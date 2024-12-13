Support Video Maker: Video di Formazione e Tutorial Senza Sforzo

Trasforma rapidamente i tuoi script in video di supporto professionali utilizzando il testo per video dallo script, migliorando la chiarezza e riducendo i tempi di produzione.

Crea un video esplicativo di benvenuto di 45 secondi per nuovi clienti, rivolto ai proprietari di piccole imprese, con un avatar AI amichevole e accessibile che presenta i vantaggi principali. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e minimalista, accompagnato da una voce fuori campo chiara e sicura generata direttamente dal tuo script, enfatizzando quanto sia facile utilizzare la piattaforma per raccontare storie video efficaci.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un breve video vivace di 30 secondi per i marketer dei social media che presenta il lancio di un nuovo prodotto, pensato per Instagram Reels e TikTok. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace ed energico, utilizzando modelli e scene dinamiche per evidenziare le caratteristiche del prodotto. Includi sottotitoli accattivanti generati automaticamente per coinvolgere gli spettatori, dimostrando la potenza della creazione rapida di video per i social media.
Prompt di Esempio 2
Produci un video testimoniale ispiratore di 60 secondi rivolto agli hobbisti creativi che condividono il loro percorso di apprendimento di una nuova abilità. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e autentico, incorporando filmati di alta qualità dalla libreria multimediale per arricchire la narrazione. Usa una voce fuori campo sentita per raccontare una storia avvincente, illustrando quanto sia semplice generare video da un semplice prompt senza editing complesso.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video tutorial nitido di 50 secondi per i team di marketing sull'ottimizzazione delle loro campagne pubblicitarie, progettato con un'estetica professionale e pulita. Questo video dovrebbe trasmettere efficacemente informazioni complesse utilizzando un editor video AI, assicurando che tutto il contenuto sia perfettamente formattato per diverse piattaforme attraverso il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto. Integra sottotitoli precisi per garantire accessibilità e chiarezza a un pubblico globale.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Support Video Maker

Crea senza sforzo video di supporto chiari e coinvolgenti per guidare i tuoi utenti, rispondere a domande comuni e migliorare la soddisfazione del cliente con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di supporto. Il nostro editor video AI può trasformare il tuo testo in un video professionale senza sforzo.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e la Voce
Seleziona da una vasta gamma di Avatar AI e genera voiceover dal suono naturale per presentare chiaramente le tue informazioni di supporto.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Miglioramenti
Incorpora il logo e i colori del tuo marchio con i controlli di branding. Migliora l'accessibilità aggiungendo sottotitoli dinamici al tuo video.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza la creazione del tuo video ed esportalo nel rapporto d'aspetto ottimale per varie piattaforme, pronto per essere condiviso con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Espandi i Contenuti Educativi

Sviluppa e fornisci rapidamente più corsi educativi utilizzando la creazione di video AI, espandendo la portata e fornendo supporto prezioso a un pubblico globale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio storytelling video con l'AI?

HeyGen potenzia lo storytelling video creativo permettendoti di generare Avatar AI che parlano il tuo script, dando vita alle tue narrazioni. Questo approccio innovativo semplifica la creazione di video professionali per diverse applicazioni.

HeyGen offre modelli video per una creazione di contenuti rapida?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli video personalizzabili, rendendo la creazione di video facile da usare per tutti. Puoi adattare rapidamente questi modelli per adattarli al tuo marchio e messaggio, generando video di alta qualità per i social media in modo efficiente.

Quali funzionalità avanzate di creazione video include HeyGen per un output professionale?

HeyGen integra potenti funzionalità di creazione video come voiceover realistici e sottotitoli dinamici per elevare il tuo contenuto. Questi strumenti garantiscono un output lucido e professionale per qualsiasi progetto, migliorando il coinvolgimento su tutte le piattaforme.

Posso generare video da un semplice prompt usando HeyGen?

Assolutamente! HeyGen funziona come un generatore di video AI intuitivo, permettendoti di generare video da un semplice prompt. Puoi anche sfruttare un'ampia gamma di filmati d'archivio per completare visivamente il tuo contenuto generato, rendendo la produzione creativa snella ed efficiente.

