Crea un video coinvolgente di 60 secondi per stakeholder interni e investitori, riassumendo i principali successi aziendali e i punti salienti finanziari dell'ultimo anno. Utilizza i Template e le scene progettati professionalmente di HeyGen per mostrare un modello di video di rapporto annuale con uno stile visivo aziendale raffinato, incorporando grafici animati e visualizzazioni di dati chiare. L'audio dovrebbe essere una voce fuori campo sicura e professionale, garantendo che il contenuto sia facilmente comprensibile e d'impatto per dirigenti impegnati, rendendolo una soluzione efficace per la creazione di video aziendali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di aggiornamento rapido di 30 secondi per le piattaforme social, rivolto a un ampio pubblico online interessato alle tendenze attuali del settore. Impiega la funzione Testo-a-video da script di HeyGen per generare rapidamente un rapporto visivo dinamico, con titoli di notizie audaci e animazioni di testo dinamiche. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con una colonna sonora energica e una voce autorevole del generatore di video di notizie AI che fornisce informazioni concise.
Prompt di Esempio 2
Produci un video emozionante di 45 secondi che mostri le testimonianze dei clienti per un nuovo servizio in abbonamento, rivolto a potenziali abbonati e membri della comunità esistente. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per dare vita a storie di clienti diverse, utilizzando uno stile visivo amichevole e relazionabile con grafiche luminose e pulite. L'audio dovrebbe combinare voci fuori campo genuine dei clienti con musica di sottofondo edificante, favorendo la fiducia e mettendo in evidenza il valore dell'esperienza del creatore di video di rapporto in abbonamento.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo chiaro di 60 secondi progettato per i nuovi utenti di un prodotto tecnologico, concentrandosi sui suoi benefici e caratteristiche principali. Utilizza il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per integrare filmati stock pertinenti che si allineano con l'estetica del marchio, creando un video animato coinvolgente con forti elementi di branding. Il video dovrebbe avere una voce fuori campo chiara e concisa che guida lo spettatore attraverso il contenuto, completata da musica di sottofondo sottile e testo sullo schermo per enfatizzare, rendendolo uno strumento efficace per la creazione di video.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Rapporto in Abbonamento

Trasforma facilmente i tuoi dati e le tue intuizioni in rapporti video coinvolgenti con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, progettata per chiarezza e impatto.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Rapporto
Inizia impostando il tuo video. Sfrutta il nostro generatore di script AI per redigere rapidamente contenuti coinvolgenti dai dati del tuo rapporto, garantendo una narrazione forte.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Personalizza il tuo rapporto integrando l'identità unica del tuo marchio. Applica il tuo logo e i colori aziendali utilizzando i controlli di Branding completi per un aspetto professionale.
3
Step 3
Genera una Narrazione Coinvolgente
Migliora il messaggio del tuo rapporto con audio di alta qualità. Utilizza la nostra potente funzione di generazione di voci fuori campo per creare una narrazione dal suono naturale per il tuo script.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Finalizza il tuo video di rapporto in abbonamento. Ottimizzalo per qualsiasi piattaforma selezionando le dimensioni di output desiderate con il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, pronto per la condivisione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di rapporti annuali professionali?

HeyGen offre template progettati professionalmente, inclusi specifici modelli di video di rapporti annuali, per aiutare le aziende a creare facilmente comunicazioni esterne coinvolgenti. Il suo intuitivo creatore di video aziendali consente un branding senza soluzione di continuità e una narrazione visiva coinvolgente, trasformando dati complessi in video chiari e professionali.

Cosa rende HeyGen un avanzato creatore di video AI?

HeyGen sfrutta l'AI all'avanguardia per trasformare script in video dinamici con avatar AI e voci fuori campo realistiche utilizzando il suo strumento di sintesi vocale. Questo generatore di video di notizie AI semplifica la creazione di contenuti, rendendo semplice la produzione di video di alta qualità senza competenze estese di editing video.

HeyGen può produrre contenuti video diversi come rapporti di notizie o video di marketing?

Sì, HeyGen è un creatore di video versatile in grado di generare una vasta gamma di contenuti, dai rapporti di notizie AI ai video di marketing brandizzati per piattaforme social e canali YouTube. Gli utenti possono utilizzare una libreria di filmati stock completa e template personalizzabili per creare video unici e coinvolgenti.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video?

HeyGen semplifica la creazione di video con la sua interfaccia user-friendly, permettendo agli utenti di trasformare uno script in un video completo utilizzando la funzione testo-a-video e un generatore di script AI. La piattaforma include un robusto strumento di sintesi vocale e un editor drag-and-drop, garantendo un flusso di lavoro fluido ed efficiente dal concetto al prodotto finale.

