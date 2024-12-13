Il Generatore Definitivo di Video per Iniziative di Sostenibilità

Crea video di sostenibilità coinvolgenti e migliora il tuo reporting ESG con potenti strumenti di trasformazione del testo in video.

407/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di 30 secondi per i social media, coinvolgente per il pubblico generale e i potenziali clienti, evidenziando un'iniziativa di sostenibilità specifica. Utilizza uno stile visivo vivace e dinamico con grafiche moderne e musica allegra e di tendenza, presentando un avatar AI per trasmettere un messaggio conciso sul tuo generatore di video per iniziative di sostenibilità, garantendo la massima ritenzione del pubblico.
Prompt di Esempio 2
Produci un video educativo di 60 secondi per i dipendenti interni e i nuovi assunti, dettagliando l'impegno della tua azienda per la sostenibilità. Questa creazione di contenuti video dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole e chiaro, incorporando testo sullo schermo per i punti chiave e un sottofondo strumentale calmo, facilmente costruito da un copione utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per spiegare i tuoi video di sostenibilità principali.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa uno spot ispiratore di 15 secondi per consumatori eco-consapevoli e gruppi comunitari, promuovendo un nuovo prodotto o pratica verde per evidenziare il tuo impegno nei video di sostenibilità. Lo stile visivo dovrebbe essere attraente e conciso, sfruttando i Template e le scene di HeyGen per un avvio rapido, accompagnato da un jingle positivo e memorabile, progettato per trasmettere rapidamente l'impatto del tuo generatore di video per iniziative di sostenibilità e incoraggiare un coinvolgimento immediato.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Iniziative di Sostenibilità

Trasforma facilmente i tuoi sforzi di sostenibilità in contenuti video coinvolgenti con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, rendendo il tuo impatto chiaro e coinvolgente.

1
Step 1
Crea la Tua Storia d'Impatto
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione che descrive la tua iniziativa di sostenibilità. Il nostro generatore di testo in video porrà le basi per il tuo messaggio.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio con un tocco professionale.
3
Step 3
Migliora con Elementi Visivi e Branding
Utilizza i nostri Template Verdi e personalizza le scene con il tuo branding, assicurandoti che il tuo video sia in linea con l'estetica e i valori della tua azienda.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Utilizza il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e le esportazioni per preparare il tuo video per qualsiasi piattaforma, rendendo i tuoi video di sostenibilità pronti per essere condivisi con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia i Risultati ESG e le Storie d'Impatto

.

Comunica visivamente gli sforzi ambientali e l'impatto sociale della tua organizzazione, costruendo fiducia e dimostrando un impegno genuino per la sostenibilità.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di sostenibilità efficaci?

HeyGen funziona come una piattaforma video AI avanzata, permettendo agli utenti di generare video di sostenibilità di alta qualità in modo efficiente. Il nostro generatore di testo in video trasforma il tuo copione in contenuti coinvolgenti, perfetti per raccontare storie d'impatto su iniziative ambientali e sociali.

HeyGen può aiutare la mia organizzazione a produrre contenuti video ESG professionali?

Assolutamente. HeyGen consente alle organizzazioni di creare produzioni video ESG professionali utilizzando Avatar AI realistici e Attori Vocali AI. Questa capacità rende semplice trasmettere messaggi importanti sul tuo impatto ambientale e responsabilità aziendale a vari stakeholder.

Quali strumenti offre HeyGen per creare template verdi e contenuti visivamente accattivanti?

HeyGen offre una varietà di template personalizzabili, inclusi quelli ideali per iniziative verdi e temi di sostenibilità. Questi 'Template Verdi' ti permettono di progettare rapidamente video per i social media visivamente accattivanti e altre creazioni di contenuti video che risuonano con il tuo pubblico.

HeyGen supporta pratiche di produzione video efficienti e sostenibili?

Sì, HeyGen è progettato per offrire una soluzione di creazione di contenuti conveniente per la produzione video sostenibile. Utilizzando Avatar AI e un generatore di testo in video, puoi ridurre significativamente l'impronta di carbonio tradizionale associata alle riprese video fisiche, producendo al contempo narrazioni coinvolgenti.

