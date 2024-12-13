Creatore di Video di Formazione: Crea Contenuti di Supporto Coinvolgenti

Promuovi la condivisione della conoscenza e allinea il tuo team senza sforzo con contenuti accattivanti, potenziati dagli avatar AI di HeyGen.

Crea un video di formazione conciso di 1 minuto per il team di supporto IT interno, dimostrando un nuovo flusso di lavoro per l'installazione del software. Lo stile visivo dovrebbe essere nitido e professionale, utilizzando registrazioni dello schermo per evidenziare ogni passaggio, accompagnate da una chiara voce narrante generata dall'AI. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le istruzioni, rendendo i compiti tecnici complessi più accessibili e coinvolgenti per gli spettatori.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial dinamico di 90 secondi rivolto agli sviluppatori che si stanno integrando in uno strumento interno complesso. Il video dovrebbe avere uno stile visivo elegante e moderno con diagrammi animati che spiegano le funzionalità principali, accompagnati da una voce narrante precisa. Usa la funzione "Testo-a-video da script" di HeyGen per trasformare efficacemente la documentazione tecnica dettagliata in un video di formazione coinvolgente, aggiungendolo alla libreria di video tutorial interni.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di procedura operativa standard (SOP) di 2 minuti per gli operatori del piano di produzione, dettagliando una nuova routine di manutenzione delle attrezzature. Lo stile visivo e audio del video dovrebbe essere chiaro e metodico, utilizzando riprese ravvicinate delle attrezzature in azione e una voce calma e istruttiva. Sfrutta i "Modelli e scene" di HeyGen per costruire rapidamente un video di formazione strutturato e visivamente coerente, aiutando a documentare efficacemente i nuovi processi lavorativi.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida di risoluzione dei problemi coinvolgente di 45 secondi per gli agenti di supporto clienti globali, concentrandoti su un problema comune del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e pratico, combinando registrazioni dello schermo con sovrapposizioni di testo concise per illustrare le soluzioni, supportate da una voce incoraggiante. Incorpora i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per garantire che il video sia accessibile ed efficace per diversi background linguistici, promuovendo la condivisione della conoscenza all'interno del team e rendendolo disponibile su richiesta.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione di Supporto

Crea senza sforzo video di formazione di supporto coinvolgenti che allineano il tuo team e promuovono la condivisione della conoscenza, tutto disponibile su richiesta con la nostra piattaforma AI generativa.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando il contenuto della tua formazione di supporto. Incolla il tuo script per sfruttare le nostre capacità di testo-a-video e avviare la creazione del tuo video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona un avatar AI dalla nostra libreria diversificata per fungere da presentatore del tuo video, dando vita al tuo materiale di formazione con una presentazione naturale e coinvolgente.
3
Step 3
Raffina e Personalizza
Personalizza il tuo video con controlli di branding, aggiungendo il tuo logo e i colori aziendali. Assicurati accessibilità e chiarezza generando facilmente sottotitoli e didascalie accurate.
4
Step 4
Condividi e Analizza
Esporta il tuo video di formazione finito in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme. Utilizza funzionalità di condivisione intelligente e analisi per monitorare il coinvolgimento e promuovere efficacemente la condivisione della conoscenza.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Complessi per un Apprendimento Più Chiaro

.

Trasforma argomenti di supporto complessi in immagini facili da comprendere, migliorando l'educazione e l'efficienza del flusso di lavoro.

background image

Domande Frequenti

Come può la piattaforma AI generativa di HeyGen migliorare i miei video di formazione?

La piattaforma AI generativa di HeyGen rivoluziona il modo in cui crei video di formazione permettendoti di trasformare script in contenuti coinvolgenti con avatar AI e voci narranti generate dall'AI. Questo semplifica notevolmente il flusso di lavoro per produrre video di formazione di alta qualità e professionali per la condivisione della conoscenza e l'allineamento del team.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per creare video tutorial?

HeyGen fornisce strumenti robusti come l'AI Screen Recorder e un potente editor per creare video tutorial tecnici precisi. Puoi facilmente catturare contenuti dello schermo, aggiungere una voce narrante generata dall'AI e incorporare commenti con timestamp per descrizioni chiare e documentazione video.

HeyGen supporta capacità multilingue per iniziative di formazione globali?

Assolutamente, HeyGen supporta capacità multilingue per le tue esigenze di formazione globale, incluse traduzioni con un clic in oltre 140 lingue. Questa funzione garantisce che i tuoi video di formazione siano accessibili e impattanti per team diversi, promuovendo una condivisione efficiente della conoscenza in tutto il mondo.

Posso integrare la creazione di video di HeyGen direttamente nel mio flusso di lavoro esistente?

Sì, HeyGen è progettato per un'integrazione senza soluzione di continuità nel tuo flusso di lavoro esistente. Con funzionalità come estensioni del browser e un'app desktop, puoi facilmente creare, modificare e condividere video di formazione coinvolgenti, rendendo l'intero processo più efficiente e disponibile su richiesta per il tuo team.

