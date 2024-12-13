Padroneggia le Assunzioni con il tuo Generatore di Formazione in Acquisizione dei Talenti

Eleva la tua formazione sul reclutamento e semplifica il processo di assunzione con guide visive dinamiche, sfruttando il Testo-a-video da script per lezioni coinvolgenti.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi progettato per professionisti delle risorse umane e responsabili delle assunzioni nuovi nel settore, offrendo una guida visiva concisa per padroneggiare il Processo di Acquisizione dei Talenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e informativo con grafiche nitide, accompagnato da una traccia audio vivace e incoraggiante. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo-a-video da script' per convertire senza sforzo il tuo contenuto educativo in una presentazione coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sul reclutamento dinamico di 60 secondi specificamente rivolto a formatori aziendali e dipartimenti di L&D, dimostrando approcci innovativi al reclutamento moderno. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo professionale e coinvolgente con una colonna sonora contemporanea, garantendo un'esperienza di apprendimento di alta qualità. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare concetti chiave e scenari, rendendo la formazione interattiva e all'avanguardia.
Prompt di Esempio 2
Produci un video vivace di 30 secondi per proprietari di piccole imprese e coordinatori delle assunzioni, illustrando come ottimizzare efficacemente il loro processo di assunzione e automatizzare gli sforzi di contatto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e energico, utilizzando sovrapposizioni di testo audaci per evidenziare i benefici. Approfitta dei 'Modelli & scene' di HeyGen per assemblare rapidamente un messaggio professionale e d'impatto che risuoni con i professionisti impegnati.
Prompt di Esempio 3
Crea un video educativo autorevole di 75 secondi rivolto a aspiranti professionisti delle risorse umane e individui in cerca di sviluppo professionale, dettagliando i percorsi per ottenere un Certificato Professionale in Acquisizione dei Talenti. Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato ed educativo, con una voce narrante calma e informativa e musica di sottofondo sottile. Assicurati la massima accessibilità utilizzando la funzione 'Sottotitoli/caption' di HeyGen per fornire testo chiaro a tutti gli spettatori, migliorando la comprensione di argomenti complessi.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Formazione in Acquisizione dei Talenti

Sviluppa rapidamente video di formazione sul reclutamento d'impatto con la nostra piattaforma AI intuitiva, assicurando che il tuo team sia equipaggiato con le ultime strategie di Acquisizione dei Talenti.

Step 1
Crea il tuo Corso di Formazione
Inizia selezionando un modello rilevante dalla nostra vasta libreria di 'Modelli & scene' per strutturare efficacemente il tuo programma di 'Formazione al Reclutamento'.
Step 2
Scrivi e Genera Contenuti
Inserisci il tuo script e sfrutta la nostra funzione 'Testo-a-video da script' per generare materiale di formazione dinamico che copra l'intero 'Processo di Acquisizione dei Talenti'.
Step 3
Applica il Branding e Raffina
Migliora il tuo video con il branding aziendale utilizzando i 'Controlli di branding (logo, colori)', trasformandolo in uno 'Strumento di Formazione' professionale per il tuo team.
Step 4
Esporta e Distribuisci la Formazione
Esporta facilmente il tuo video di formazione completato in vari formati con 'Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto', pronto per educare il tuo team su come attrarre 'candidati qualificati'.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Complessi di Reclutamento

Chiarisci senza sforzo processi e strategie di Acquisizione dei Talenti intricati, migliorando l'apprendimento e la comprensione complessiva.

Domande Frequenti

Come ottimizza HeyGen l'Acquisizione dei Talenti e la Formazione al Reclutamento?

HeyGen trasforma il Processo di Acquisizione dei Talenti e la Formazione al Reclutamento permettendo la creazione di contenuti video coinvolgenti con avatar AI e testo-a-video da script. Questo potente Strumento di Formazione aiuta a fornire informazioni coerenti e di alta qualità ai nuovi assunti e ai reclutatori.

HeyGen può aiutare nella creazione di video guida visivi per l'Onboarding dei Dipendenti?

Assolutamente. HeyGen è un eccellente Strumento di Formazione per creare video guida visivi dinamici per l'Onboarding dei Dipendenti e iniziative delle Risorse Umane. Con modelli e scene personalizzabili e controlli di branding, puoi garantire un'esperienza coerente e professionale per i nuovi assunti.

Cosa rende HeyGen una piattaforma AI efficace per il Reclutamento e la Ricerca di Talenti?

HeyGen potenzia una piattaforma AI per il Reclutamento permettendo di generare rapidamente messaggi video personalizzati per la Ricerca di Talenti e automatizzare il contatto. Utilizza la generazione di voiceover e sottotitoli/caption per raggiungere efficacemente candidati qualificati e semplificare il tuo processo di assunzione.

HeyGen è adatto per sviluppare programmi di Certificazione Professionale per Strategie di Reclutamento?

Sì, HeyGen è ideale per sviluppare materiali di formazione completi per programmi di Certificazione Professionale focalizzati su Strategie di Reclutamento avanzate. Sfrutta i costruttori AI dinamici per produrre lezioni video scalabili, assicurando che il tuo team sia equipaggiato con le competenze più recenti.

