Generatore di Video di Presentazione del Programma: Crea Spiegazioni Coinvolgenti

Trasforma rapidamente il tuo programma in video educativi coinvolgenti con generazione di voiceover AI per una comprensione chiara e concisa da parte degli studenti.

Crea un video accattivante di 30 secondi per presentare il programma di un nuovo corso agli educatori, con un avatar AI amichevole che spiega gli obiettivi principali del corso con una voce chiara, adottando uno stile visivo luminoso e invitante per creare video educativi coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi sul programma del corso, pensato per gli studenti che cercano una rapida comprensione del corso, utilizzando un modello video predefinito con testi in evidenza e sottotitoli per spiegare date importanti e compiti, sfruttando il motore creativo di HeyGen per un aspetto raffinato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi generato dall'AI sul programma del corso per professori e istruttori impegnati, mostrando come la capacità di trasformare il testo in video possa far risparmiare tempo convertendo automaticamente i dettagli del corso in un video professionale e informativo con musica di sottofondo discreta, ottimizzato per il ridimensionamento dell'aspetto e le esportazioni.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video moderno di 30 secondi sul programma del corso per creatori di corsi online e sviluppatori di e-learning, integrando testo personalizzato e animazioni dal motore creativo con supporto per librerie multimediali/stock per illustrare i moduli di apprendimento, presentato con transizioni visive pulite e audio chiaro per piattaforme di apprendimento online.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Presentazione del Programma

Trasforma senza sforzo il tuo programma in un video coinvolgente. Semplifica le informazioni complesse del corso e migliora la comprensione degli studenti con spiegazioni di qualità professionale.

1
Step 1
Carica il documento del tuo programma
Fornisci il testo del tuo programma del corso caricando un documento o incollando il contenuto direttamente. La nostra potente capacità di trasformare il testo in video convertirà quindi questo in una bozza iniziale del video.
2
Step 2
Genera la tua bozza iniziale del video
La nostra AI trasforma istantaneamente il tuo script del programma in una narrazione visiva, con avatar AI dinamici per presentare i contenuti del tuo corso in modo chiaro e professionale.
3
Step 3
Personalizza per tono, formato e lunghezza
Affina la presentazione del tuo video utilizzando strumenti per testo personalizzato e animazioni. Regola il tono, il ritmo e i visual per adattarli perfettamente al tuo stile di insegnamento e ai requisiti del corso.
4
Step 4
Esporta e condividi il tuo video esplicativo
Finalizza il tuo video con il ridimensionamento dell'aspetto e le esportazioni, assicurandoti che sia perfettamente formattato per qualsiasi piattaforma. Scarica il tuo MP4 di alta qualità, pronto per la condivisione su piattaforme di apprendimento online.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza la Produzione Video

.

Crea rapidamente video di presentazione del programma coinvolgenti e clip supplementari, risparmiando agli educatori un tempo significativo.

background image

Domande Frequenti

Come fa HeyGen a creare video educativi coinvolgenti per il mio programma?

Il generatore di video AI di HeyGen consente agli educatori di creare video educativi coinvolgenti a partire da testo, trasformando panoramiche complesse del programma in presentazioni dinamiche. Puoi sfruttare avatar AI e testo personalizzato e animazioni, ottimizzando il tuo motore creativo per la generazione video end-to-end.

Cos'è un Creatore di Video Esplicativi del Programma e come funziona HeyGen?

HeyGen funge da avanzato Creatore di Video Esplicativi del Programma, utilizzando l'AI per convertire il tuo programma basato su testo in un video professionale, end-to-end. Puoi facilmente selezionare tra modelli video e utilizzare le capacità del generatore di voce AI per semplificare informazioni complesse per gli studenti su piattaforme di apprendimento online.

Il generatore di video AI di HeyGen può produrre video con avatar AI realistici e voiceover?

Sì, il potente generatore di video AI di HeyGen consente l'integrazione di avatar AI realistici e la generazione di voiceover di alta qualità. Questo ti permette di produrre video di presentazione del programma chiari e professionali, migliorando la comprensione e il coinvolgimento del tuo pubblico.

Come posso personalizzare il mio video di presentazione del programma con HeyGen?

Con HeyGen, hai ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video di presentazione del programma. Regola facilmente i contenuti con testo personalizzato e animazioni, applica didascalie e sottotitoli, e utilizza diversi modelli video per generare risorse del corso complete in modo efficiente, aiutandoti a risparmiare tempo.

