Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video professionale di 60 secondi per il rapporto di sostenibilità aziendale rivolto a investitori e stakeholder chiave, evidenziando l'impegno della tua organizzazione nei confronti dei Rapporti ESG. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e basata sui dati, incorporando infografiche e pratiche responsabili, supportata da una voce fuori campo autorevole ma accessibile. Sfrutta la funzione Text-to-video da script di HeyGen per convertire senza sforzo i punti salienti del tuo rapporto dettagliato in una presentazione raffinata.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video animato di 45 secondi con messaggi ambientali ispiratori per giovani adulti e studenti, illustrando modi semplici per ridurre la loro impronta di carbonio. Lo stile visivo dovrebbe essere creativo e colorato, utilizzando animazioni simili a cartoni animati per concetti complessi, accompagnato da una voce fuori campo amichevole e incoraggiante. Genera la narrazione utilizzando la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen per garantire un tono chiaro e coinvolgente per un'efficace narrazione digitale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 15 secondi per i social media rivolto a piccole imprese e comunità locali, promuovendo una pratica sostenibile specifica come la riduzione dei rifiuti di plastica, dimostrando come un Creatore di Video di Sostenibilità semplifichi questo processo. I visual dovrebbero essere luminosi, positivi e presentare scatti rapidi e attuabili, accompagnati da una traccia di sottofondo accattivante e vivace. Utilizza i Modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un messaggio convincente che ispiri un'azione locale immediata.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Messaggi di Sostenibilità

Trasforma senza sforzo i tuoi messaggi ambientali e i video di rapporti di sostenibilità aziendale in storie digitali coinvolgenti con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla il tuo testo o scegli un modello per delineare i tuoi messaggi ambientali, sfruttando il Text-to-video da script per un inizio senza intoppi.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona un avatar AI per narrare i tuoi video di rapporti di sostenibilità aziendale, dando vita ai tuoi dati e alle tue intuizioni con una voce professionale.
3
Step 3
Migliora il Tuo Messaggio
Aggiungi media di stock, musica di sottofondo e animazioni per rendere i tuoi contenuti video di messaggi di sostenibilità veramente coinvolgenti, riflettendo l'impegno del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con sottotitoli ed esportalo in vari formati, pronto per condividere i tuoi sforzi di consapevolezza sui cambiamenti climatici su tutte le piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira Azione con Contenuti di Sostenibilità Motivazionali

Crea video convincenti che ispirano il pubblico verso pratiche sostenibili e un futuro più verde, promuovendo un cambiamento ambientale positivo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di messaggi di sostenibilità?

HeyGen agisce come un intuitivo Creatore di Video di Sostenibilità, consentendo la rapida produzione di video di messaggi di sostenibilità di impatto. Sfruttando gli avatar AI e la funzionalità avanzata Text-to-video da script, puoi facilmente trasformare i tuoi contenuti in video coinvolgenti con generazione naturale di Voiceover.

Quali capacità offre HeyGen per i video di rapporti di sostenibilità aziendale?

Per i video di rapporti di sostenibilità aziendale e i Rapporti ESG, HeyGen fornisce strumenti completi tra cui Modelli personalizzabili e avatar AI professionali. Queste caratteristiche ti permettono di presentare chiaramente i tuoi messaggi ambientali, garantendo una narrazione digitale di alta qualità che si allinea con il tuo marchio.

HeyGen può aiutare a creare video coinvolgenti per la consapevolezza sui cambiamenti climatici sui social media?

Sì, HeyGen è uno strumento eccellente per creare video coinvolgenti per la consapevolezza sui cambiamenti climatici e video per i social media. Il suo editor video intuitivo e le opzioni di animazione ti permettono di produrre narrazioni digitali convincenti, trasmettendo efficacemente messaggi ambientali critici.

HeyGen è un efficiente Creatore di Video di Sostenibilità AI per la generazione di video end-to-end?

Assolutamente, HeyGen serve come un efficiente Creatore di Video di Sostenibilità AI, offrendo una piattaforma di Generazione di Video End-to-End. Dalla conversione senza soluzione di continuità da Text-to-video da script alla generazione professionale di Voiceover, HeyGen semplifica l'intero processo di creazione di video per le tue comunicazioni di sostenibilità.

