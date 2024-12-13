Generatore di Video di Formazione al Supporto per Ridurre i Ticket di Supporto

Riduci i ticket di supporto e migliora l'apprendimento con gli Avatar AI per un onboarding dei dipendenti coinvolgente.

Sviluppa un video coinvolgente di 45 secondi per i nuovi dipendenti per comprendere rapidamente le procedure essenziali di onboarding. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e invitante, utilizzando grafiche dinamiche e una voce narrante AI amichevole e chiara, dimostrando come gli avatar AI di HeyGen possano personalizzare l'esperienza di benvenuto per un onboarding efficace dei dipendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video tecnico conciso di 60 secondi rivolto al personale di supporto attuale, illustrando una guida complessa per la risoluzione dei problemi software. Adotta un'estetica pulita e professionale con registrazioni dello schermo nitide e una narrazione da testo a video facile da seguire, garantendo una condivisione semplificata delle conoscenze per ridurre efficacemente i ticket di supporto.
Prompt di Esempio 2
Immagina di creare un video vivace di 30 secondi specificamente per i clienti, fornendo una guida rapida e visiva per risolvere problemi comuni e quindi ridurre i ticket di supporto. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo luminoso e intuitivo con annotazioni animate e una generazione di voce narrante chiara, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per garantire una presentazione del marchio coerente e professionale per una condivisione delle conoscenze senza sforzo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video professionale di 50 secondi destinato a tutti i dipendenti dell'azienda, introducendo e spiegando un nuovo aggiornamento delle politiche di conformità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autorevole ma accessibile, con un avatar AI sicuro che fornisce informazioni chiave, supportato da sottotitoli accessibili per uno sviluppo e una formazione sulla conformità dei dipendenti completi.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione al Supporto

Produci rapidamente video di formazione al supporto professionali con AI. Semplifica concetti complessi e potenzia la condivisione delle conoscenze senza sforzo.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Incolla il tuo contenuto di formazione o script nell'editor. La nostra piattaforma AI generativa convertirà istantaneamente il tuo testo in un video dinamico utilizzando il testo a video da script.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per presentare il tuo materiale di formazione. Personalizza il loro aspetto per adattarlo allo stile del tuo marchio e aumentare il coinvolgimento.
3
Step 3
Migliora con Voci Narranti
Aggiungi voci narranti AI professionali in varie lingue ai tuoi video di formazione. Utilizza la generazione di voci narranti per garantire una narrazione chiara e coinvolgente per tutti i discenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Scarica il tuo video di formazione completato in vari formati con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni, o condividilo direttamente sulle tue piattaforme di apprendimento per un'integrazione senza soluzione di continuità.

Casi d'Uso

Semplifica Concetti Complessi

Trasforma argomenti di supporto intricati e guide tecniche in video di formazione AI chiari, concisi e facili da comprendere per un trasferimento efficace delle conoscenze.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione AI?

Il generatore di video AI di HeyGen consente agli utenti di creare facilmente video di formazione AI coinvolgenti. Puoi trasformare script di testo in video con avatar AI realistici e voci narranti AI, utilizzando modelli predefiniti per semplificare il processo di creazione dei contenuti.

HeyGen può personalizzare i video di formazione per il branding e il coinvolgimento?

Sì, HeyGen ti permette di personalizzare il tuo video con controlli di branding completi per mantenere la coerenza. Aumenta il coinvolgimento con contenuti accattivanti, aggiungi sottotitoli per l'accessibilità e sfrutta diversi Template e scene per creare esperienze di formazione di impatto.

Quali tipi di iniziative di formazione beneficiano della piattaforma di HeyGen?

HeyGen è un generatore ideale di video di formazione al supporto per varie iniziative, tra cui un onboarding dei dipendenti efficiente, una formazione tecnica completa e una condivisione delle conoscenze efficace. Fornendo contenuti chiari e coerenti, le organizzazioni possono anche contribuire a ridurre i ticket di supporto.

HeyGen offre capacità multilingue per la formazione globale?

Come piattaforma AI generativa leader, HeyGen offre robuste capacità multilingue, permettendoti di creare video di formazione con avatar AI e voci narranti AI in diverse lingue. Questo assicura che i tuoi contenuti siano accessibili a un pubblico globale.

