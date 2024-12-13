Crea Aggiornamenti Più Veloci: Il Tuo Creatore di Video di Aggiornamento per i Partner della Catena di Fornitura

Automatizza i flussi di lavoro dei media e semplifica la creazione dei tuoi aggiornamenti utilizzando il nostro intuitivo creatore di video online, potenziato da avatar AI per una consegna coinvolgente.

Crea un video di aggiornamento professionale di 45 secondi per i partner della catena di fornitura esistenti e i principali stakeholder, dettagliando i recenti traguardi operativi utilizzando un avatar AI coerente di HeyGen per un messaggio unificato. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere conciso e informativo, garantendo che una voce fuori campo chiara e coinvolgente metta in evidenza gli sviluppi cruciali nella gestione della catena di fornitura.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 60 secondi rivolto ai team interni e ai potenziali nuovi partner, annunciando una nuova iniziativa per automatizzare i flussi di lavoro dei media. Questo video dovrebbe includere una musica di sottofondo vivace e ausili visivi chiari, facilmente creati generando contenuti video da un copione utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen per promuovere efficacemente i benefici di queste efficienze.
Prompt di Esempio 2
Produci un video vibrante di 30 secondi rivolto ai team di marketing e alla leadership delle vendite per mostrare strategie di coinvolgimento dei clienti e consapevolezza del marchio di successo. Il video dovrebbe avere un tono ispiratore e amichevole con visuali energetiche, utilizzando i modelli e le scene estensive di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti video avvincenti che evidenziano risultati impattanti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video pulito e esplicativo di 75 secondi per i team operativi e i creatori di contenuti, delineando un nuovo processo all'interno della catena di fornitura dei media digitali che semplifica i flussi di lavoro dei media. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere calmo e autorevole, incorporando grafica animata e garantendo l'accessibilità attraverso la funzione di sottotitoli/caption automatici di HeyGen.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Aggiornamento per i Partner della Catena di Fornitura

Crea senza sforzo aggiornamenti video professionali per i tuoi partner della catena di fornitura, migliorando la comunicazione e mantenendo tutti informati con contenuti coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia inserendo il testo del tuo aggiornamento della catena di fornitura. L'integrazione AI della nostra piattaforma può trasformare il tuo copione in un video dinamico senza sforzo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI e modelli professionali. Personalizza le scene per allinearle al tuo marchio, garantendo esperienze video personalizzate.
3
Step 3
Migliora con Branding e Media
Incorpora i controlli di branding della tua azienda, come loghi e colori, e aggiungi media pertinenti dalla nostra completa libreria multimediale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Aggiornamento
Utilizza le nostre opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione per preparare il tuo video per qualsiasi piattaforma, semplificando le comunicazioni di gestione della catena di fornitura.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Rapidamente Aggiornamenti Video Impattanti per i Partner

Produci rapidamente contenuti video coinvolgenti e clip per diffondere efficacemente aggiornamenti cruciali della catena di fornitura ai partner.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti video di alta qualità?

HeyGen è uno strumento avanzato di creazione di video online che utilizza una potente integrazione AI, inclusi avatar AI e capacità di testo-a-video da copione. Questo consente agli utenti di produrre efficacemente contenuti video professionali per varie esigenze, dal marketing alle comunicazioni interne.

HeyGen può essere utilizzato per migliorare gli sforzi di video marketing e il coinvolgimento dei clienti?

Assolutamente. HeyGen consente alle aziende di creare materiali di video marketing coinvolgenti con facilità, aumentando la consapevolezza del marchio e il coinvolgimento dei clienti. Funzionalità come modelli personalizzabili, controlli di branding e generazione di voiceover assicurano che i tuoi contenuti video siano impattanti e in linea con il marchio.

Quali funzionalità offre HeyGen per le aziende che necessitano di automatizzare i flussi di lavoro dei media?

HeyGen è progettato per automatizzare i flussi di lavoro dei media fornendo strumenti come una robusta libreria multimediale, ridimensionamento del rapporto d'aspetto e facile generazione di sottotitoli. Queste funzionalità aiutano a ottimizzare i flussi di lavoro delle risorse creative e garantiscono una produzione efficiente di contenuti video diversificati senza un ampio sforzo manuale.

HeyGen è adatto per creare video di aggiornamento per i partner della catena di fornitura e per la formazione dei dipendenti?

Sì, HeyGen è un creatore ideale di video di aggiornamento per i partner della catena di fornitura, consentendo una rapida creazione di aggiornamenti informativi utilizzando testo-a-video. È anche eccellente per le comunicazioni interne, aiutando le aziende a fornire formazione e onboarding per i dipendenti attraverso contenuti video coinvolgenti e facilmente digeribili.

