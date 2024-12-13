Generatore di video tutorial di supporto: Veloce, Facile, Efficace
Genera coinvolgenti video tutorial generati dall'AI con avatar AI realistici, semplificando l'onboarding dei dipendenti e la documentazione del supporto clienti.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video di formazione coinvolgente di 90 secondi per utenti esistenti, introducendo una nuova funzionalità del prodotto. Utilizzando gli avatar AI di HeyGen e modelli e scene raffinati, presenta un'estetica visiva moderna e dinamica con musica di sottofondo vivace e narrazione chiara, fornendo una panoramica efficiente generata dal generatore di video AI per migliorare l'adozione del prodotto.
Produci un video completo di 2 minuti per utenti avanzati e personale di supporto tecnico, che funge da documentazione video dettagliata per un processo di configurazione complesso. Il video dovrebbe includere registrazioni dettagliate dello schermo e uno stile audio professionale e informativo, arricchito con sottotitoli/caption automatici di HeyGen per garantire l'accessibilità, e costruito convertendo un copione dettagliato utilizzando la capacità di testo-a-video da copione.
Sviluppa un video rapido di 45 secondi generato dall'AI che affronta una domanda frequente per le richieste di supporto clienti generali. Impiega uno stile visivo amichevole e brandizzato con narrazione concisa e filmati pertinenti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, assicurando che possa essere facilmente esportato in vari rapporti d'aspetto per la distribuzione multipiattaforma utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata della Formazione con Corsi Generati dall'AI.
Produci facilmente un alto volume di corsi e tutorial video generati dall'AI coinvolgenti per educare efficacemente un pubblico globale.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione di Supporto.
Eleva i video di formazione di supporto con l'AI per aumentare il coinvolgimento degli studenti e migliorare la ritenzione delle conoscenze, rendendo più chiari argomenti complessi.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video generati dall'AI?
HeyGen consente agli utenti di trasformare rapidamente i copioni in video professionali generati dall'AI utilizzando avanzate capacità di testo-a-video. Presenta avatar AI personalizzabili e generazione di voiceover, semplificando l'intero processo di produzione per la documentazione video.
HeyGen può aggiungere automaticamente sottotitoli e caption ai miei video?
Sì, HeyGen integra senza problemi sottotitoli e caption automatici, migliorando l'accessibilità per i tuoi video di formazione e documentazione video. Questa funzione fa parte delle robuste funzionalità dell'editor video AI di HeyGen, garantendo capacità di post-produzione complete.
Quali tipi di modelli offre HeyGen per l'uso aziendale?
HeyGen fornisce una libreria diversificata di modelli progettati per accelerare la creazione di vari video aziendali, inclusi video tutorial di supporto, contenuti di onboarding dei dipendenti e SOP. Queste scene pronte all'uso aiutano gli utenti a produrre efficientemente video di formazione di alta qualità.
Come può HeyGen aiutare a mantenere la coerenza del marchio nei contenuti video?
HeyGen offre agli utenti controlli di branding completi, consentendo l'integrazione coerente di loghi e colori del marchio in tutti i video generati dall'AI. Puoi anche selezionare tra vari avatar AI per rappresentare professionalmente il tuo marchio.