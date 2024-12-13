Creatore di Video Esplicativi del Programma: Crea Intros di Corso Coinvolgenti

Trasforma facilmente il tuo programma in video educativi coinvolgenti utilizzando il testo per video da script, migliorando la comprensione e il coinvolgimento degli studenti.

Crea un video esplicativo di 1 minuto sul programma del corso rivolto a nuovi studenti universitari, utilizzando un avatar AI amichevole per introdurre le aspettative del corso e le scadenze principali. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, incorporando grafiche accademiche luminose, mentre l'audio presenta una voce fuori campo amichevole e professionale con musica di sottofondo leggera e incoraggiante, garantendo un alto coinvolgimento degli studenti fin dal primo giorno.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Genera un video di formazione di 2 minuti per nuovi dipendenti aziendali, spiegando una procedura tecnica complessa attraverso un processo dettagliato di creazione di video da testo. Questo video informativo dovrebbe impiegare un'estetica visiva aziendale pulita con sovrapposizioni di testo sullo schermo e diagrammi, accompagnato da una voce chiara e autorevole generata dall'AI che spiega ogni passaggio, dimostrando la potenza di un generatore di video AI per le comunicazioni interne.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video educativo coinvolgente di 90 secondi per i partecipanti a una piattaforma di apprendimento online, utilizzando un modello dinamico dalla libreria di Templates & scenes per evidenziare i benefici di un nuovo modulo. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e interattivo, utilizzando testo animato e grafica in movimento, completato da una voce fuori campo energica che mantiene gli studenti affascinati durante tutto il corso.
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo animato conciso di 45 secondi per studenti esistenti, annunciando un cambio di programma o un importante aggiornamento del corso. Questo video dovrebbe presentare un design visivo minimalista con transizioni rapide e punti elenco sullo schermo, sfruttando una generazione di voce personalizzata per trasmettere il messaggio in modo chiaro e diretto, rendendolo uno strumento efficiente per comunicazioni urgenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi del Programma

Crea video esplicativi del programma coinvolgenti in pochi minuti utilizzando l'AI, progettati per coinvolgere gli studenti e chiarire le aspettative del corso.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Esplicativo con Avatar AI
Inserisci il contenuto del tuo programma come script. Seleziona un avatar AI adatto per presentare le tue informazioni, trasformando istantaneamente il testo complesso in un video esplicativo coinvolgente.
2
Step 2
Genera Voce AI e Personalizza
Sfrutta la generazione di voce AI per creare una narrazione chiara e naturale per il tuo video. Personalizza facilmente il testo, aggiungi animazioni dinamiche e integra media dalla nostra libreria per aumentare il coinvolgimento degli studenti.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli e Migliora i Visual
Aumenta l'accessibilità con sottotitoli/caption generati automaticamente. Usa l'interfaccia intuitiva per aggiungere testo, grafica e animazioni personalizzati, assicurando che tutti i punti chiave del programma siano evidenziati efficacemente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Educativo
Rivedi il tuo video esplicativo e apporta eventuali aggiustamenti finali. Esporta il tuo video educativo in alta definizione, perfettamente formattato per una condivisione senza problemi su piattaforme di apprendimento online.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Informazioni Complesse

Scomponi i dettagli intricati del programma e gli argomenti complessi del corso in video esplicativi generati dall'AI facilmente digeribili e coinvolgenti, migliorando la comprensione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI?

HeyGen offre agli utenti un'interfaccia intuitiva per la creazione semplificata di video AI, sfruttando avatar AI avanzati e una robusta tecnologia di sintesi vocale. Questo generatore di video AI trasforma i tuoi script in video professionali e coinvolgenti senza sforzo.

HeyGen può creare contenuti educativi per piattaforme online?

Sì, HeyGen è un eccezionale creatore di video esplicativi perfetto per produrre video educativi coinvolgenti, video di formazione e contenuti per piattaforme di apprendimento online. Utilizza i nostri modelli di video diversificati e testo e animazioni personalizzati per aumentare il coinvolgimento degli studenti.

Quali opzioni di branding e personalizzazione offre HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del tuo marchio direttamente nei tuoi video. Puoi anche aggiungere testo e animazioni personalizzati, generare sottotitoli precisi e regolare i rapporti d'aspetto per varie piattaforme, garantendo un aspetto professionale e raffinato.

HeyGen supporta la creazione rapida di video esplicativi?

Assolutamente, la funzione di testo per video da script di HeyGen combinata con il suo efficiente generatore di voce AI accelera notevolmente la produzione di video esplicativi di alta qualità, inclusi video esplicativi del programma specializzati. Crea video animati rapidamente senza editing complesso.

