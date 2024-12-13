Eleva il Reclutamento con un Creatore di Video per l'Acquisizione di Talenti
Semplifica il tuo processo di assunzione e attira i migliori talenti con avatar AI per video di reclutamento coinvolgenti.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video esplicativo di 60 secondi mirato a semplificare il tuo processo di assunzione per i candidati potenziali che navigano nel percorso di candidatura. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, con testo chiaro sullo schermo, una voce narrante autorevole ma amichevole e musica di sottofondo minima e sottile. Sfrutta la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen per fornire una guida chiara e coerente in questi video di reclutamento cruciali.
Crea un video coinvolgente di 30 secondi 'Una giornata nella vita' per mettere in evidenza la tua vivace cultura aziendale, perfetto per candidati entry-level e neolaureati. Adotta uno stile visivo autentico, vivace e coinvolgente con musica contemporanea e allegra e testo sullo schermo che sottolinea i principali vantaggi di lavorare con il tuo team. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per narrare le esperienze di diversi membri del team, aggiungendo un tocco moderno e accessibile.
Progetta un video mirato di 50 secondi che funge da descrizione innovativa del lavoro in video per candidati di nicchia che si candidano per ruoli tecnici specifici. Questo video deve essere informativo e conciso, con colori aziendali audaci, narrazione professionale e sovrapposizioni di testo animate per trasmettere efficacemente informazioni complesse. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per produrre contenuti precisi e coinvolgenti direttamente dai tuoi profili di ruolo.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Contenuti Coinvolgenti di Reclutamento per i Social Media.
Produci rapidamente video accattivanti per le piattaforme social per attrarre candidati e potenziare il tuo brand di datore di lavoro.
Sviluppa Annunci Video di Reclutamento ad Alto Impatto.
Progetta annunci video potenti senza sforzo per raggiungere un pool di talenti più ampio e riempire le posizioni aperte più velocemente.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i nostri video di acquisizione di talenti?
HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di Generatore di Video AI per aiutare i professionisti delle risorse umane a creare video di acquisizione di talenti coinvolgenti in modo efficiente. Puoi utilizzare avatar AI realistici e capacità di trasformare il testo in video per attrarre i migliori talenti e semplificare il tuo processo di assunzione.
Quali opzioni creative offre HeyGen per i video di branding del datore di lavoro?
HeyGen fornisce un potente motore creativo con diversi modelli di video e controlli di branding personalizzabili. Questo ti consente di produrre video di branding del datore di lavoro unici, inclusi video coinvolgenti sulla cultura aziendale, che riflettono veramente l'identità del tuo marchio.
È facile creare video di reclutamento coinvolgenti con HeyGen?
Sì, HeyGen semplifica la creazione di video di reclutamento con modelli di video intuitivi e un'interfaccia facile da usare, senza richiedere competenze avanzate di editing. Aggiungi facilmente una narrazione professionale utilizzando la generazione di voiceover e sottotitoli automatici per coinvolgere efficacemente i candidati.
HeyGen può adattare i video per diverse piattaforme social?
Assolutamente, HeyGen ti consente di ottimizzare i tuoi video di marca per varie piattaforme social con ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e esportazioni. Questo assicura che i tuoi contenuti appaiano professionali e di impatto ovunque li condividi.