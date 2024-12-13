La tua Soluzione per Creare Video di Formazione sulla Catena di Approvvigionamento

Risparmia tempo e crea video di formazione sulla catena di approvvigionamento professionali e coinvolgenti utilizzando i nostri modelli e scene intuitivi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 90 secondi progettato per formatori aziendali e specialisti L&D, dimostrando come creare video di formazione sulla catena di approvvigionamento coinvolgenti che risuonano con team diversi. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e incoraggiante, mostrando una varietà di avatar AI realistici che interagiscono in ambienti operativi virtuali, accompagnati da una voce amichevole e articolata. Questo enfatizza l'integrazione senza soluzione di continuità e il branding coerente ottenibile attraverso gli avatar AI di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di aggiornamento sulla conformità di 2 minuti rivolto a project manager e responsabili operativi, spiegando i nuovi cambiamenti normativi che influenzano la logistica globale all'interno della catena di approvvigionamento. Lo stile visivo sarebbe informativo e basato sui dati, utilizzando grafica pulita e musica di sottofondo sottile per mantenere la concentrazione, mentre la funzione di generazione di Voiceover precisa assicura una consegna accurata e comprensibile delle informazioni critiche.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di comunicazione interna di 45 secondi per i team di marketing e i creatori di contenuti, annunciando un aggiornamento significativo al loro sistema di gestione della catena di approvvigionamento. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e visivamente ricco, incorporando media di alta qualità e pertinenti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, insieme a una narrazione energica, dimostrando come creare video di qualità professionale rapidamente ed efficacemente per gli stakeholder interni.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione sulla Catena di Approvvigionamento

Crea senza sforzo video di formazione sulla catena di approvvigionamento professionali e coinvolgenti con una piattaforma video AI, trasformando il testo in lezioni visive dinamiche in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione. La nostra capacità di trasformare il testo in video genererà automaticamente un video dinamico, ponendo le basi per i tuoi video di panoramica professionale sulla catena di approvvigionamento con un generatore di testo in video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo copione scegliendo tra una varietà di avatar AI e modelli personalizzabili. Questi elementi visivi coinvolgenti aiutano a spiegare strategie logistiche complesse, rendendo la tua formazione più impattante con avatar AI.
3
Step 3
Aggiungi un Tocco Professionale
Affina il tuo video con un attore vocale AI per una narrazione chiara e applica i colori e il logo del tuo marchio utilizzando i controlli di branding. Questo assicura contenuti coerenti e brandizzati che risuonano con il tuo team tramite un attore vocale AI.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta facilmente il tuo video di formazione finito in vari formati di aspetto o integralo direttamente nel tuo sistema di gestione dell'apprendimento utilizzando la nostra integrazione LMS. Fornisci video coinvolgenti alla tua forza lavoro senza soluzione di continuità tramite l'integrazione LMS.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi e Migliora l'Istruzione sulla Catena di Approvvigionamento

Usa HeyGen per semplificare concetti intricati della catena di approvvigionamento in video di formazione chiari, digeribili e visivamente accattivanti potenziati dall'AI per una comprensione più facile.

Domande Frequenti

Come semplifica la piattaforma video AI di HeyGen la creazione di video di formazione?

HeyGen utilizza la sua avanzata piattaforma video AI per semplificare l'intero processo di creazione video. Con il suo potente generatore di testo in video e avatar AI realistici, puoi trasformare rapidamente i copioni in video di formazione coinvolgenti senza bisogno di un'esperienza di produzione estesa.

Posso integrare i contenuti di formazione creati con HeyGen nel mio LMS esistente?

Sì, HeyGen è costruito con robuste capacità di integrazione LMS. Puoi esportare i tuoi video di qualità professionale con compatibilità di esportazione SCORM, garantendo un'implementazione e un tracciamento senza soluzione di continuità all'interno del tuo sistema di gestione dell'apprendimento per programmi di formazione efficaci.

Quali opzioni di personalizzazione tecnica sono disponibili per il branding dei materiali di formazione?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione tecnica attraverso modelli personalizzabili e funzionalità di editing drag-and-drop intuitive. Questo ti permette di applicare un forte controllo del marchio, incorporare i tuoi loghi e colori specifici e mantenere contenuti coerenti e brandizzati in tutti i tuoi video di formazione.

Come supporta HeyGen la creazione di video di formazione localizzati per una forza lavoro globale?

La soluzione video AI di HeyGen include funzionalità di localizzazione complete per raggiungere pubblici diversi. Fornisce attori vocali AI capaci di generare voiceover in più lingue e genera automaticamente sottotitoli/didascalie, rendendo i tuoi video di formazione accessibili e di impatto a livello globale.

