e candidati passivi in cerca della loro prossima opportunità di carriera. Utilizza i diversi Template e scene di HeyGen per dare il via al processo creativo e garantire un prodotto finale raffinato.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo di 60 secondi mirato a semplificare il tuo processo di assunzione per i candidati potenziali che navigano nel percorso di candidatura. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, con testo chiaro sullo schermo, una voce narrante autorevole ma amichevole e musica di sottofondo minima e sottile. Sfrutta la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen per fornire una guida chiara e coerente in questi video di reclutamento cruciali.
Prompt di Esempio 2
Crea un video coinvolgente di 30 secondi 'Una giornata nella vita' per mettere in evidenza la tua vivace cultura aziendale, perfetto per candidati entry-level e neolaureati. Adotta uno stile visivo autentico, vivace e coinvolgente con musica contemporanea e allegra e testo sullo schermo che sottolinea i principali vantaggi di lavorare con il tuo team. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per narrare le esperienze di diversi membri del team, aggiungendo un tocco moderno e accessibile.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video mirato di 50 secondi che funge da descrizione innovativa del lavoro in video per candidati di nicchia che si candidano per ruoli tecnici specifici. Questo video deve essere informativo e conciso, con colori aziendali audaci, narrazione professionale e sovrapposizioni di testo animate per trasmettere efficacemente informazioni complesse. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per produrre contenuti precisi e coinvolgenti direttamente dai tuoi profili di ruolo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per l'Acquisizione di Talenti

Semplifica il tuo processo di assunzione e attira i migliori talenti con video di reclutamento coinvolgenti creati senza sforzo, mostrando il tuo brand di datore di lavoro con AI.

1
Step 1
Crea con un Modello
Inizia il tuo video di reclutamento selezionando da una vasta libreria di modelli di video professionali, perfettamente progettati per mostrare efficacemente le tue opportunità di lavoro.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Rafforza il tuo messaggio e connettiti con i candidati integrando avatar AI realistici per presentare informazioni chiave, dando vita ai tuoi video sulla cultura aziendale.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Rafforza il tuo brand di datore di lavoro applicando i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e palette di colori specifiche, a ogni video per un aspetto coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi Senza Sforzo
Finalizza il tuo video di reclutamento ed esportalo con ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto, garantendo una visione ottimale e una condivisione senza sforzo su tutte le piattaforme social e bacheche di lavoro.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia la Cultura Aziendale e le Testimonianze dei Dipendenti

Condividi esperienze autentiche dei dipendenti e video sulla cultura aziendale per differenziare il tuo brand di datore di lavoro e attrarre i migliori talenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di acquisizione di talenti?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di Generatore di Video AI per aiutare i professionisti delle risorse umane a creare video di acquisizione di talenti coinvolgenti in modo efficiente. Puoi utilizzare avatar AI realistici e capacità di trasformare il testo in video per attrarre i migliori talenti e semplificare il tuo processo di assunzione.

Quali opzioni creative offre HeyGen per i video di branding del datore di lavoro?

HeyGen fornisce un potente motore creativo con diversi modelli di video e controlli di branding personalizzabili. Questo ti consente di produrre video di branding del datore di lavoro unici, inclusi video coinvolgenti sulla cultura aziendale, che riflettono veramente l'identità del tuo marchio.

È facile creare video di reclutamento coinvolgenti con HeyGen?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di video di reclutamento con modelli di video intuitivi e un'interfaccia facile da usare, senza richiedere competenze avanzate di editing. Aggiungi facilmente una narrazione professionale utilizzando la generazione di voiceover e sottotitoli automatici per coinvolgere efficacemente i candidati.

HeyGen può adattare i video per diverse piattaforme social?

Assolutamente, HeyGen ti consente di ottimizzare i tuoi video di marca per varie piattaforme social con ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e esportazioni. Questo assicura che i tuoi contenuti appaiano professionali e di impatto ovunque li condividi.

