Generatore di Video di Formazione per il Supporto Tecnico Senza Sforzo

Consegna video di formazione coinvolgenti e semplifica l'educazione dei clienti utilizzando avatar AI per dare vita ai tuoi contenuti.

Crea un video di formazione di 2 minuti per il supporto tecnico per i nuovi agenti su come navigare nel nostro software principale, utilizzando uno stile visivo professionale e informativo con una voce calma di un Attore AI per spiegare ogni passaggio. Questo video di formazione coinvolgente sfrutterà gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro per un onboarding efficace.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per il personale di supporto esistente introducendo i nuovi strumenti e procedure di automazione del flusso di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico, con registrazioni dello schermo, completato da un Attore AI amichevole e sicuro, utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per una creazione di contenuti efficiente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tecnico di 1 minuto per tecnici di supporto esperti che dimostri tecniche avanzate di risoluzione dei problemi per un problema specifico del prodotto. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo preciso e tecnico con annotazioni chiare, arricchito dai sottotitoli di HeyGen per l'accessibilità, e presentare un Attore AI conciso e autorevole generato dalla nostra piattaforma AI generativa.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di formazione coinvolgente di 75 secondi per tutto il personale di supporto focalizzato sulle migliori pratiche per gestire interazioni difficili con i clienti. Questo pezzo di formazione sulla piattaforma video AI utilizzerà visuali basate su scenari e un tono conversazionale, guidato dalla generazione di voiceover professionale di HeyGen, per promuovere migliori competenze educative per i clienti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione per il Supporto Tecnico

Produci rapidamente video di formazione professionali e coinvolgenti per il tuo supporto tecnico con l'AI, semplificando l'onboarding e l'educazione dei clienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia incollando o digitando il tuo contenuto di formazione nell'editor di HeyGen. La nostra funzione di testo-a-video da script convertirà le tue istruzioni dettagliate in una narrazione video dinamica, assicurando che tutte le informazioni essenziali per il tuo team di supporto siano coperte con precisione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per essere il presentatore del tuo video di formazione. Seleziona una voce adatta per garantire una consegna chiara e coerente dei tuoi contenuti, rendendo la tua formazione comprensibile e facile da seguire.
3
Step 3
Arricchisci con Visuali Coinvolgenti
Utilizza modelli e scene per personalizzare l'aspetto del tuo video. Aggiungi elementi multimediali, testo e branding pertinenti dalla libreria multimediale per creare contenuti visivamente ricchi che evidenziano efficacemente i punti di formazione importanti e mantengono gli spettatori coinvolti.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Con tutti gli elementi a posto, attiva il Generatore di Video AI per produrre istantaneamente il tuo video di formazione per il supporto tecnico completo. Questa piattaforma offre un output di alta qualità, pronto per l'uso immediato nell'onboarding o nell'educazione continua, garantendo un rapido dispiegamento della formazione critica.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti di Formazione Complessi

.

Chiarisci procedure di supporto intricate e conoscenze sui prodotti utilizzando video generati dall'AI, rendendo le informazioni complesse facilmente digeribili per gli agenti.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di video AI?

HeyGen è una potente piattaforma video AI che ti consente di creare video professionali senza sforzo. Utilizzando l'AI generativa avanzata, trasforma il tuo testo in video da script in contenuti visivi coinvolgenti con avatar AI realistici e generazione di voiceover professionale.

HeyGen può semplificare la creazione di video di formazione?

Assolutamente. HeyGen funge da efficiente generatore di video di formazione per il supporto tecnico, consentendo una rapida produzione di video di formazione di alta qualità e coinvolgenti. Semplifica l'automazione del flusso di lavoro per i contenuti di apprendimento, rendendolo ideale per l'onboarding e l'educazione dei clienti.

Quali caratteristiche contribuiscono alle capacità di generazione video End-to-End di HeyGen?

HeyGen fornisce una generazione video End-to-End completa attraverso funzionalità come modelli e scene personalizzabili, generatore automatico di sottotitoli AI e una vasta libreria multimediale. Questo consente agli utenti di creare progetti video completi in modo efficiente dall'inizio alla fine.

HeyGen offre avatar AI avanzati e opzioni vocali?

Sì, HeyGen sfrutta avatar AI sofisticati combinati con una robusta tecnologia di attore vocale AI per offrire presentazioni realistiche. Questo assicura che i tuoi contenuti video abbiano una narrazione professionale e dal suono naturale, migliorando il coinvolgimento degli spettatori.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo