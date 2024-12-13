Crea un video conciso di 60 secondi per il report dei fornitori destinato ai responsabili degli acquisti e agli analisti della catena di fornitura, utilizzando uno stile visivo professionale e basato sui dati e una voce narrante chiara e sicura, per presentare i punti salienti delle prestazioni trimestrali dei fornitori e identificare le aree di miglioramento, sfruttando le capacità degli avatar AI e della generazione di Voiceover di HeyGen per una consegna raffinata e d'impatto.

Genera Video